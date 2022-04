Des solutions destinées aux Canadiens qui sont des contribuables américains ou qui veulent

investir dans un portefeuille bien diversifié en dollars US

WINNIPEG, MB, le 19 avril 2022 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouvelles séries de produits. Les Portefeuilles pour contribuables américains IG (les « Portefeuilles ») offrent aux investisseurs une solution de placement globale qui simplifie les choses pour les résidents canadiens qui paient des impôts aux États-Unis. La deuxième série de produits, les Fonds en dollars US IG Mackenzie (les « Fonds »), est destinée aux investisseurs qui désirent faire des placements en dollars US.

« Nous sommes résolus à faire continuellement évoluer notre gamme de produits pour répondre aux besoins de nos clients », de dire Jon Kilfoyle, vice-président principal, Conception et gestion de produits à IG Gestion de patrimoine. « Les nouveaux Fonds offriront aux clients une diversification complète pour leurs avoirs en dollars américains, tandis que nos nouveaux Portefeuilles visent à simplifier les déclarations fiscales aux États-Unis, qui sont souvent complexes et coûteuses. »

Portefeuilles pour contribuables américains IG

Les Portefeuilles pour contribuables américains IG constituent une solution conçue pour les contribuables américains qui résident et investissent au Canada. Gestion d'actifs BlackRock est le sous-conseiller en valeurs de ces Portefeuilles, qui sont libellés en dollars canadiens et qui devraient limiter les placements à déclarer annuellement à l'Internal Revenue Service (IRS) à une seule PFIC (société étrangère de placement passive) par Portefeuille, simplifiant du coup les déclarations fiscales et réduisant le temps et les coûts considérables que représentent habituellement les portefeuilles composés de multiples PFIC.

Les Portefeuilles, énumérés ci-dessous, sont maintenant offerts aux investisseurs :

Portefeuille pour contribuables américains IG - Équilibré mondial à revenu fixe

Portefeuille pour contribuables américains IG - Équilibré mondial neutre

Portefeuille pour contribuables américains IG - Équilibré mondial d'actions

Portefeuille pour contribuables américains IG - Actions mondiales

Fonds en dollars US IG Mackenzie

Les nouveaux Fonds en dollars US IG Mackenzie, pour lesquels Placements Mackenzie est le sous-conseiller en valeurs, offrent des solutions aux investisseurs qui ont des positions en dollars US ou qui désirent faire des placements dans cette devise. Pour les investisseurs canadiens, ces solutions libellées en dollars US représentent le moyen le plus simple et le plus efficace d'investir en argent américain.

Les Fonds, énumérés ci-dessous, sont maintenant offerts aux investisseurs :

Fonds en dollars US IG Mackenzie - Équilibré mondial à revenu fixe

Fonds en dollars US IG Mackenzie - Équilibré mondial neutre

Fonds en dollars US IG Mackenzie - Équilibré mondial d'actions

Fonds en dollars US IG Mackenzie - Actions mondiales

« Nous sommes heureux de collaborer avec les réputés gestionnaires de Mackenzie et de BlackRock pour offrir ces solutions de placement diversifiées. Elles représentent pour les Canadiens un moyen novateur d'atteindre leurs objectifs financiers », a ajouté M. Kilfoyle.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 116,3 milliards de dollars au 31 mars 2022 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 268,3 milliards de dollars au 31 mars 2022.

