Icy Hot® et SportJeunesse s'associent pour avoir un impact positif sur les communautés en offrant des opportunités sportives aux enfants et aux jeunes canadiens confrontés à des obstacles socio-économiques

MONTRÉAL, le 12 juin 2023 /CNW/ - Icy Hot® annonce un partenariat de trois ans avec SportJeunesse Canada avec comme objectif de permettre à un plus grand nombre d'enfants canadiens l'accès au sport organisé. Au cours des trois prochaines années, Icy Hot® fera une contribution de 500 000$ à SportJeunesse pour soutenir sa mission de donner aux enfants la possibilité de participer à des sports organisés, grâce au financement des frais d'inscription et d'équipement.

Alors qu'un enfant canadien sur trois ne peut pas accéder à des programmes de sports organisés en raison de contraintes financières, SportJeunesse réalise le rêve de nombreux enfants. Le soutien d'Icy Hot® à SportJeunesse permettra à plus de 1 600 enfants de surmonter les obstacles économiques afin de participer à des sports organisés, les aidant ainsi à établir une base solide pour leur succès futur. Au-delà des bienfaits physiques, le sport a également le pouvoir d'aider à renforcer la confiance en soi, la résilience et la discipline, et promeut les valeurs du travail d'équipe, de l'inclusion et du respect des autres.

Fondé en 1993, SportJeunesse Canada visait à aider les familles à surmonter le coût prohibitif du sport. Depuis, l'organisme s'est étendu à travers le Canada, donnant chaque année à des dizaines de milliers d'enfants, la possibilité de participer à des sports organisés grâce à des subventions pour l'inscription et l'équipement. Au cœur de la mission de SportJeunesse se trouve la conviction que la pratique d'un sport peut avoir un impact positif sur le développement et le bien-être des enfants.

« SportJeunesse est heureux de s'associer à Icy Hot® afin d'étendre la portée de notre soutien financier aux familles à travers le Canada et s'assurer qu'aucun enfant ne soit laissé le long de la ligne de touche», a déclaré Greg Ingalls, PDG de SportJeunesse Canada. « Nous croyons que le sport contribue au développement social - sur le terrain de jeu, les enfants apprennent le travail d'équipe, la définition d'objectifs et la discipline - qui sont des compétences qui leur seront bénéfiques pour le reste de leur vie. »

Au cours des cinq dernières années, SportJeunesse a recueilli plus de 40 millions de dollars en subventions pour l'inscription et l'équipement de 188 000 enfants dans plusieurs communautés à travers le Canada. Grâce à son nouveau partenariat avec Icy Hot®, SportJeunesse pourra désormais aider 1 600 enfants supplémentaires à poursuivre leurs rêves sportifs.

« Chez Icy Hot®, nous permettons à chacun de surmonter la douleur afin de pouvoir participer pleinement au sport, soulignant ainsi notre conviction fondamentale envers l'importance de l'activité physique », déclare Nate Challen, directeur général, Sanofi Santé Grand Public Canada. « Nous sommes ravis de nous associer à SportJeunesse et de donner aux enfants la possibilité de pratiquer des sports organisés, quelle que soit leur situation financière. Notre objectif est d'aider autant d'enfants que possible à rentrer dans le jeu afin qu'ils puissent profiter de tout ce que le sport a à offrir.

« Je suis ravi de m'associer à Icy Hot®, une marque ancrée dans le soutien et l'inculcation de valeurs fortes enseignées par le sport » déclare Elladj Baldé, patineur artistique professionnel canadien, partenaire ambassadeur Icy Hot® x SportJeunesse et personnalité publique. « Tout au long de ma carrière de patineur, j'ai appris l'importance de surmonter la douleur et c'est grâce à cela que je peux continuer de performer aujourd'hui. Mais plus important encore, je ne serais pas ici sans le soutien, la générosité et la gentillesse de ma communauté, et la contribution d'Icy Hot® à SportJeunesse incarne davantage tout ce que je représente en tant qu'athlète professionnel, pour faire appel à la prochaine génération de talents.

Pour en savoir plus sur le partenariat Icy Hot® x SportJeunesse, visitez le https://www.icyhot.com/fr-ca/donner-aux-enfants-le-pouvoir-de-jouer

Pour en savoir plus sur Icy Hot®, visitez le https://www.icyhot.com/fr-ca/ Pour en savoir plus sur SportJeunesse, visitez le https://kidsportcanada.ca/fr/

À propos de Icy Hot ®:

La marque Icy Hot® est animée par un objectif, une passion et un engagement à aider tout le monde à surmonter la douleur en proposant des solutions efficaces pour un soulagement topique à action rapide et ciblée de la douleur depuis plus de 50 ans. Exploitant la double action du menthol, les produits Icy Hot® sont reconnus pour procurer une sensation de froid, suivie d'une chaleur apaisante. Avec un portefeuille complet de solutions topiques de soulagement de la douleur, y compris des crèmes, des timbres, de la mousse et des applicateurs sans gâchis, la mission d'Icy Hot® est de permettre à chacun d'avoir la capacité de surmonter la douleur.

À propos de SportJeunesse:

SportJeunesse est un organisme national sans but lucratif qui offre une aide financière pour les frais d'inscription à des sports organisés aux jeunes de 18 ans et moins. Grâce à un processus de demande confidentiel, SportJeunesse offre des subventions qui permettent aux enfants de pratiquer une saison de sport en prenant en charge les frais d'inscription et les coûts d'équipement. SportJeunesse soutient l'idée que le pouvoir de la participation sportive favorise le développement du bien-être social, mental et physique des enfants. En augmentant l'accès à des programmes sportifs de qualité, SportJeunesse renforce les communautés à travers le Canada.

SOURCE Icy Hot®