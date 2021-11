La série numérique de huit épisodes vise à améliorer la confiance financière d'entrepreneurs inspirants et des groupes les plus vulnérables au Canada

WINNIPEG, MB, le 3 nov. 2021 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine a annoncé aujourd'hui la sortie de sa série originale L'équipe de rêve, accessible en contenu payant à compter du lundi 8 novembre 2021 en diffusion continue sur ICI TOU.TV et, en anglais, sur CBC Gem sous le titre The Dream Team. Les huit épisodes, cinq en anglais et trois en français, peuvent être visionnés d'un bout à l'autre du pays et partout dans le monde.

L'équipe de rêve, d'IG Gestion de patrimoine, suit le parcours de huit entrepreneurs prometteurs qui se voient offrir du mentorat et des conseils stratégiques de la part de leur « équipe de rêve » personnelle, composée de professionnels aguerris du monde des affaires et de la finance.

« Depuis plus de 90 ans, nous nous consacrons à renforcer la confiance financière dans les collectivités partout au pays en offrant aux Canadiens les ressources dont ils ont besoin pour gérer leur avenir financier, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. Lancée pendant le Mois de la littératie financière, la série L'équipe de rêve reflète notre engagement à conférer une autonomie accrue à tous les Canadiens et à renforcer leur confiance en matière de finances, au même titre que le programme communautaire à succès IG Soyez maître de votre avenir. »

Les professionnels de L'équipe de rêve comprennent Anne Marcotte, productrice québécoise, entrepreneure et « dragonne invitée » de la série télévisée Dans l'œil du dragon; Manjit Minhas, entrepreneure canadienne et « dragonne » de l'émission Dragons' Den; de même que Carl Thibeault, Marissa Teeter et Alana Riley, cadres supérieurs à IG Gestion de patrimoine. Les épisodes sont animés par Isabelle Racicot et Alyssa Davies, et des experts se joignent à l'équipe de rêve pour conseiller les entrepreneurs sur les enjeux stratégiques de leur secteur.

Des Canadiens de divers horizons, y compris des Autochtones, des nouveaux arrivants, des aînés et des jeunes ayant des aspirations entrepreneuriales participent à la série, notamment :

« Je suis ravie de faire partie de L'équipe de rêve d'IG Gestion de patrimoine et de rassembler les auditoires canadiens grâce à des parcours inspirants et motivants d'entrepreneurs en herbe, a déclaré Mme Minhas. Je crois fermement qu'il faut pousser les gens à suivre leurs passions et à créer leurs propres succès et je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de raconter le cheminement de ces personnes incroyables. »

La série L'équipe de rêve sera en ondes dès le 8 novembre 2021 en diffusion continue sur ici.tou.tv. et, sur gem.cbc.ca, sous le titre The Dream Team.

Tou.tv et CBC Gem sont accessibles en téléchargeant gratuitement les applications du même nom pour les appareils iOS et Android, en ligne à ici.tou.tv et à gem.cbc.ca, et sur les téléviseurs par AppleTV, Google Chromecast, Amazon Fire TV et Android TV.

Vous pouvez visionner un aperçu de la série en cliquant ici.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 114 milliards de dollars au 30 septembre 2021 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 265 milliards de dollars au 30 septembre 2021.





