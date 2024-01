L'initiative Science Based Targets (SBTi) approuve les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court terme de l'IFCO pour 2031, qui sont alignés sur une trajectoire de réduction de 1,5 °C.

La feuille de route d'IFCO pour atteindre la neutralité carbone définit les principaux leviers de décarbonation et fixe des jalons clairs pour devenir une entreprise carboneutre d'ici 2040.

MUNICH, le 30 janvier 2024 /CNW/ - IFCO, le premier fournisseur mondial de contenants d'emballage réutilisables (RPC), a publié la feuille de route d'IFCO pour atteindre la neutralité carbone, qui décrit les principaux leviers de décarbonation et fixe des jalons clairs pour devenir une entreprise Net Zero d'ici 2040. Plus particulièrement, l'initiative Science Based Targets, un organisme indépendant, a validé les objectifs scientifiques à court terme d'IFCO pour 2031, confirmant que les objectifs de l'entreprise en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) s'alignent sur un scénario de 1,5 degré, tel que recommandé par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

Mockup image of IFCO Net Zero roadmap

Michael Pooley, PDG d'IFCO, souligne le caractère ambitieux de la feuille de route :

« Notre feuille de route en matière de décarbonation s'appuie sur le succès du SmartCycle d'IFCO. Bien que notre modèle d'entreprise circulaire soit intrinsèquement durable, nous nous engageons à en faire encore plus. D'ici 2040, nous avons l'intention de décarboner complètement notre chaîne d'approvisionnement et de devenir une entreprise carboneutre. La validation de nos objectifs par SBTi est une étape clé dans ce parcours et confirme notre engagement à fixer des objectifs climatiques ambitieux qui sont alignés sur la science.

L'IFCO a approuvé des objectifs scientifiques à court terme

En 2022, IFCO s'est officiellement engagé à fixer des objectifs de réduction des émissions de carbone conformes à la science dans le cadre de l'initiative Science Based Targets. SBTi a maintenant évalué, vérifié et approuvé de manière indépendante les objectifs à court terme d'IFCO. IFCO s'engage donc à atteindre les objectifs suivants pour l'exercice 2031 avec une base de référence pour l'exercice 2021 :

Réduction absolue de 46,2 % des émissions de scope 1 et 2

Réduction absolue de 17 % des émissions de scope 3 provenant des biens et services achetés et du transport et de la distribution en amont

La validation SBTi est une étape clé dans le parcours de décarbonation d'IFCO, qui a commencé avec la stratégie ESG 2025. Le dernier rapport ESG montre des progrès significatifs vers les objectifs de 2025, notamment l'obtention d'une électricité verte certifiée à 100 % pour tous les centres de services exploités par IFCO et l'atteinte de la neutralité carbone dans les opérations.

Feuille de route d'IFCO vers la neutralité carbone

L'atteinte de ses objectifs scientifiques à court terme est une étape clé dans l'ambition globale d'IFCO d'atteindre la carboneutralité d'ici 2040. Pour réduire les émissions des scopes 1, 2 et 3 et atteindre les objectifs climatiques à court et à long terme, l'entreprise a élaboré une feuille de route complète de décarbonisation. Les principaux domaines d'intervention comprennent la mise en place de centres de service neutres en carbone, la fabrication de bacs réutilisables à faible émission de carbone et la décarbonisation du transport de la chaîne d'approvisionnement. Parmi les principaux leviers, citons :

Mise en œuvre de technologies à faible émission de carbone dans les centres de services IFCO, y compris des solutions solaires et solaires thermiques ainsi que des pompes à chaleur

Utiliser des véhicules économes en carburant, augmenter l'utilisation du rail, explorer les transports à zéro émission.

Transition vers l'électricité verte dans les processus de recyclage et de production des bacs réutilisables.

Réduire l'utilisation de plastique vierge et augmenter la proportion de plastique recyclé pour produire des bacs réutilisables à faible teneur en carbone.

en carbone. Optimiser davantage le SmartCycle d'IFCO, par exemple en augmentant le nombre de fois que chaque bac réutilisable est réutilisé.

Inigo Canalejo, vice-président de l'ESG et du marketing stratégique, est le fer de lance de la feuille de route de la décarbonisation :

« La réalisation de nos objectifs ESG pour 2025 est une priorité absolue pour IFCO. L'atteinte de nos objectifs à court terme fondés sur la science pour 2031, désormais approuvés, constitue un autre niveau d'engagement envers notre ambition. Nous sommes confiants dans notre capacité à tenir nos engagements et à relever les défis grâce aux nouvelles technologies et à notre esprit d'innovation. Pour réussir, il est impératif que nous collaborions avec toutes les parties prenantes tout au long de notre chaîne d'approvisionnement et que nous remplissions notre objectif de rendre la chaîne d'approvisionnement des produits frais durables.

Téléchargez la feuille de route d'IFCO pour atteindre la carboneutralité : Favoriser la décarbonisation de la chaîne d'approvisionnement mondiale des produits frais alimentaires. https://www.ifco.com/net-zero-roadmap

À propos d'IFCO

IFCO est le premier fournisseur mondial de solutions d'emballage réutilisables pour les aliments frais, au service de clients dans 50+ pays. IFCO exploite un pool de plus de 380 millions de conteneurs d'emballage réutilisables (bacs réutilisables) dans le monde, qui sont utilisés chaque année pour 2 milliards d'expéditions de fruits et légumes frais, de viande, de volaille, de fruits de mer, d'œufs, de pain et d'autres articles des fournisseurs aux épiceries. Les bacs réutilisables IFCO garantissent une meilleure chaîne d'approvisionnement en aliments frais en protégeant la fraîcheur et la qualité et en réduisant les coûts, le gaspillage alimentaire et l'impact environnemental par rapport aux emballages à usage unique. En savoir plus : www.ifco.com | Suivez-nous sur LinkedIn @IFCO SYSTEMS

À propos de l'initiative Science Based Targets

La SBTi guide les entreprises dans la fixation d'objectifs crédibles fondés sur la science, conformément à la science climatique actuelle. Les SBT aident à définir une trajectoire de croissance pérenne qui soit conforme à la trajectoire de 1,5 °C recommandée dans l'Accord de Paris. Pour plus d'informations : https://sciencebasedtargets.org/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2328829/IFCO_Net_Zero_Roadmap_Mockup.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1999563/IFCO_green_logo.jpg

SOURCE IFCO

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Iñigo Canalejo, Vice-président, ESG et marketing stratégique, [email protected]