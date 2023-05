HSINCHU, le 19 mai 2023 /CNW/ - ICP DAS participera au salon COMPUTEX TAIPEI 2023, du 30 mai au 2 juin et y tiendra un stand sur le thème « Favoriser le développement durable grâce aux informations sur les données » qui présentera plus de 50 solutions répondant aux besoins en matière de critères ESG, d'IIoT, d'applications d'automatisation et de convergence IT/OT.

ICP DAS présentera ses solutions globales IIoT pour les facteurs ESG, l’automatisation et la convergence des TI/TO au salon COMPUTEX TAIPEI 2023. (PRNewsfoto/ICP DAS Co., Ltd.)

Ce salon de premier plan pour l'informatique et les technologies réunira des experts de renom, des fabricants et des fournisseurs issus de divers secteurs technologiques pour une véritable synergie d'innovations et d'idées transformatrices. Grâce à nos gammes complètes de produits, à nos solutions et services, nous démontrerons comment nous aidons nos clients à se préparer à l'Industrie 4.0 et à la durabilité dans les entreprises.

ICP DAS aide les entreprises à démarrer leur transformation numérique dans l'industrie manufacturière. De l'identification des goulots d'étranglement à la mise en œuvre des solutions, nous collaborons étroitement avec nos clients pour imaginer et développer des approches. Avec notre aide, un fabricant mondial de fils et de câbles a pu récolter les fruits d'un projet de numérisation progressive. Les résultats tangibles comprennent une augmentation d'environ 20 % de la disponibilité des machines, une diminution de 10 % du temps consacré à l'acquisition des données et une réduction des temps d'arrêt non planifiés pour optimiser l'utilisation de l'énergie.

Nous avons déployé des compteurs électriques intelligents ICP DAS, des modules d'E/S distants et des enregistreurs de données pour la surveillance des conditions afin de créer une ligne de production connectée. Les machines auparavant indépendantes sont désormais compatibles avec l'IIoT, ce qui permet une acquisition plus rapide des données en temps réel au niveau de l'usine entière. Nous avons également créé une chambre SCADA avec AVEVA Edge, qui permet de visualiser les données sur les indicateurs clés de performance de l'ensemble de l'usine, afin d'obtenir des informations et des analyses.

Un flux de données optimal entre l'IT et l'OT est la clé de l'optimisation de la production. La gamme de solutions ICP DAS IIoT Communication Server UA prend en charge la norme OPC UA (idéale pour la connectivité verticale sur site comme au niveau informatique) agissant comme un facilitateur de convergence IT/OT. Parallèlement, cette solution sur mesure favorise l'efficacité énergétique, la maintenance préventive, la compétitivité opérationnelle et la fabrication durable.

Découvrez nos solutions complètes en direct au Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1, 1F, stand K0830, du 30 mai au 2 juin.

À propos de ICP DAS

ICP DAS a été créée en 1993 et se concentre sur l'innovation et la R&D dans le domaine des technologies d'automatisation industrielle. Nos offres sont implémentées dans diverses industries à travers le monde, y compris comme solutions spécifiques aux clients dans le domaine de l'automatisation, de l'IIoT, l'Industrie 4.0, de la gestion de l'énergie, de l'infrastructure intelligente, des ressources naturelles et des critères ESG. Avec 30 ans d'expérience dans le domaine, une expertise en matière d'utilisation et des gammes complètes de produits, chez ICP DAS, nous vous aidons à mieux vous préparer à l'avenir.

Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site Internet : https://www.icpdas.com/

Pour retrouver nos produits et solutions ou faire une demande de renseignements, contactez-nous directement à l'adresse : [email protected]

