MUNICH, Allemagne, 16 novembre 2023 /CNW/ - IFCO, le premier fournisseur mondial de contenants d'emballage réutilisables (RPC) pour les produits frais, a publié le rapport IFCO ESG 2023, qui détaille les progrès réalisés par IFCO dans le cadre de son ambitieuse stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) 2025 au cours de l'année fiscale 2023 (FY23). Intitulé "Thriving through circularity" (Prospérer grâce à la circularité), ce rapport approfondi donne un aperçu complet des activités et des réalisations de l'entreprise dans trois domaines essentiels - Thriving Business, Thriving Planet et Thriving Society - par rapport à l'année de référence 2020.

IFCO ESG 2023 Report viewed as electronic file on various devices

Comme tous les rapports précédents et compte tenu de la nécessité d'accroître la transparence dans le secteur, le rapport IFCO ESG 2023 est conforme aux normes internationales en matière de rapports sur le développement durable, notamment la Global Reporting Initiative (GRI) et le Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

L'impact positif de la stratégie ESG d'IFCO sur la chaîne d'approvisionnement

La publication du rapport ESG 2023 d'IFCO confirme que le développement durable reste une priorité pour tous ceux qui travaillent chez et avec IFCO et pour tout ce que l'entreprise entreprend, déclare Michael Pooley, PDG d'IFCO:

"Lorsque nous jetons un regard sur l'année écoulée, je suis immensément fier des progrès que nous avons accomplis dans la réalisation de nos objectifs ESG. En intensifiant nos activités, nous continuons à accroître notre impact positif sur la chaîne d'approvisionnement mondiale en produits alimentaires frais, sur notre société et sur notre planète. Nous sommes absolument déterminés à inciter notre secteur à rejeter les emballages nocifs à usage unique afin de réduire les déchets, de protéger les produits frais et de lutter contre le changement climatique. Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. En nous efforçant continuellement d'améliorer l'IFCO SmartCycle, notre système circulaire durable de gestion-location des bacs d'emballage réutilisables, nous voulons entraîner d'autres partenaires à nos côtés. Ensemble, nous veillerons à ce que les générations futures puissent vivre sur une planète prospère".

Les principaux objectifs ESG d'IFCO et les principes de l'économie circulaire

En créant des emballages réutilisables et 100 % recyclables qui sont faits pour durer et être utilisés encore et encore pendant un long cycle de vie, IFCO se fait le champion de la réutilisation et du recyclage des emballages dans la chaîne d'approvisionnement des produits frais, explique Inigo Canalejo, vice-président, ESG et marketing stratégique :

"Nos RPC répondent déjà à des normes de durabilité élevées. Cela ne suffit pas. Nous investissons dans des mesures qui nous rapprocheront d'une entreprise nette zéro, zéro déchet, fermement ancrée dans les principes de l'économie circulaire. Le rapport IFCO ESG 2023 confirme que nous progressons et que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs ambitieux."

Principaux faits marquants et étapes du rapport IFCO ESG 2023

Quels sont les progrès réalisés par IFCO dans le cadre de sa stratégie ESG 2025 ? Comme indiqué dans la publication, les RPC d'IFCO sont utilisés dans plus de 2 milliards d'expéditions de produits frais chaque année, réduisant les déchets tout au long de la chaîne d'approvisionnement et démontrant l'avantage évident d'un engagement cohérent et fort en faveur de la durabilité. L'utilisation des RPC d'IFCO dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des produits frais génère plus d'économies de CO2 que l'ensemble des émissions des champs d'application 1, 2 et 3 de l'ensemble des activités mondiales d'IFCO.

Le rapport ESG 2023 d'IFCO souligne également la façon dont l'entreprise collabore étroitement avec les partenaires de la chaîne d'approvisionnement - des producteurs aux détaillants et aux partenaires de transport - pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et cibler les déchets tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale en produits alimentaires frais. Des partenariats réussis ont permis de réduire le nombre de camions sur la route pour un partenaire au Royaume-Uni, d'optimiser le flux de pooling des RPC pour une catégorie spécifique de produits frais pour un producteur italien et de mettre en œuvre des options de carburants alternatifs pour les partenaires de transport aux États-Unis.

Les points saillants du rapport de l'IFCO sont les suivants :

Une activité florissante :

Remplacement de 2 milliards d'unités d'emballage à usage unique par des RPC IFCO

Entreprise Sustainalytics ESG Regional Top-Rated en Europe

Une planète prospère :

Augmentation de la teneur moyenne en matières recyclées de chaque RPC à 40 %.

moyenne en matières recyclées de chaque RPC à 40 %. Réduction de 12 % des émissions globales de type 3

Réduction de 6 % de l'utilisation de l'eau douce par RPC

Renouvellement de la certification Cradle to Cradle Certified® Silver pour la génération européenne de RPC Lift Lock.

Une société prospère :

32 % des cadres de l'IFCO sont des femmes

Donation de 69 000 RPC à des banques alimentaires dans le monde entier.

Télécharger le rapport IFCO ESG 2023: https://www.ifco.com/about-ifco/sustainability/esg-report-2023/

À propos d'IFCO

IFCO est le premier fournisseur mondial de solutions d'emballage réutilisable pour les aliments frais, avec des clients dans plus de 50 pays. IFCO exploite un parc de plus de 370 millions de bacs réutilisables (RPC) dans le monde, utilisés pour 2 milliards d'expéditions de fruits et légumes frais, de viande, de volaille, de fruits de mer, d'œufs, de pain et d'autres articles entre les fournisseurs et les détaillants en alimentation chaque année. Les emballages IFCO garantissent une meilleure chaîne d'approvisionnement en aliments frais en protégeant la fraîcheur et la qualité et en réduisant les coûts, le gaspillage alimentaire et l'impact sur l'environnement par rapport aux emballages à usage unique. En savoir plus : www.ifco.com | Suivez-nous sur LinkedIn @IFCO SYSTEMS

À propos de l'initiative Science Based Targets

L'initiative SBTi guide les entreprises dans la définition d'objectifs crédibles fondés sur la science et conformes à la science climatique actuelle. Les SBT aident à définir une voie pour protéger la croissance future qui est en ligne avec la trajectoire de 1,5°C recommandée dans l'Accord de Paris. Pour plus d'informations : https://sciencebasedtargets.org/

