IG Gestion de patrimoine annonce des changements à sa gamme de fonds

Les réductions de frais et la modification de la stratégie de placement visent à offrir une proposition de valeur rehaussée aux clients et une plus grande souplesse pour réagir rapidement aux conditions évolutives du marché

WINNIPEG, MB, le 19 août 2020 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine a annoncé aujourd'hui les changements suivants à sa gamme de fonds :

Réduction des frais de gestion de certains fonds;

Modification à la stratégie de placement des Portefeuilles Investors.

Réduction des frais de gestion

Le ou vers le 28 août 2020, les frais de gestion annuels des fonds suivants seront réduits, comme l'indique le tableau ci-dessous.

Nom du fonds Série Frais de gestion

actuels Nouveaux frais de

gestion Catégorie mondiale Ressources naturelles IG Mackenzie A et B 2,00 % 1,85 % JFAR et JSF 1,75 % 1,60 % U 0,90 % 0,75 % Fonds canadien petite capitalisation IG Beutel Goodman C 2,15 % 2,00 % JFAR et JSF 1,90 % 1,75 % U 1,05 % 0,90 % Fonds d'entreprises québécoises IG Mackenzie A et B 1,85 % 1,75 % Fonds d'actions canadiennes IG FI C 2,00 % 1,90 % Fonds d'actions canadiennes IG Franklin Bissett JFAR et JSF 1,60 % 1,50 % U 0,75 % 0,65 % Fonds international petite capitalisation IG Mackenzie U 0,95 % 0,85 % Catégorie petite capitalisation internationale IG Mackenzie A et B 2,05 % 1,95 % JFAR et JSF 1,80 % 1,70 % U 0,95 % 0,85 % Catégorie Entreprises québécoises IG Mackenzie A et B 1,85 % 1,75 % Catégorie Actions canadiennes IG FI Catégorie Actions canadiennes IG Franklin Bissett JFAR et JSF 1,60 % 1,50 % Catégorie Actions canadiennes IG Franklin Bissett II

U 0,75 % 0,65 % Fonds mondial IG Mackenzie A et B 1,95 % 1,90 % Fonds mondial IG Mackenzie II C 2,00 % 1,95 % Fonds d'actions européennes IG Mackenzie JFAR et JSF 1,70 % 1,65 % Fonds d'actions européennes moyenne capitalisation IG Mackenzie U 0,85 % 0,80 % Catégorie Actions européennes IG Mackenzie A et B 1,95 % 1,90 % Catégorie Actions européennes moyenne capitalisation IG Mackenzie Catégorie mondiale IG Mackenzie JFAR et JSF 1,70 % 1,65 % Catégorie mondiale IG Mackenzie II Catégorie mondiale IG Mackenzie III U 0,85 % 0,80 %

Modification à la stratégie de placement

Portefeuilles Investors

Le ou vers le 11 septembre 2020, la stratégie sera modifiée afin d'abandonner l'exposition prédéterminée aux fonds sous-jacents dans certains Portefeuilles Investors. Ainsi, ils pourront activement modifier leurs placements dans les différents mandats sans devoir en informer les porteurs de titres à l'avance.

Cette modification viendra assouplir les paramètres de répartition d'actif des Fonds, ce qui devrait leur permettre de réagir plus rapidement aux conditions changeantes du marché tout en respectant leurs objectifs de placement.

Cette modification de stratégie concerne les Portefeuilles Investors suivants :

Portefeuille de revenu plus Investors

Portefeuille de croissance Investors

Portefeuille de croissance plus Investors

Portefeuille de croissance retraite Investors

Portefeuille de retraite plus Investors

Portefeuille Pilier Investors

L'objet de ce qui précède n'est pas d'inciter le lecteur à acheter des titres de ces fonds. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés au placement dans des fonds communs de placement. Vous êtes prié de lire le prospectus des fonds communs de placement avant d'investir. Les titres de fonds commun de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre assureur de dépôts gouvernemental. Il n'est pas garanti que le fonds pourra maintenir sa valeur liquidative, ni que le montant total de votre placement vous sera remboursé. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Ces fonds sont distribués partout au Canada par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et par Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet en planification financière).

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de plus de 92 milliards de dollars au 31 juillet 2020 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et elle gérait un actif total d'environ 171 milliards de dollars au 31 juillet 2020.

