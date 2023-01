WINNIPEG, MB, le 26 janv. 2023 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (« IG ») a annoncé aujourd'hui des modifications aux stratégies de placement du Fonds mondial Services financiers IG Mackenzie et de la Catégorie mondiale Services financiers IG Mackenzie (les « Fonds »).

À compter du ou vers le 30 janvier 2023, la gestion des Fonds reposera sur une approche de placement quantitative pour la sélection des titres, la constitution des portefeuilles et l'évaluation des coûts liés aux opérations. Dans le cadre de ces changements, la responsabilité de la gestion de portefeuille de chaque Fonds passera de l'équipe Asie Mackenzie à l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie.

Ces changements reflètent l'engagement continu d'IG à améliorer sa gamme de produits et seront décrits plus en détail dans la modification du prospectus et de la notice annuelle des Fonds.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue d'autres services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 110,8 milliards de dollars au 31 décembre 2022 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 249 milliards de dollars au 31 décembre 2022.

