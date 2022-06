WINNIPEG, MB, le 28 juin 2022 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine a annoncé aujourd'hui des réductions de frais de gestion, des changements de stratégies de placement et des changements de nom, ainsi qu'un changement de gestionnaire de portefeuille pour certains fonds. Ces changements reflètent l'engagement continu de la société de constamment revoir sa gamme de fonds afin d'assurer que ses clients ont accès à des produits qui dégagent un bon rendement, qui sont concurrentiels et qui s'adaptent aux tendances du marché.

Réduction des frais de gestion

Le ou vers le 28 juin 2022, les taux des frais de gestion annuels des fonds suivants seront réduits comme l'indique le tableau ci-dessous :

Nom du Fonds Séries* Frais de gestion

actuels Nouveaux frais de

gestion Fonds canadien petite capitalisation IG Beutel

Goodman C 1,95 % 1,90 % JFAR et JSF 1,70 % 1,65 % U 0,85 % 0,80 % Catégorie mondiale Produits de consommation IG

Mackenzie Catégorie mondiale Services financiers IG

Mackenzie Catégorie mondiale Soins de santé IG Mackenzie Catégorie mondiale Science et Technologie IG

Mackenzie A et B 2,00 % 1,95 % JFAR et JSF 1,75 % 1,70 % U 0,90 % 0,85 % Fonds mondial Services financiers IG Mackenzie Fonds mondial Science et Technologie IG

Mackenzie A, B et C 2,00 % 1,95 % JFAR et JSF 1,75 % 1,70 % U 0,90 % 0,85 % Catégorie mondiale Métaux précieux

IG Mackenzie A et B 1,90 % 1,85 % JFAR et JSF 1,65 % 1,60 % U 0,80 % 0,75 % Portefeuille fondamental IG - Croissance A, AREEI, B, BREEI,

C, TFAR, TSF, TC 1,87 % 1,77 % JFAR, JFAR REEI, JSF,

JSF REEI, TJFAR, TJSF 1,62 % 1,52 % U and TU 0,77 % 0,67 % Catégorie Portefeuille fondamental IG -

Croissance Catégorie Portefeuille fondamental IG -

Croissance II A, B, TFAR, TSF, 1,85 % 1,77 % JFAR et JSF, TJFAR,

TJSF 1,60 % 1,52 % U et TU 0,75 % 0,67 % Portefeuille de croissance retraite Investors (sera renommé Portefeuille à croissance gérée IG - Actions

principalement canadiennes) A, B et C 1,87 % 1,77 % JFAR et JSF 1,62 % 1,52 % U 0,77 % 0,67 % Portefeuille de croissance Investors (sera renommé Portefeuille à croissance gérée IG - Actions

mondiales) A, B et C 1,89 % 1,79 % JFAR et JSF 1,64 % 1,54 % U 0,79 % 0,69 % Fonds d'actions américaines grande

capitalisation IG T. Rowe Price A et B 1,90 % 1,80 % C 2,10 % 2,00 % JFAR et JSF 1,65 % 1,55 % U 0,80 % 0,70 % Catégorie Actions américaines grande

capitalisation IG T. Rowe Price A et B 1,90 % 1,80 % JFAR et JSF 1,65 % 1,55 % U 0,80 % 0,70 % Fonds canadien petite et moyenne capitalisation

IG Mackenzie Fonds canadien petite et moyenne capitalisation

IG Mackenzie II A, B et C 1,95 % 1,80 % JFAR et JSF 1,70 % 1,55 % U 0,85 % 0,70 % Catégorie canadienne petite et moyenne

capitalisation IG Mackenzie Catégorie canadienne petite et moyenne

capitalisation IG Mackenzie II Catégorie canadienne petite et moyenne

capitalisation IG Mackenzie III A et B 1,95 % 1,80 % JFAR et JSF 1,70 % 1,55 % U 0,85 % 0,70 %



[* Les séries U et TU seront renommées F et FT, respectivement, le 11 juillet 2022]

