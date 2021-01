IG Gestion de patrimoine - Guide à l'intention des médias 2021 - Retraite

IG Gestion de patrimoine compte sur de nombreux experts en finances personnelles et en gestion du patrimoine. Au moment où les Canadiens doivent apprivoiser le nouvel environnement lié à la COVID-19, ces experts peuvent offrir de l'information et des commentaires sur un large éventail de sujets liés à la retraite et à la planification financière, notamment :

les raisons qui font qu'une planification financière complète peut aider les Canadiens à faire face aux imprévus;

l'importance d'avoir des discussions avec sa famille concernant la planification de la retraite et la planification successorale;

la planification du revenu de retraite et les stratégies d'épargne et de placement en vue de la retraite;

les changements à la planification de la retraite liés à la COVID-19;

la volatilité des marchés et la planification de la retraite en 2021;

les stratégies fiscales pour les particuliers (y compris la clientèle aisée, à valeur élevée et les propriétaires d'entreprise).

Brent Allen, CFP, FMA

Vice-président principal, Services financiers, IG Gestion de patrimoine

M. Allen se consacre principalement aux grandes initiatives de transformation et appuie l'élaboration des stratégies pour l'ensemble du réseau des conseillers financiers d'IG. Il est responsable des fonctions de soutien de la pratique du réseau, notamment de la formation des conseillers, de la gestion du changement et des initiatives touchant la diversité et l'inclusion.

Domaines de spécialisation :

évolution du rôle de conseiller financier à travers les étapes professionnelles et la retraite des clients;

pratiques exemplaires en matière de gestion du patrimoine transgénérationnelle;

incidence de la valeur des conseils sur le mieux-être financier;

tendances et défis touchant la retraite des clients.

Christine Van Cauwenberghe, LL. B., TEP, CFP®, RRC

Vice-présidente, Planification fiscale et successorale, IG Gestion de patrimoine.

Mme Cauwenberghe offre aux clients à valeur élevée des conseils sur une variété de questions complexes portant sur la retraite et la planification fiscale et successorale. Elle dirige aussi une équipe de professionnels composée, entre autres, d'avocats, de notaires, de comptables et d'experts en régimes de retraite.

Domaines de spécialisation :

large éventail de sujets liés à la retraite et à l'imposition des particuliers, des couples, des familles, des fiducies et des successions;

transfert du patrimoine intergénérationnel et planification successorale;

législation provinciale concernant les successions, les biens familiaux et l'invalidité;

familles reconstituées, conjoints de fait, séparation et divorce.

Aurèle Courcelles, CPA, CMA, CFP, TEP, RRC, Fellow de FP CanadaMC

Vice-président adjoint, Planification fiscale et successorale, IG Gestion de patrimoine

M. Courcelles offre aux particuliers et aux entreprises à propriétaire-exploitant des services spécialisés dans les domaines de la fiscalité et de la planification successorale. Il fournit régulièrement des conseils sur l'imposition des revenus de placement dans une optique de planification globale visant à assurer l'avenir financier des clients et celui de leur retraite.

Domaines de spécialisation :

stratégies de revenu de retraite efficientes sur le plan fiscal;

épargne en vue de la retraite - REER c. CELI, lequel vous convient le mieux?

planification de la retraite pour les propriétaires de petite entreprise;

établissement d'objectif de retraite.

* Note : Il est bilingue (français et anglais).

Jack Courtney, B.A., LL.B., TEP, CFP®, Fellow de FP CanadaMC

Vice-président, Planification financière avancée

M. Courtney dirige l'équipe de la Planification financière avancée à IG Gestion de patrimoine, où il coordonne le soutien à la planification auprès de la clientèle à valeur élevée. Sa spécialité consiste à travailler auprès de propriétaires exploitants d'entreprises privées sur des questions relatives à la planification fiscale, à la relève d'entreprise, à la rémunération des dirigeants et aux fiducies.

Domaines de spécialisation :

stratégies fiscales pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises dans un environnement COVID-19;

planification de la relève pour les entreprises privées;

conseils sur la planification fiscale, successorale et financière pour les Canadiens à valeur élevée.

Craig Hughes, LL. B., TEP, CFP®

Directeur général, Planification fiscale et successorale, IG Gestion de patrimoine

M. Hughes est spécialiste de la planification successorale et de la planification fiscale personnelle et offre des services de soutien en matière de régimes de retraite et de produits enregistrés.

Domaines de spécialisation :

élaboration de stratégie personnalisée touchant l'épargne-retraite, la transition à la retraite et l'après-retraite

planification fiscale et successorale axée sur la famille;

meilleure manière de faire des dons de bienfaisance de façon efficiente et compte tenu de votre plan successoral;

utilisation judicieuse des régimes enregistrés comme les REEE, REEI, REER, CELI, RPDB et RRI.

Jon Kilfoyle, CFA

Vice-président principal, Placements IG, IG Gestion de patrimoine

M. Kilfoyle assume le leadership et la direction stratégique de Placements IG qui met au point des solutions de placement destinées à aider les Canadiens à obtenir des résultats financiers optimaux et distribuées par un réseau exclusif de conseillers.

Domaines de spécialisation :

produits de placement, tarification et rendement;

répartition de l'actif et construction de portefeuille;

gestion de portefeuille pour le revenu à la retraite;

investissement durable et responsable.

Mariska Loeppky, CPA, CA, TEP, CFP®

Directrice générale, Planification fiscale et successorale, IG Gestion de patrimoine

Mme Loeppky possède une expérience étendue de la planification successorale et de la planification fiscale et de la retraite pour les entreprises à propriétaire-exploitant de moyenne ou grande envergure dans divers secteurs.

Domaines de spécialisation :

stratégies fiscales pour la retraite, surtout lors de la vente d'une entreprise;

planification fiscale pour sociétés privées y compris la planification de la relève;

incidence de l'immobilier dans la planification successorale et de la retraite;

planification pour les particuliers dans une optique de questions de fiscalité transfrontalière.

Gaétan Ruest, FSA, FCIA

Vice-président, Science des données et analytique avancée - Société financière IGM Inc.

M. Ruest dirige une équipe d'experts techniques qui utilisent des techniques avancées et des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour transformer les données et études en connaissances utiles.

Domaines de spécialisation :

science du bien-être financier et du comportement des investisseurs en période de volatilité des marchés et lors de la planification de la retraite;

tendances canadiennes en matière de planification financière et d'épargne-retraite;

finance comportementale en matière de planification de la retraite et successorale.

* Note : Il est bilingue (français et anglais).

Au sujet d'IG Gestion de patrimoin

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de plus de 103 milliards de dollars au 31 décembre 2020 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total d'environ 240 milliards de dollars au 31 décembre 2020.

SOURCE IG Gestion de patrimoine

Renseignements: Pour obtenir un entretien avec une de ces personnes, veuillez communiquer avec : Nini Krishnappa, Courriel : [email protected], Téléphone 647-828-2553