WINNIPEG, MB, le 22 sept. 2023 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine annonce aujourd'hui un changement à la stratégie de placement du Fonds privé de placements alternatifs Profil (le « Fonds »).

Le Fonds cherche à obtenir une exposition aux stratégies alternatives liquides en affectant l'actif aux mandats suivants :

Couverture d'actions mondiales

Positions longues/courtes en actions américaines

Mondial macro

Le ou vers le 6 octobre 2023, à la fermeture des bureaux, le mandat de positions longues/courtes en actions américaines ne sera plus inclus dans le Fonds et l'actif sera réaffecté aux deux autres mandats.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. IG Gestion de patrimoine, y compris Services Financiers Groupe Investors Inc. et Valeurs mobilières Groupe Investors Inc., gérait un actif sous services-conseils de 117,8 milliards de dollars au 31 août 2023 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est, avec ses filiales, l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était de 262 milliards de dollars au 31 août 2023.

SOURCE IG Gestion de patrimoine

Renseignements: Relations avec les médias -- Français : Kim Tran, 514-217-1684, [email protected] ; Relations avec les médias - Anglais : Hilary Bassett, 416-951-7558, [email protected]