TORONTO, le 9 déc. 2025 /CNW/ - IFM Investors a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son bureau à Toronto, marquant ainsi une étape importante dans l'expansion de la société et son engagement à long terme enver Canada.

Gestionnaire mondial de marchés privés fondé par des fonds de retraite australiens, IFM est l'un des plus grands investisseurs en infrastructures à l'échelle internationale, avec environ 263,6 milliards de dollars australiens (242 milliards de dollars canadiens) d'actifs sous gestion en date d'octobre 2025, pour le compte de plus de 800 investisseurs du secteur institutionnel à travers le monde.

À travers le Canada, IFM sert plus de 200 clients du secteur institutionnel, représentant environ 14,4 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion. L'ouverture du bureau de Toronto rehaussera le service et la coordination à l'échelle locale tout en créant de nouvelles opportunités de croissance au Canada.

Le capital des fonds de pension australiens devrait devenir le deuxième plus important au monde d'ici 2035. IFM et les fonds de retraite australiens s'associent par ailleurs à des fonds canadiens pour investir dans des infrastructures à l'échelle mondiale.

IFM a déjà fait ses preuves en matière d'investissement au Canada dans des actifs d'infrastructure, notamment avec :

Enwave Energy Corporation (« Enwave ») - Une entreprise intégrée spécialisée dans les réseaux énergétiques locaux, fournissant des solutions de chauffage et de climatisations innovantes et durables à plus de 320 clients dans plusieurs secteurs au Canada.

- Une entreprise intégrée spécialisée dans les réseaux énergétiques locaux, fournissant des solutions de chauffage et de climatisations innovantes et durables à plus de 320 clients dans plusieurs secteurs au Canada. GCT Global Container Terminals (« GCT ») - Opérateur de GCT Deltaport et GCT Vanterm au port de Vancouver, qui gèrent ensemble environ 70 % du volume de conteneurs du port, renforçant la position du Canada comme porte d'entrée majeure pour le commerce mondial.

Citation attribuable à Ken Luce, directeur exécutif chez IFM Investors :

« L'ouverture d'un bureau à Toronto reflète l'expansion croissante à l'échelle mondiale d'IFM et son engagement à long terme envers le Canada. Elle nous permet d'être plus proches de nos clients, de nos collègues et des sociétés qui composent notre portefeuille, favorisant ainsi la collaboration, l'efficacité et les partenariats à long terme, tout en continuant à offrir de la valeur aux investisseurs canadiens.

Les investissements actuels d'IFM fournissent des services essentiels qui dynamisent et relient les communautés, tout en soutenant l'emploi local, la croissance économique et les progrès environnementaux. L'ouverture d'un bureau à Toronto renforce notre capacité à rechercher de nouvelles opportunités en matière d'infrastructures et d'investissements, ce qui profite au Canada, renforce l'économie mondiale et contribue à garantir l'épargne-retraite des travailleurs. »

À propos d'IFM Investors

IFM Investors est un gestionnaire d'actifs mondial, fondé et détenu par des fonds de pension, qui intervient dans les domaines des actions et des titres de créance liés aux infrastructures, du capital-investissement, du crédit privé, de l'immobilier et des actions cotées. Notre objectif est d'investir, de protéger et de faire fructifier l'épargne-retraite des travailleurs.

Avec environ 263,6 milliards de dollars australiens d'actifs sous gestion en octobre 2025, nous servons plus de 800 investisseurs du secteur institutionnel dans le monde entier, depuis nos 13 bureaux répartis en Australie, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

SOURCE IFM Investors

Pour toute question des médias, veuillez contacter : Paul Monlezun, PAA Advisory, 613-222-7184, [email protected]