WINNIPEG, MB, le 4 juin 2021 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a annoncé aujourd'hui que les modifications d'objectifs de placement et les fusions de fonds qui avaient été annoncées le 12 mars 2021 et qui nécessitaient l'approbation des investisseurs ont été approuvées lors des réunions tenues à cet effet le 3 juin 2021. Ces changements viennent rationaliser la gamme de fonds communs de placement d'IG, dans le cadre de ses efforts d'amélioration du rendement des placements.

Fusion de fonds

Les fusions de fonds suivantes ont été approuvées par les porteurs de titres et devraient entrer en vigueur à la fermeture des bureaux le ou vers le 18 juin 2021.

Fonds actuel (fusionné) Fusionné avec (fonds prorogé) Fonds d'actions mondiales à faible volatilité IG Irish Life Fonds mondial IG Mackenzie Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité IG Mackenzie Fonds d'actions canadiennes IG FI

Modification de l'objectif de placement, de la stratégie de placement, du sous-conseiller en valeurs et du nom de certaines Catégories

Les changements aux Catégories ci-dessous ont été approuvés par les porteurs de titres et devraient entrer en vigueur en juin.

Catégorie

Fonds Nouveau nom du

fonds Nouveau sous-

conseiller Date d'entrée

en vigueur

prévue Catégorie Actions

mondiales à faible

volatilité IG Irish Life investira

dans Fonds mondial IG

Mackenzie Catégorie mondiale

IG Mackenzie IV Corporation

Financière

Mackenzie 18 juin 2021 Catégorie Actions

canadiennes à faible

volatilité IG

Mackenzie investira

dans Fonds d'actions

canadiennes IG FI Catégorie Actions

canadiennes IG FI II Fidelity

Investments

Canada s.r.i. 18 juin 2021 Catégorie petite

capitalisation É.-U. IG

Aristotle investira

dans Fonds

Découvertes É.-U.

IG Mackenzie Catégorie

Découvertes É.-U. IG

Mackenzie II Corporation

Financière

Mackenzie 14 juin 2021

Vous trouverez des renseignements plus détaillés au sujet des fusions de fonds et des modifications d'objectifs de placement dans le communiqué intitulé IG Gestion de patrimoine rationalise sa gamme de produits pour améliorer le rendement et offrir une valeur accrue aux clients.

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de plus de 108 milliards de dollars au 30 avril 2021 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et elle gérait un actif total d'environ 253 milliards de dollars au 30 avril 2021.

