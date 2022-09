WINNIPEG, MB, le 20 sept. 2022 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine a annoncé aujourd'hui l'ajout de sous-conseillers au sein de l'équipe du Fonds privé d'actions canadiennes Profil, ainsi que l'ajout d'un sous-conseiller et un changement de nom pour le Portefeuille Pilier Investors. Ces changements reflètent l'engagement continu de la société de revoir et de simplifier sa gamme de fonds afin d'améliorer le rendement.

« Nous sommes heureux d'étendre notre collaboration avec des gestionnaires d'actifs mondiaux de premier plan à l'intérieur de notre programme Profil, a déclaré Jon Kilfoyle, vice-président principal, Placements IG. Le choix de Beutel, Goodman & Company et de Fidelity Investments Canada à titre de sous-conseillers pour nos mandats du Fonds privé d'actions canadiennes Profil procurera à nos clients des avantages sur le plan de la diversification pour les mandats de placement multigestionnaires qui se comparent à ceux des vastes programmes de placements institutionnels. »

Fonds privé d'actions canadiennes Profil

Le ou vers le 22 septembre 2022, le Fonds privé d'actions canadiennes Profil sera modifié afin d'agrandir l'équipe de sous-conseillers pour certains mandats.

Mandat Sous-conseillers Mandat Valeur grande capitalisation Beutel, Goodman & Compagnie Ltée (nouveau)

Corporation Financière Mackenzie Mandat Actions de base Fidelity Investments Canada s.r.i. (nouveau)

Corporation Financière Mackenzie

Portefeuille Pilier Investors

De plus, la société a annoncé le changement de nom du Portefeuille Pilier Investors, qui deviendra le Portefeuille Pilier IG, en accord avec les règles d'appellation des fonds d'IG, ainsi que l'ajout de la Corporation Financière Mackenzie à titre de sous-conseiller. Ces changements entrent en vigueur le ou vers le 22 septembre 2022.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue d'autres services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 108,6 milliards de dollars au 31 août 2022 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 247,2 milliards de dollars au 31 août 2022.

