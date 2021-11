TORONTO, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson), une filiale en propriété exclusive de Groupe Capital RF Inc. (TSX : RCG) a annoncé aujourd'hui que Ida Khajadourian, de notre bureau de Toronto, et Kathy McMillan, de notre bureau de Calgary, ont été nommées comme Les femmes les plus influentes dans le domaine de la gestion de patrimoine (5 étoiles) de Wealth Professionals. Ce prix célèbre les pionnières de l'industrie de la patrimoine.

« Nous sommes extrêmement fiers que Ida et Kathy soient reconnues comme les toutes premières femmes influentes en gestion de patrimoine. Leur influence dans cette industrie est incommensurable, et il n'est pas surprenant que d'autres aient reconnu ces deux pionniers», a déclaré Kish Kapoor, président et Chef de la direction. « Patrimoine Richardson abrite une liste de femmes puissantes et inspirantes qui ont chacune gagné leur place parmi les meilleures de l'industrie. C'est une autre preuve que nous sommes la marque de choix pour les meilleurs conseillers du Canada et leurs clients fortunés. Toute notre architecture ouverte vise à amplifier leur succès. »

Le prix Leading Women in Wealth était fondé sur les commentaires des pairs et des clients dans les domaines clés suivants : les réalisations professionnelles au cours des cinq dernières années, la promotion démontrée, l'influence et la valorisation des femmes au sein de l'industrie, ainsi que d'autres prix et distinctions.

À propos de Groupe Capital RF Inc.

Groupe Capital RF Inc. (Capital RF) est inscrite à la Cote de la TSX (TSX : RCG) société axée sur la gestion de patrimoine. Opérant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec un actif sous administration de 35,7 milliards de dollars (au 31 octobre 2021) et 20 bureaux à travers le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques en matière de patrimoine et de solutions de placement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés ou très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu la certification - déterminée annuellement - du Centre d'excellence fiduciaires pour ses plateformes de comptes gérés séparément et de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un excellent lieu de travail™ au cours des trois dernières années, un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada, un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental et un meilleur lieu de travail pour les services financiers et l'assurance. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web d'entreprise à l'adresse www.rfcapgroup.com et www.RichardsonWealth.com.

