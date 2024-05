MUNICH, 2 mai 2024 /CNW/ -- IFCO, leader mondial des solutions d'emballages réutilisables, a le plaisir d'annoncer la nomination du Dr Sebastian Grams au poste de Directeur du numérique (Chief Digital Officer, CDO). Cadre chevronné disposant d'une vaste expérience dans la numérisation et l'innovation, le Dr Grams pilotera les efforts de transformation numérique d'IFCO, en favorisant le développement de nouveaux produits numériques et en améliorant la valeur pour la clientèle.

Né à Heilbronn, en Allemagne, le Dr Grams est titulaire de deux diplômes en génie mécanique et d'un doctorat de l'Université de Karlsruhe (KIT). Durant sa carrière, qui s'étend sur plus de vingt ans, le Dr Grams a occupé divers postes de cadre supérieur dans les secteurs du développement technique et des technologies de l'information et de la numérisation au sein du groupe Volkswagen. Il est réputé pour sa passion pour la numérisation ainsi que pour sa capacité à mener des changements organisationnels de main de maître.

Passionné par la numérisation, le Dr Grams consacre sa carrière à favoriser l'innovation et à tirer parti de la technologie afin de créer de la valeur. Le Dr Grams a été Directeur informatique (Chief Information Officer, CIO) de SEAT / CUPRA en Espagne. Plus récemment, il a occupé le poste de Directeur général d'Audi Sport GmbH. Au sein de cette filiale, il a dirigé la transformation de l'électrification et lancé les nouveaux modèles Audi RS et R8, tout en introduisant des modèles d'affaires innovants en vue de préparer l'entreprise aux défis à venir.

« Je suis absolument ravi de rejoindre IFCO et de faire partie d'une organisation qui s'engage à promouvoir la durabilité et l'innovation », a déclaré le Dr Grams. « Je suis impatient de mettre à profit mon expérience afin d'accélérer la transformation numérique d'IFCO, de développer des produits numériques de pointe et d'améliorer encore la valeur pour la clientèle. »

À compter du 1er mai 2024, le Dr Grams rejoindra l'Executive Leadership Team (conseil d'administration) d'IFCO en qualité de Directeur du numérique. À ce poste, il sera chargé de conduire les initiatives numériques de l'entreprise et de favoriser sa croissance dans l'espace numérique. En s'appuyant sur l'expertise du Dr Grams, IFCO entend renforcer ses capacités numériques innovantes dans des domaines tels que les solutions de suivi et de traçabilité, dans le but de garantir la transparence et l'efficacité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

« Le Dr Grams apporte à IFCO une expérience et une expertise considérables, et nous sommes ravis de l'avoir à nos côtés pour diriger nos efforts de transformation numérique », a déclaré Michael Pooley, PDG d'IFCO. « Il dispose d'une expérience éprouvée en matière d'innovation numérique et de croissance des activités. Une expérience inestimable alors que nous continuons à évoluer et à innover à l'ère du numérique. »

