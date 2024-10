Identité numérique et intelligence artificielle : le gouvernement du Québec invite la population à participer à une consultation publique

QUÉBEC, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de sa transformation numérique, le gouvernement du Québec annonce la tenue d'une consultation publique afin de connaître l'opinion des Québécoises et des Québécois sur l'utilisation de l'identité numérique et de l'intelligence artificielle dans les services gouvernementaux.

Consultation publique sur l’identité numérique et l’intelligence artificielle dans les services gouvernementaux (Groupe CNW/Ministère de la Cybersécurité et du Numérique)

Tenue par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), cette consultation a pour objectif de mesurer la perception, la compréhension et l'acceptabilité de la population en lien avec l'identité numérique et l'intelligence artificielle. Elle se déroulera en deux volets simultanés, soit en ligne et en présentiel.

Toutes les citoyennes et tous les citoyens sont invités à répondre au questionnaire en ligne disponible sur la plateforme gouvernementale Consultation Québec jusqu'au 31 octobre 2024. Le volet en présentiel prendra la forme de groupes de discussion qui permettront notamment d'entendre les préoccupations de personnes ayant un accès limité à l'information et aux technologies.

Les résultats de cette consultation guideront le Ministère dans le cadre de ses travaux liés à l'utilisation et au déploiement de l'identité numérique et de l'intelligence artificielle dans les services gouvernementaux.

Faits saillants :

Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte sur Consultation Québec pour participer à cette consultation.

La durée du questionnaire en ligne est d'une quinzaine de minutes.

Pour guider les répondants, certaines définitions se retrouvent dans le questionnaire de la consultation en ligne.

La participation à cette consultation publique est volontaire.

Les réponses obtenues seront utilisées uniquement dans le cadre de cette consultation et bénéficieront d'un traitement anonyme et confidentiel.

L'organisation des groupes de discussion auprès de clientèles ciblées a été confiée à une firme spécialisée en consultation citoyenne.

Liens connexes :

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique : https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/cybersecurite-numerique

Consultation publique :

https://consultation.quebec.ca/processes/IdenNum

Médias sociaux :

https://www.linkedin.com/company/ministere-cybersecurite-numerique

https://twitter.com/MCNQuebec

https://www.facebook.com/MCNQuebec/

https://www.youtube.com/channel/UC5IDqxFhKrBKDZXHID7cyEw

SOURCE Ministère de la Cybersécurité et du Numérique

Information : Direction des communications, Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, [email protected]