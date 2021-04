La société annonce aussi sa participation au capital-investissement du Northleaf Capital Opportunities Fund

WINNIPEG, MB, le 13 avril 2021 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine a annoncé aujourd'hui l'ajout d'un mandat de placement à son Fonds privé d'actions américaines Profil dont l'objectif est d'offrir une diversification accrue à ses clients par l'exposition à des placements dans des sociétés privées.

La société a également annoncé un engagement correspondant dans le capital-investissement du Northleaf Capital Opportunities Fund pour faciliter cet investissement. Cet engagement lui permet de bonifier son offre aux clients désireux d'accéder aux marchés privés, et comprend le versement de capitaux dans le crédit privé par l'intermédiaire de Northleaf Capital Partners, de Sagard Credit Partners et de PIMCO.

« Nous démontrons ainsi notre volonté de faire des Portefeuilles privés Profil une option de placement idéale pour les clients aisés et ceux à valeur élevée, a déclaré Jon Kilfoyle, vice-président principal, Placements IG. Ce nouveau produit procurera une valeur ajoutée grâce à des possibilités de diversification accrues. »

Les Portefeuilles privés Profil sont des solutions gérées permettant aux particuliers de bénéficier des mêmes possibilités de diversification et de gestion du patrimoine que les grands investisseurs institutionnels, comme les caisses de retraite. Ils sont conçus pour procurer une diversification entre différents styles de gestion et de catégories d'actif et conviennent à divers profils d'investisseur, selon leur objectif de placement, leur tolérance au risque et leur horizon de placement.

Plus tôt ce mois-ci, IG avait ajouté des portefeuilles modèles à mandat discrétionnaire à ses Portefeuilles privés Profil, lesquels procurent un accès aux meilleurs sous-conseillers en valeurs au monde, à des occasions de placement uniques et à un éventail de modèles gérés et suivis par des professionnels. Les placements des portefeuilles modèles à mandat discrétionnaire sont intégrés aux Fonds privés Profil existants et dans de nouveaux fonds de répartition active, des fonds de placements alternatifs, des fonds de FNB à gestion passive, des fonds à faible volatilité et des placements privés.

Au sujet d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de près de 107 milliards de dollars au 31 mars 2021 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et elle gérait un actif total d'environ 248 milliards de dollars au 31 mars 2021.

Tout investissement dans un fonds de placement, et l'utilisation du programme de gestion de l'actif Profil, peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Vous êtes prié de lire le prospectus et de consulter un conseiller IG avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas des placements garantis, les valeurs fluctuent régulièrement et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Le service de répartition de l'actif Profil est un programme de gestion de l'actif destiné aux clients ayant un actif minimum de 250 000 $ dans le programme Profil.

SOURCE IG Gestion de patrimoine

