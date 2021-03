WINNIPEG, MB, le 30 mars 2021 /CNW/ - Alors que les Canadiens se préparent à une deuxième période d'impôt en temps de pandémie de COVID-19 - la première qui tiendra compte des avantages gouvernementaux liés à cette pandémie -, les experts en planification financière d'IG Gestion de patrimoine sont là pour offrir de l'information et des commentaires sur un large éventail de sujets liés à l'impôt, notamment :

les prestations imposables liées à la COVID-19 que les Canadiens devraient connaître;

les méthodes de déduction des dépenses liées au travail à domicile;

l'importance de transmettre ses déclarations de revenus à temps;

les stratégies fiscales pour la retraite (y compris la clientèle aisée et à valeur élevée et les propriétaires d'entreprise);

les pratiques exemplaires pour l'élaboration d'un plan fiscal continu;

les aspects à considérer pour les Canadiens qui travaillent depuis peu à leur compte ou qui se sont trouvé un deuxième emploi pour bonifier leur revenu de 2020.

Incidences fiscales liées à la pandémie pour les propriétaires d'entreprise

Aurèle Courcelles, CPA, CMA, CFP, TEP, RRC, Fellow de FP CanadaMC

Vice-président adjoint, Planification fiscale et successorale, IG Gestion de patrimoine

M. Courcelles offre aux particuliers et aux entreprises à propriétaire-exploitant des services spécialisés dans les domaines de la fiscalité et de la planification successorale. Il fournit régulièrement des conseils sur l'imposition des revenus de placement dans une optique de planification globale visant à assurer l'avenir financier des clients.

Domaines de spécialisation :

Planification fiscale pour les sociétés privées et leurs actionnaires

Établissement de plans financiers fiscalement avantageux pour les particuliers

Enjeux fiscaux liés à la COVID-19

* Note : M. Courcelles parle couramment anglais et français.

Blair Evans, CPA, CA, TEP, CFP

Directeur général, Planification fiscale et successorale, IG Gestion de patrimoine

M. Evans offre des conseils spécialisés aux clients à valeur élevée et aux propriétaires d'entreprise sur des aspects complexes de la fiscalité et de la planification successorale. Avant de se joindre à l'équipe d'IG, il a travaillé plus d'une décennie dans un cabinet de services comptables d'envergure nationale. Il a acquis une vaste expertise pour ce qui est de fournir des conseils aux clients sur des concepts avancés de planification fiscale et successorale.

Domaines de spécialisation :

Planification fiscale pour les sociétés privées et leurs actionnaires

Structuration des opérations pour la vente d'une entreprise

Planification fiscale pour les particuliers à valeur élevée

Normand Verville - CPA, CA, D. Fisc.

Vice-président adjoint, Planification fiscale et successorale, IG Gestion de patrimoine (Québec)

Le principal objectif de M. Verville est de s'assurer d'offrir aux clients à valeur élevée la meilleure planification adaptée à leurs besoins. Avant de se joindre à IG, il a travaillé pendant cinq ans au sein de grands cabinets de services comptables, et dix ans pour un groupe de sociétés privées. Il travaille principalement avec des entrepreneurs et des professionnels.

Domaines de spécialisation :

Planification fiscale pour les particuliers à valeur élevée du Québec

Planification fiscale pour les sociétés privées basées au Québec et leurs actionnaires

* Note : M. Verville parle couramment anglais et français.

