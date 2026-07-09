IDC MarketScape nomme Ricoh un Chef de file mondial des Fournisseurs de solutions et Services d'acheminement du courrier.

EXTON, Pa., le 9 juill. 2026 /CNW/ - Ricoh USA, Inc. (Ricoh) a annoncé aujourd'hui qu'elle se positionne comme un Chef de file IDC MarketScape : Évaluation 2026 des Fournisseurs de solutions et Services d'acheminement du courrier. Il s'agit du premier IDC MarketScape pour cette catégorie.

Selon le rapport, « l'approche de Ricoh intègre l'expertise des services gérés, l'automatisation basée sur l'IA, une infrastructure de sécurité certifiée et un modèle axé sur les résultats pour transformer les salles de courrier de ses clients en centres d'information stratégiques ».

Principales forces contribuant à la position de Chef de file de Ricoh

IDC MarketScape a cité plusieurs points forts qui justifient la position de Ricoh en tant que Chef de file, notamment :

Plateforme d'affaires intelligente de Ricoh (IBP) Sa conception modulaire permet aux clients de s'abonner à des services spécifiques dans toute la gamme de capacités de l'entreprise, tout en bénéficiant de données et de rapports partagés sur l'ensemble de la plateforme.

Sa conception modulaire permet aux clients de s'abonner à des services spécifiques dans toute la gamme de capacités de l'entreprise, tout en bénéficiant de données et de rapports partagés sur l'ensemble de la plateforme. Modèle unifié de prestation physique et numérique : « La capacité de Ricoh de gérer le cycle de vie complet du courrier physique et numérique dans un modèle de livraison unique et responsable constitue un avantage structurel important. »

« La capacité de Ricoh de gérer le cycle de vie complet du courrier physique et numérique dans un modèle de livraison unique et responsable constitue un avantage structurel important. » La sécurité et la conformité en tant qu'élément fondamental Ricoh exploite des environnements de traitement certifiés alignés sur un vaste ensemble de normes, de certifications et de protocoles de chaîne de contrôle vérifiés de manière indépendante. Cette approche sécurisée par conception permet à Ricoh de desservir des secteurs hautement réglementés, y compris les soins de santé, les services financiers, le gouvernement et le droit, où les exigences de conformité sont essentielles. »

Ricoh exploite des environnements de traitement certifiés alignés sur un vaste ensemble de normes, de certifications et de protocoles de chaîne de contrôle vérifiés de manière indépendante. Cette approche sécurisée par conception permet à Ricoh de desservir des secteurs hautement réglementés, y compris les soins de santé, les services financiers, le gouvernement et le droit, où les exigences de conformité sont essentielles. » Gamme de services et d'expertise en la matière : Ricoh offre une gamme complète de services de conseil et de mise en œuvre qui couvrent tout le cycle de vie de la transformation de la salle du courrier.

Une approche d'entreprise à l'automatisation moderne des salles de courrier

« La façon dont les organisations gèrent les communications entrantes et sortantes évolue rapidement, et la salle du courrier est au centre de ce changement », a déclaré Bob Llendola, Responsable principal des Services et de Prestations Numériques, Ricoh Amérique du Nord. « Nous croyons que le fait d'être reconnu comme un chef de file par IDC MarketScape souligne la force de l'approche de Ricoh, qui combine une technologie de pointe et une expertise en services gérés pour relier les flux de travail physiques et numériques. Alors que les clients cherchent à moderniser les processus existants, nous nous concentrons sur la fourniture de solutions sécurisées et flexibles qui non seulement améliorent l'efficacité, mais créent également une meilleure expérience, plus connectée, à l'échelle de l'entreprise. »

« Le modèle de livraison unifié de Ricoh, son infrastructure de traitement certifiée et sa Plateforme d'affaires intelligente éliminent la complexité et les risques liés aux environnements de salles de courrier multifournisseurs tout en offrant une visibilité de bout en bout sur la chaîne de contrôle et des analyses opérationnelles en temps réel. »

IDC MarketScape : Évaluation des fournisseurs de Worldwide Mailroom Solutions and Services 2026, [Doc #US52993325], [juillet 2026] ».

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir une vue d'ensemble de la compétitivité des fournisseurs de technologies et de services sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de pointage rigoureuse selon des critères qualitatifs et quantitatifs qui donne une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur dans un marché spécifique. IDC MarketScape fournit un cadre de comparaison efficace des produits et services, des capacités et stratégies et des facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs de TI et de télécommunications. Ce cadre donne aussi aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses de leurs fournisseurs actuels et potentiels.

| À propos de Ricoh |

Ricoh est un intégrateur mondial dans le domaine de la transformation du lieu de travail, opérant dans environ 200 pays et régions et dont le siège social est à Tokyo. Pour soutenir la création de la valeur chez ses clients, Ricoh propose des services et des solutions pour le lieu de travail qui permettent aux organisations de travailler plus intelligemment grâce à des technologies de pointe, notamment l'IA, et à une expertise de longue date dans le domaine de l'impression. Ricoh exploite également des activités d'impression commerciale et industrielle et propose de nouvelles solutions tirant parti de la technologie jet d'encre. Pour l'Exercice clos en mars 2026, le groupe Ricoh a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 2,608 milliards de yens (environ 16,4 milliards de dollars américains).

Depuis sa fondation il y a 90 ans, Ricoh maintient sa mission et sa vision qui consistent à fournir aux individus les moyens de trouver l'épanouissement par le travail, et cet engagement se poursuit aujourd'hui. En comprenant et en transformant la façon dont les gens travaillent, nous libérons leur potentiel et leur créativité pour bâtir un avenir durable.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ricoh.com.

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