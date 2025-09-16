La référence canadienne en soins anti-âge est désormais accessible d'un océan à l'autre, soutenue par une stratégie d'innovation ambitieuse

QUÉBEC, le 16 sept. 2025 /CNW/ - IDC Dermo, la marque de soins de la peau fondée sur la science et déjà bien connue au Québec, est fière d'annoncer son expansion à l'échelle nationale en partenariat avec Shoppers Drug Mart. Dès ce mois-ci, ses produits performants et primés seront disponibles dans des centaines de points de vente à travers le Canada, offrant aux consommateurs des soins testés sous contrôle dermatologique et fabriqués au Canada.

Fondée par les frères canadiens Luc et Éric Dupont, IDC Dermo est née de plus de deux décennies de recherche pharmaceutique et de fourniture d'ingrédients actifs de haute qualité à des marques de beauté internationales. Déterminés à créer des produits scientifiquement validés et efficaces, les frères Dupont ont réuni une équipe de dermatologues, de PhD et de biochimistes pour concevoir des formules qui ciblent les 16 causes identifiées du vieillissement cutané, sans compromis.

Développés et fabriqués entièrement au Canada, les produits d'IDC Dermo contiennent des ingrédients dermo-cosmétiques multifonctionnels pour des résultats visibles et mesurables. Au cœur de son innovation se trouve le protocole breveté ReGen16, une approche multi-mécanismes inspirée de la science cellulaire et de la dermatologie fonctionnelle. Cette méthode exclusive agit simultanément sur les 16 principaux mécanismes liés au vieillissement de la peau -- oxydation, inflammation, glycation, déshydratation -- soutenant la peau dans son ensemble et non par parties.

Cette expansion nationale permet à IDC de rejoindre une communauté plus large de Canadiens à la recherche de soins de la peau efficaces et fondés sur la science pour cibler les signes visibles du vieillissement. Avec plus d'un million d'unités vendues, IDC répond aux besoins des consommateurs qui veulent des produits performants, formulés intelligemment et offrant une approche holistique moderne pour le soin quotidien.

« C'est un moment déterminant pour IDC, » affirme Derek Pickford, vice-président des ventes et du marketing chez IDC Dermo. « Notre expansion à l'échelle nationale avec Shoppers Drug Mart marque le prochain chapitre de notre mission : rendre les soins de la peau performants et scientifiquement validés accessibles, sans compromis sur la qualité, l'intégrité ou l'efficacité. Du protocole breveté ReGen16 à notre investissement continu dans la recherche de formulations de nouvelle génération, l'innovation a toujours été au cœur d'IDC. En tant que marque née et fabriquée au Canada, nous sommes fiers d'offrir des produits développés par une équipe scientifique, conçus pour répondre aux besoins des personnes souhaitant aborder les signes visibles du vieillissement avec confiance. »

Maintenant disponibles chez Shoppers Drug Mart

La sélection de lancement comprend la crème Express Multi-Action, récemment reformulée et multi-primée, conçue pour répondre aux besoins uniques : une version sans parfum pour peaux sensibles, une version légère pour peaux mixtes à grasses, et une version contenant un SPF 30 pour une protection quotidienne sans compromis sur l'efficacité. Également disponible : le nettoyant Express Multi-Action Cream-to-Foam, une formule multifonction offrant sept bienfaits en une seule étape. Ensemble, ces produits proposent un rituel complet et polyvalent pour des résultats optimaux et mesurables.

« Chez Shoppers Drug Mart, nous sommes fiers de soutenir la croissance des marques canadiennes. Notre partenariat exclusif avec IDC Dermo reflète notre confiance dans l'innovation de la marque et son engagement envers les résultats. Dans le contexte économique actuel, il est plus important que jamais de valoriser les marques canadiennes et québécoises qui offrent performance et valeur à nos clients. » -- Sandy Santucci, directrice de catégorie, Shoppers Drug Mart.

Un nouveau chapitre pour l'innovation IDC

Parallèlement à sa croissance en vente au détail, IDC Dermo a annoncé un projet collaboratif de recherche et développement de 1,5 million de dollars pour faire évoluer son protocole exclusif ReGen16. Le projet, intitulé ReGen16 2.0, explorera de nouveaux ingrédients dermo-cosmétiques de haute performance issus de la biodiversité locale et intégrera des technologies d'imagerie avancées pour mesurer plus précisément l'efficacité des produits.

Tous les produits sont maintenant disponibles chez Shoppers Drug Mart et sur ShoppersDrugMart.ca. Pour en savoir plus : www.idcdermo.com

À propos d'IDC Dermo

IDC Dermo est à la pointe de l'innovation scientifique en soins de la peau, offrant des produits incarnant rigueur, recherche et efficacité. Au cœur de sa philosophie se trouve le protocole breveté ReGen16, fruit de plus de 25 ans d'engagement pour fournir aux consommateurs des solutions de soins avancées. L'entreprise conçoit ses produits pour répondre aux besoins évolutifs de la peau, tout en respectant des principes d'intégrité scientifique et d'utilisation d'ingrédients dermo-cosmétique de pointe.

