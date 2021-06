WINNIPEG, MB, le 28 juin 2021 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine a annoncé aujourd'hui des réductions de frais de gestion, des changements de stratégies de placement et des changements de nom, ainsi que la nomination d'un sous-conseiller en valeurs pour certains fonds. Ces changements reflètent l'engagement continu de la société de constamment revoir sa gamme de fonds afin d'assurer que ses clients ont accès à des produits qui dégagent un rendement, qui sont concurrentiels et qui s'adaptent aux tendances du marché.

Réductions de frais de gestion

Le ou vers le 28 juin 2021, les taux des frais de gestion annuels des fonds suivants seront réduits comme l'indique le tableau ci-dessous :

Nom du Fonds Série Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion Fonds canadien petite capitalisation IG Beutel Goodman C 2,00 % 1,95 % JFAR et JSF 1,75 % 1,70 % U 0,90 % 0,85 % Catégorie canadienne petite et moyenne capitalisation IG Mackenzie A et B 2,00 % 1,95 % Catégorie canadienne petite et moyenne capitalisation IG Mackenzie II Catégorie canadienne petite et moyenne capitalisation IG Mackenzie III JFAR et JSF 1,75 % 1,70 % U 0,90 % 0,85 % Fonds canadien petite et moyenne capitalisation IG Mackenzie Fonds canadien petite et moyenne capitalisation IG Mackenzie II A et B 2,00 % 1,95 % C 2,00 % 1,95 % JFAR et JSF 1,75 % 1,70 % U 0,90 % 0,85 % Fonds d'actions canadiennes IG FI Fonds d'actions canadiennes IG Franklin Bissett Fonds d'entreprises québécoises IG Mackenzie A et B 1,75 % 1,70 % C 1,90 % 1,85 % JFAR et JSF 1,50 % 1,45 % U 0,65 % 0,60 % Catégorie Actions canadiennes IG FI Catégorie Actions canadiennes IG FI II Catégorie Actions canadiennes IG Franklin Bissett Catégorie Actions canadiennes IG Franklin Bisset II Catégorie Entreprises québécoises IG Mackenzie A et B 1,75 % 1,70 % JFAR et JSF 1,50 % 1,45 % U 0,65 % 0,60 %

Changements apportés aux stratégies de placement et (ou) aux noms des fonds

Le ou vers le 28 juin 2021 seront apportés les changements aux stratégies de placement décrits ci-après. Les changements se traduiront par une gamme de produits simplifiée et plus concurrentielle, et donneront lieu à la possibilité d'un rendement amélioré à l'avenir.

Fonds de dividendes IG Mackenzie et catégorie correspondante

La stratégie de placement de ce Fonds et de sa catégorie sera modifiée en supprimant les références au Fonds évaluant son taux de revenu comparativement à des indices spécifiques. Le Fonds évaluera plutôt son taux de revenu à long terme comparativement à d'autres fonds communs de placement de son groupe d'homologues. L'objectif est de conférer au Fonds et à sa catégorie une plus grande souplesse pour tenir compte des attentes économiques et (ou) du marché à plus court terme dans la répartition du capital et de potentiellement maximiser de manière prudente le rendement total pour les clients pendant ces périodes, que ce soit au moyen des sources de revenu régulier, de dividendes et (ou) d'appréciation du capital.

Fonds de dividendes et de croissance IG Mackenzie

La stratégie de placement de ce Fonds sera modifiée afin de supprimer la référence à la recherche d'une cible de rendement supérieure à la moyenne. Ce changement permettra au Fonds de mettre moins l'accent sur le revenu régulier et plus sur l'appréciation du capital. Le Fonds sera rebaptisé Fonds d'actions canadiennes IG Mackenzie.

Fonds canadien à revenu élevé IG Mackenzie

La stratégie de placement de ce Fonds sera modifiée afin de retirer son accent sur le Canada et d'éliminer les restrictions géographiques. Ce changement permettra au Fonds d'avoir accès à plus d'occasions de placement aux États-Unis, qui ont un marché beaucoup plus élargi et profond d'émetteurs d'obligations à rendement élevé que le marché canadien. Ce changement est apporté afin d'offrir plus d'occasions de placement et, au fil du temps, un portefeuille plus diversifié. Le Fonds sera rebaptisé Fonds de revenu fixe à rendement élevé IG Mackenzie.

Nomination d'un sous-conseiller en valeurs

Le ou vers le 28 juin 2021, la Corporation Financière Mackenzie (« Placements Mackenzie » ou « Mackenzie ») sera nommée sous-conseiller en valeurs des portefeuilles Investors, comme il est indiqué ci-après. Les portefeuilles Investors seront gérés par l'Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie.

Fonds commun de placement Ancien En vigueur le 28 juin 2021 Portefeuille de revenu plus Investors Portefeuille de croissance Investors Portefeuille de croissance plus Investors Portefeuille de croissance retraite Investors Portefeuille de retraite plus Investors Conseiller en valeur : Société de gestion d'investissement I.G. Ltée Conseiller en valeur : Société de gestion d'investissement I.G. Ltée



Sous-conseiller en valeurs : Corporation Financière Mackenzie (Toronto, Ontario)

L'objet de ce qui précède n'est pas d'inciter le lecteur à acheter des titres de ces fonds. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés au placement dans des fonds communs de placement. Vous êtes prié de lire le prospectus des fonds communs de placement avant d'investir. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds pourra maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera remboursé. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Ces fonds sont distribués partout au Canada par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et par Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet en planification financière).

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de plus de 109 milliards de dollars au 31 mai 2021 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 256 milliards de dollars au 31 mai 2021.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 197,3 milliards de dollars au 31 mai 2021. Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif qui possède des bureaux partout au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre de la Société financière IGM (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 256 milliards de dollars au 31 mai 2021.

