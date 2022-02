WINNIPEG, MB, le 25 févr. 2022 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine annonce une modification des noms et stratégies de placement respectifs du Fonds ISR Summa IG Mackenzie et de la Catégorie ISR Summa IG Mackenzie. Ce changement est dû au fait que l'équipe Mackenzie Betterworld prend en charge la gestion de ces fonds.

Voici un récapitulatif des changements, qui entreront en vigueur aux alentours du 7 mars 2022 :

Fonds/Catégorie Nature de la modification Nouveau nom reflétant le

changement apporté à la stratégie Fonds ISR Summa IG

Mackenzie Le changement apporté à la

stratégie de placement vise à

refléter l'approche de Mackenzie

Betterworld, notre boutique

d'investissement durable, qui

priorise les facteurs ESG et

applique une méthode exclusive.





Cette approche prévoit

notamment l'exclusion de certains

secteurs, dont les revenus

proviennent essentiellement

d'activités réputées non durables. Fonds ISR IG Mackenzie

Betterworld Catégorie ISR Summa IG

Mackenzie La modification de la stratégie de

placement vise à refléter les

changements apportés au Fonds

ISR Summa IG Mackenzie,

un fonds sous-jacent de la Catégorie

(voir ci-dessus). Catégorie ISR IG Mackenzie

Betterworld

Ces changements donneront lieu à une modification du prospectus, de la notice annuelle et de l'aperçu du fonds.

À propos de Mackenzie Betterworld

L'équipe Mackenzie Betterworld investit dans des sociétés qui ont une incidence positive sur les gens et la planète. Un examen rigoureux des facteurs ESG est combiné à une analyse fondamentale et ascendante des titres, de manière à vous procurer un potentiel de croissance tout en respectant vos valeurs. Notre démarche de sensibilisation, qui repose notamment sur un dialogue proactif avec les entreprises, contribue aux avancées du développement durable.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 116,8 milliards de dollars au 31 janvier 2022 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est 'une société diversifiée de gestion d'actif et de patrimoine de premier plan au Canada, dont l'actif géré et l'actif sous services-conseils combinés représentaient' environ 270,7 milliards de dollars au 31 janvier 2022.

SOURCE IG Gestion de patrimoine

Renseignements: Relations avec les médias - Anglais: Hilary Bassett, [email protected], 416-951-7558; Relations avec les médias - Français: Lara Berguglia, [email protected], 514-994-2382