MUNICH, 11 avril 2024 /CNW/ - IFCO, leader mondial de solutions d'emballages réutilisables pour les produits frais, a amélioré son score lors de la dernière évaluation de Sustainalytics pour se classer 7e sur 180 sociétés au niveau mondial dans le sous-secteur « Services de soutien aux entreprises », réaffirmant ainsi son engagement en termes de pratiques commerciales durables.

IFCO progresse dans le classement Sustainalytics 2024 et se classe parmi les 500 premières entreprises mondiales

IFCO a été reconnue par Sustainalytics, une agence indépendante réputée de notation des risques ESG, pour son attachement continu aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Avec un score de 10,7, IFCO améliore sa position à faible risque en soulignant sa résilience et sa gestion responsable malgré l'environnement changeant et les difficultés du développement durable.

« Nous sommes ravis de voir nos efforts continus récompensés par un meilleur score Sustainalytics. Il reflète notre ferme engagement en matière d'ESG et la citoyenneté responsable de notre entreprise », a déclaré Michael Pooley, PDG d'IFCO. « Cette distinction vient valider notre priorité stratégique sur l'ESG et nous motive à atteindre d'autres étapes importantes à l'avenir. »

Faire avancer le développement durable : un meilleur score Sustainalytics pour IFCO

Le meilleur score global de 10,7, ainsi que la note « risque négligeable » dans toutes les catégories reçus par IFCO représentent un progrès par rapport à l'évaluation précédente, où la société avait obtenu un score déjà impressionnant de 11,3. IFCO a également été reconnue par Sustainalytics comme l'une des entreprises les mieux notées en Europe pour 2023 dans le domaine de l'ESG. Cette amélioration témoigne de l'approche proactive d'IFCO en matière de gestion des risques ESG et d'optimisation des pratiques durables dans l'ensemble de ses opérations.

Évaluation de 2024 : la position d'IFCO parmi les sociétés évaluées au niveau mondial

Figurant parmi les 500 premières sociétés évaluées par Sustainalytics à l'échelle mondiale, IFCO continue de prouver son leadership en termes de développement durable au sein de son secteur d'activités. La détermination de l'entreprise à réduire son impact sur l'environnement, à promouvoir la responsabilité sociale et à respecter les normes de gouvernance reste inébranlable.

Maintien de la transparence : l'engagement d'IFCO à communiquer ses résultats ESG

En plus de sa stratégie ESG ambitieuse[IC4] , IFCO a adopté des politiques et des programmes complets pour résoudre les questions ESG, sous la supervision de son comité directeur et de son comité consultatif sur l'ESG. La société garantit la qualité et la sécurité de ses produits grâce à un programme de sécurité des produits et services fiable, comprenant notamment des évaluations des risques de sécurité des produits. Afin d'atténuer les risques de corruption, IFCO a mis en place des politiques détaillées et fournit un service d'assistance téléphonique spécifique indépendant pour signaler toute préoccupation. La société investit également dans des initiatives de développement et de diversité du personnel.

En outre, le modèle d'entreprise circulaire au cœur d'IFCO, qui consiste à proposer des bacs plastiques réutilisables, offre des avantages environnementaux inhérents dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Qui plus est, Sustainalytics a déclaré que l'exposition globale de la société aux principaux facteurs ESG restait faible.

Dans le cadre de son engagement en termes de transparence et de responsabilité, IFCO publie régulièrement des rapports ESG complets, mettant en avant ses progrès, ses initiatives et l'impact sur les parties prenantes. Cet engagement à communiquer sur ces points assoit encore davantage la position d'IFCO en tant que partenaire de confiance auprès de ses clients, de ses investisseurs et autres parties prenantes engagées en matière de développement durable.

Consultez le dernier rapport ESG d'IFCO sur le site : https://www.ifco.com/about-ifco/sustainability/esg-report-2023/.

À propos d'IFCO

IFCO est un leader mondial de solutions d'emballages réutilisables pour les produits frais qui permet à ses clients de participer à l'économie circulaire dans plus de 50 pays. IFCO gère un parc mondial de plus de 380 millions de bacs plastiques réutilisables. Ils sont chaque année utilisée dans 2 milliards d'expéditions de produits frais du producteur au détaillant, pour les fruits et légumes, viandes, volailles, produits de la mer, œufs, produits de boulangerie et plus encore. Par rapport aux emballages à usage unique, les bacs plastiques réutilisables IFCO permettent une meilleure chaîne d'approvisionnement en produits frais, en préservant la fraîcheur et la qualité tout en réduisant les coûts, le gaspillage alimentaire et l'impact environnemental. Pour en savoir plus www.ifco.com | Suivez-nous sur LinkedIn @IFCO SYSTEMS