Changements apportés aux stratégies de placement et (ou) aux noms des Fonds

Portefeuilles Investors

Les Portefeuilles Investors seront renommés comme suit en date du 8 juillet 2022 :

Nom actuel du Fonds Nouveau nom du Fonds Portefeuille de revenu plus Investors Portefeuille fondamental IG - Revenu plus Portefeuille de croissance plus Investors Portefeuille à croissance gérée IG - Équilibré mondial

d'actions Portefeuille de croissance Investors Portefeuille à croissance gérée IG - Actions mondiales Portefeuille de croissance retraite Investors Portefeuille à croissance gérée IG - Actions principalement

canadiennes Portefeuille de retraite plus Investors Portefeuille à croissance gérée IG - Équilibré canadien

neutre

Les stratégies de placement des Portefeuilles suivants seront également modifiées le ou vers le 28 juin 2022 en fonction des fourchettes de répartition d'actif révisées, comme il est indiqué ci-dessous :

Nom du Fonds Fourchette actuelle Nouvelle fourchette Portefeuille à croissance gérée IG -

Équilibré canadien neutre Revenu fixe : 40-60 % Actions : 40-60 % Revenu fixe : 20-50 % Actions : 50-70 % Portefeuille à croissance gérée IG -

Équilibré mondial d'actions Revenu fixe : 10-40 % Actions : 60-90 % Revenu fixe : 5-30 % Actions : 70-90 %

Fonds privé de marchés émergents Profil et Catégorie correspondante

Deux nouveaux mandats seront ajoutés au Fonds privé de marchés émergents Profil et à sa Catégorie correspondante, soit les mandats Valeur marchés émergents et Actions des marchés émergents de base. Ces mandats procureront aux investisseurs une diversification accrue et une appréciation à long terme bonifiée du capital en leur donnant une exposition aux titres de participation de sociétés des marchés émergents. La Corporation Financière Mackenzie deviendra le sous-conseiller en valeur du nouveau mandat Valeur marchés émergents, tandis que la Société de Placements Franklin Templeton deviendra le sous-conseiller en valeurs du nouveau mandat Actions des marchés émergents de base. Gestion d'actif JPMorgan (Canada) Inc. et China Asset Management Co., Ltd., les sous-conseillers en valeurs actuels du Fonds, deviendront respectivement sous-conseillers en valeurs du mandat Croissance marchés émergents et du mandat Actions chinoises.

Fonds de marchés émergents IG JPMorgan et Catégorie correspondante

La stratégie de placement du Fonds de marchés émergents IG JPMorgan et de sa Catégorie correspondante inclura dorénavant les styles de gestion croissance et valeur (comme en fait foi la modification du style de gestion de Croissance à Mixte sous Style de gestion des titres de participation). L'élargissement de la stratégie de placement vise à procurer aux investisseurs une diversification accrue.

Changement de gestionnaire de portefeuille

Le ou vers le 28 juin 2022, Philip Petursson, stratège en chef des placements à IG Gestion de patrimoine, prend en charge la fonction de gestionnaire de portefeuille des Fonds Profil ci-dessous :

Fonds privé de placements alternatifs ProfilMC

Fonds privé à faible volatilité ProfilMC

Portefeuille d'actions mondiales ProfilMC

Portefeuille équilibré d'actions mondiales ProfilMC

Portefeuille équilibré de revenu fixe mondial ProfilMC

Portefeuille équilibré mondial neutre ProfilMC

Fonds privé d'actions canadiennes ProfilMC

Fonds privé de marchés émergents ProfilMC

Fonds privé de FNB ProfilMC

Fonds privé de titres à revenu fixe ProfilMC

Fonds privé d'actions internationales ProfilMC

Fonds privé d'actions américaines ProfilMC

Catégorie privée Actions canadiennes ProfilMC

Catégorie privée Marchés émergents ProfilMC

Catégorie privée Actions internationales ProfilMC

Catégorie privée Actions américaines ProfilMC

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue d'autres services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 111,1 milliards de dollars au 31 mai 2022 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 255,8 milliards de dollars au 31 mai 2022.

