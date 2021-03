Un avantage pour les clients, qui ont ainsi accès aux services de diversification et de gestion du patrimoine dont bénéficient les investisseurs institutionnels

IG annonce également le lancement de nouveaux fonds privés et des engagements dans des fonds de crédit privés

WINNIPEG, MB, le 15 mars 2021 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine a annoncé aujourd'hui l'ajout de portefeuilles modèles à mandat discrétionnaire à ses Portefeuilles privés Profil. Ces nouveaux produits seront appuyés par six nouveaux fonds privés en gestion commune lancés en même temps, auxquels s'ajoutent des engagements dans des fonds de crédit privés gérés par Northleaf Capital Partners, Sagard Credit Partners et PIMCO pour le Fonds privé de titres à revenu fixe Profil.

« Ces tout derniers ajouts témoignent de notre volonté de faire des Portefeuilles privés Profil une option de placement idéale pour les clients à valeur élevée, a déclaré Jon Kilfoyle, vice-président principal, Placements IG. De façon plus générale, l'annonce d'aujourd'hui confirme une fois de plus notre engagement à mettre à la disposition de nos clients des portefeuilles gérés par des professionnels, les meilleurs sous-conseillers en valeurs du monde et des occasions de placement uniques. »

Solutions gérées idéales pour les investisseurs à valeur élevée, les Portefeuilles privés Profil permettent aux particuliers de bénéficier des services de diversification et de gestion du patrimoine auxquels ont accès les grands investisseurs institutionnels, comme les caisses de retraite. Ils sont conçus pour procurer une diversification entre différents styles de gestion et catégories d'actif et conviennent à divers profils d'investisseurs selon leur objectif de placement, leur tolérance au risque et leur horizon de placement.

1. Nouveaux Portefeuilles modèles à mandat discrétionnaire pour les clients actuels

Les nouveaux portefeuilles modèles à mandat discrétionnaire d'IG, qui seront d'abord offerts aux clients qui détiennent déjà des placements dans les Portefeuilles privés Profil à partir d'aujourd'hui, offrent un éventail de placements gérés et suivis par des professionnels. Les placements seront rééquilibrés selon une déclaration de politique de placement correspondant à l'objectif de placement du client. Les clients pourront investir dans les portefeuilles modèles à mandat discrétionnaire après avoir conclu une convention de compte géré.

Les placements des portefeuilles modèles à mandat discrétionnaire seront investis dans les Fonds privés Profil existants ainsi que dans de nouveaux fonds de répartition active, fonds de placements alternatifs, fonds de FNB à gestion passive, fonds à faible volatilité et placements privés, comme l'indiquent les deux sections suivantes.

2. Ajout de six nouveaux Fonds privés aux Portefeuilles privés Profil

Les six nouveaux Fonds privés Profil suivants mettront à profit l'expertise en matière de placement et le talent de gestionnaires d'actifs mondiaux de premier plan :

Trois Fonds privés de répartition active Profil

Ces trois fonds privés, dont le sous-conseiller en valeurs est Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée, utiliseront principalement les FNB selon une approche de répartition active sans aucune restriction d'ordre géographique. Ils sont conçus pour procurer une appréciation à long terme du capital principalement au moyen de titres de participation ou de titres à revenu fixe, en variant l'exposition selon les perspectives de chaque fonds dans chaque catégorie d'actif.

Fonds privé de placements alternatifs Profil

Ce fonds privé investira dans des stratégies alternatives liquides et répartira ses placements selon différents mandats, qui comprennent actuellement :

le Fonds de positions longues/courtes en actions américaines JPMorgan - IG

le Fonds global macro Mackenzie

le Fonds de couverture d'actions mondiales Wellington - IG

Fonds privé de FNB Profil

Sous-conseillé par Placements Mackenzie, le Fonds privé de FNB Profil vise à répartir ses placements dans plusieurs FNB principalement de marchés développés, qui comprennent actuellement :

le FINB Actions canadiennes Mackenzie (symbole : QCN)

le FINB Actions internationales Mackenzie (symbole : QDX)

le FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (symbole : QUU)

Fonds privé à faible volatilité Profil

Les quatre mandats à faible volatilité de ce fonds privé, qui sont gérés séparément, chercheront à procurer une exposition à des titres de participation offrant une volatilité inférieure sur un cycle de marché complet à celle du marché sur lequel ils sont transigés en général, notamment ceux des actions américaines, internationales, canadiennes et de marchés émergents.

3. Ajout de placements dans des fonds de crédit privés gérés pour le Fonds privé de titres à revenu fixe Profil

Le mandat de crédit privé du Fonds privé de titres à revenu fixe Profil cherche à procurer aux clients une exposition diversifiée aux placements privés en titres de créance dans des sociétés fermées à l'échelle mondiale. IG Gestion de patrimoine a conclu des engagements qui permettront à Northleaf Capital Partners, Sagard Credit Partners et PIMCO de mettre à profit leurs capacités de placement inégalées dans les fonds de crédit privés suivants :

Stratégie de crédit privé de premier rang de Northleaf (NSPC)

Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf II (NPC II)

Sagard Credit Partners II (SCP II)

PIMCO Corporate Opportunities Fund III

Au sujet d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de plus de 105 milliards de dollars au 28 février 2021 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et elle gérait un actif total d'environ 243 milliards de dollars au 28 février 2021.

Tout investissement dans un fonds de placement, et l'utilisation du programme de gestion de l'actif Profil, peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Vous êtes prié de lire le prospectus et de consulter un conseiller IG avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas des placements garantis, les valeurs fluctuent régulièrement et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Les recommandations de Profil portent uniquement sur les fonds de placement d'IG Gestion de patrimoine. Le service de répartition de l'actif Profil est un programme de gestion de l'actif destiné aux clients ayant un actif minimum de 250 000 $ dans le programme Profil.

SOURCE IG Gestion de patrimoine

Renseignements: Communication avec les médias, Nini Krishnappa, Société financière IGM, 647-828-2553, [email protected]