WINNIPEG, MB, le 2 févr. 2024 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (« IG ») a annoncé aujourd'hui que dix de ses solutions de placement ont été récompensées lors de la remise des Trophées FundGrade® A+ 2023 de Fundata. Les prix sont remis chaque année aux fonds d'investissement canadiens qui ont obtenu tout au long de l'année civile des notes élevées FundGrade.

« Nous sommes fiers qu'un si grand nombre de nos fonds soient reconnus pour leur excellente performance », a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine « J'aimerais féliciter les membres de notre équipe de gestion des placements ainsi que nos partenaires sous-conseillers en valeurs de calibre mondial pour ces résultats exceptionnels. Ces prix témoignent de l'engagement soutenu de l'équipe visant à obtenir des rendements de placement élevés afin d'aider nos clients et clientes à attendre leurs objectifs financiers.

IG a été reconnue pour l'excellence de ses solutions de placement dans les catégories suivantes :

SOLUTION DE PLACEMENT CATÉGORIE Fonds privé de marchés émergents Profil Actions des marchés émergents Fonds privé de titres à revenu fixe Profil Revenu fixe mondial Portefeuille équilibré d'actions mondiales Profil Équilibrés mondiaux d'actions Portefeuille équilibré de revenu fixe mondial Profil Équilibrés mondiaux à revenu fixe Portefeuille équilibré mondial neutre Profil Équilibrés mondiaux neutres Fonds privé d'actions américaines Profil Actions américaines Fonds mondial Services financiers IG Mackenzie Actions de services financiers Fonds mondial de ressources naturelles IG Mackenzie II Actions de ressources naturelles Fonds international Pacifique IG Mackenzie Actions de l'Asie-Pacifique excluant le Japon Fonds enregistré de dividendes américains IG Mackenzie Équilibrés mondiaux d'actions

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue d'autres services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils d'environ 121 milliards de dollars au 31 décembre 2023 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, et elle gérait un actif total d'environ 240 milliards de dollars au 31 décembre 2023.

À propos de Fundata Canada Inc.

Fundata Canada Inc. fournit des services de diffusion et d'agrégation de données aux médias canadiens et aux marchés financiers depuis 1987. Fundata est un important fournisseur d'informations sur les fonds et les actions au Canada.

À propos de la note FundGrade A+ de Fundata

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+®, qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Une proportion de 10 % des fonds ont la note A; 20 % des fonds obtiennent la note B; 40 % des fonds reçoivent la note C; 20 % des fonds recueillent la note D; et 10 % des fonds reçoivent la note E. Pour être admissibles, les fonds doivent avoir reçu une note FundGrade tous les mois au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul de style « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent ainsi des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds pour l'année détermine sa MPC. Tout fonds ayant obtenu une MPC supérieure ou égale à 3,5 reçoit la distinction FundGrade A+®. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Le Fonds mondial Services financiers IG Mackenzie a été récompensé pour sa performance exceptionnelle lors de la remise des Trophées FundGrade A+ 2023 de Fundata dans la catégorie Actions de services financiers, sur un total de 47 fonds. Rendements des titres de la série F pour les périodes terminées le 31 décembre 2023 : 14,39 % (1 an), 13,78 % (3 ans), 12,67 % (5 ans), 11,53 % (10 ans) et 12,48 % (depuis le lancement en juillet 2013).

Le Fonds mondial de ressources naturelles IG Mackenzie II a été récompensé pour sa performance exceptionnelle lors de la remise des Trophées FundGrade A+ 2023 de Fundata dans la catégorie Actions des ressources naturelles, sur un total de 67 fonds. Rendements des titres de la série F pour la période terminée le 31 décembre 2023 : 7,04 % (1 an), 23,27 % (3 ans), 17,34 % (5 ans), 7,63 % (10 ans) et 7,91 % (depuis le lancement en juillet 2013).

Le Fonds international Pacifique IG Mackenzie a été récompensé pour sa performance exceptionnelle lors de la remise des Trophées FundGrade A+ 2023 de Fundata dans la catégorie Actions de l'Asie-Pacifique excluant le Japon, sur un total de 32 fonds. Rendements des titres de la série F pour la période terminée le 31 décembre 2023 : 4,80 % (1 an), -2,55 % (3 ans), 5,48 % (5 ans), 6,44 % (10 ans) et 7,03 % (depuis le lancement en juillet 2013).

Le Fonds enregistré de dividendes américains IG Mackenzie a été récompensé pour sa performance exceptionnelle lors de la remise des Trophées FundGrade A+ 2023 de Fundata dans la catégorie Équilibrés mondiaux d'actions, sur un total de 704 fonds. Rendements des titres de la série F pour la période terminée le 31 décembre 2023 : 17,35 % (1 an), 8,26 % (3 ans), 10,48 % (5 ans) et 7,93 % (depuis le lancement en janvier 2015).

Le Fonds privé de marchés émergents Profil a été récompensé pour sa performance exceptionnelle lors de la remise des Trophées FundGrade A+ 2023 de Fundata dans la catégorie Actions de marchés émergents, sur un total de 146 fonds. Rendements des titres de la série I pour la période terminée le 31 décembre 2023 : 7,24 % (1 an), -5,33 % (3 ans), 5,13 % (5 ans), 6,64 % (10 ans) et 7,49 % (depuis le lancement en juillet 2001).

Le Fonds privé de titres à revenu fixe Profil a été récompensé pour sa performance exceptionnelle lors de la remise des Trophées FundGrade A+ 2023 de Fundata dans la catégorie Revenu fixe mondial, sur un total de 219 fonds. Rendements des titres de la série I pour la période terminée le 31 décembre 2023 : 5,39 % (1 an), -0,94 % (3 ans), 2,19 % (5 ans), 2,89 % (10 ans) et 4,22 % (depuis le lancement en janvier 2001).

Le Portefeuille équilibré d'actions mondiales Profil a été récompensé pour sa performance exceptionnelle lors de la remise des Trophées FundGrade A+ 2023 de Fundata dans la catégorie Équilibrés mondiaux d'actions, sur un total de 704 fonds. Rendements des titres de la série I pour la période terminée le 31 décembre 2023 : 11,83 % (1 an), 5,12 % (3 ans) et 7,64 % (depuis le lancement en juin 2020).

Le Portefeuille équilibré de revenu fixe mondial Profil a été récompensé pour sa performance exceptionnelle lors de la remise des Trophées FundGrade A+ 2023 de Fundata dans la catégorie Équilibrés mondiaux à revenu fixe, sur un total de 488 fonds. Rendements des titres de la série I pour la période terminée le 31 décembre 2023 : 7,92 % (1 an), 1,44 % (3 ans) et 3,12 % (depuis le lancement en juin 2020).

Le Portefeuille équilibré mondial neutre Profil a été récompensé pour sa performance exceptionnelle lors de la remise des Trophées FundGrade A+ 2023 de Fundata dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres, sur un total de 888 fonds. Rendements des titres de la série I pour la période terminée le 31 décembre 2023 : 10,35 % (1 an), 3,82 % (3 ans) et 5,96 % (depuis le lancement en juin 2020).

Le Fonds privé d'actions américaines Profil a été récompensé pour sa performance exceptionnelle lors de la remise des Trophées FundGrade A+ 2023 de Fundata dans la catégorie Actions américaines, sur un total de 794 fonds. Rendements des titres de la série I pour la période terminée le 31 décembre 2023 : 22,53 % (1 an), 10,86 % (3 ans), 15,06 % (5 ans), 13,63 % (10 ans) et 6,92 % (depuis le lancement en janvier 2001).

