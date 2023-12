La société s'engage dans un mandat de capital-investissement avec Northleaf IG European Private Equity Holdings

WINNIPEG, MB, le 19 déc. 2023 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a annoncé aujourd'hui l'ajout d'un mandat de capital-investissement dans le Fonds privé d'actions internationales Profil, qui vise à offrir une diversification accrue grâce à une exposition aux placements dans des sociétés fermées.

Pour mener à bien ce placement, IG s'est engagée à accroître son exposition sous forme de capital-investissement avec le concours de Northleaf IG European Private Equity Holdings. Cet engagement renforce la capacité d'IG à donner à sa clientèle l'accès à l'univers des marchés privés qui regroupe d'autres engagements de capital-investissement par l'intermédiaire de BlackRock, de Northleaf Capital Partners, de Portage Ventures et de Sagard, ainsi que des engagements de crédit privé par l'intermédiaire de Northleaf Capital Partners, de la Pacific Investment Management Company (PIMCO) et de Sagard Credit Partners.

« Nous sommes heureux de poursuivre l'expansion des actifs privés dans nos solutions Profil et d'offrir à notre clientèle de meilleures occasions de diversification, a déclaré Florence Narine, cheffe des solutions de placements, IG Gestion de patrimoine. Parallèlement à l'élargissement de notre gamme de produits déjà vaste, nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec Northleaf et de tirer parti de son expertise de calibre mondial en matière de marchés privés. Nous pourrons ainsi offrir des solutions de portefeuille novatrices et proposer une exposition diversifiée grâce à des gestionnaires de fonds de renom auxquels la plupart des investisseurs particuliers n'auraient pas accès. »

Les Portefeuilles privés Profil sont des solutions gérées qui offrent à la clientèle particulière les mêmes occasions de gestion de patrimoine et de diversification que les grands fonds de capital, comme les investisseurs institutionnels, y compris les fonds de pension. Ils sont conçus de manière à offrir une diversification accrue à l'égard de différentes catégories d'actif et de différents styles de gestion. Les Portefeuilles peuvent répondre à un large éventail de priorités de placement, notamment la protection du capital, la production d'un revenu et la croissance.

Les placements dans les fonds communs, et l'utilisation du programme de gestion de l'actif ProfilMC, peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus et consulter un conseiller ou une conseillère IG avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Le service de répartition de l'actif Profil est un programme de gestion de l'actif destiné aux clients et clientes ayant un actif minimum de 250 000 $ dans le programme Profil.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue d'autres services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils d'environ 118,5 milliards de dollars au 30 novembre 2023 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était d'environ 234 milliards de dollars au 30 novembre 2023.

Relations avec les médias - Français, Kim Tran, 514-217-1684, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais, Hilary Bassett, 416-951-7558, [email protected]