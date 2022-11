Net Zero Atlantic est l'une des cinq organisations du monde entier sélectionnées dans le cadre de l'initiative Accélérateur de durabilité IBM pour l'énergie propre

IBM fournira des ressources afin de soutenir un outil qui permettra aux communautés autochtones de plaider en faveur d'un changement du système énergétique au profit de leurs terres, de leurs économies et de leur santé

IBM fera don de services d'une valeur de 30 M $ d'ici 2023 via le programme Accélérateur de durabilité IBM à l'échelle mondiale

TORONTO et HALIFAX, Nouvelle-Écosse, le 10 nov. 2022 /CNW/ -IBM (NYSE : IBM ) a annoncé aujourd'hui à la COP27 les nouveaux membres de son programme mondial d'impact social pro bono, l'Accélérateur de durabilité IBM. Net Zero Atlantic, un organisme sans but lucratif basé à Halifax, en Nouvelle-Écosse est l'un des cinq organismes sélectionnés par IBM parmi plus de 100 soumissions mondiales pour faire partie de la cohorte d'énergie propre du programme. Dans le cadre de cette cohorte, IBM travaillera avec Net Zero Atlantic pour créer un outil numérique interactif qui aidera les communautés autochtones des provinces de l'Atlantique à comprendre comment la transition vers un système énergétique neutre en carbone pourrait avoir un impact sur leurs économies et leurs environnements locaux.

«Grâce à l'initiative Accélérateur de durabilité IBM, nous combinons l'accès à la technologie et aux experts en la matière afin de nous attaquer plus rapidement aux problèmes environnementaux qui touchent les Canadiens, tout en améliorant la qualité de vie des communautés les plus touchées par le changement climatique», a déclaré Jean-François Barsoum, directeur exécutif principal de l'innovation - Recherche, innovation, environnement et villes intelligentes, IBM Canada. «La transition vers une énergie propre au Canada est essentielle, et en tant qu'entreprise technologique, nous pouvons jouer un rôle clé en permettant aux organisations de transformer l'ambition de durabilité en action. Nous sommes incroyablement fiers que Net Zero Atlantic ait été choisi pour faire partie du programme Accélérateur de durabilité IBM et nous sommes ravis d'accélérer l'impact de cette organisation sur l'avenir du Canada.»

«Dans le cadre de ce projet, nous visons à fournir aux collectivités autochtones des provinces de l'Atlantique des preuves et des pouvoirs supplémentaires pour appuyer leur plaidoyer en faveur d'une politique de l'énergie propre et d'un renforcement de l'infrastructure», a déclaré Kathleen Mifflin, directrice de projet, Net Zero Atlantic. «En collaborant avec des partenaires autochtones et avec le soutien de IBM Sustainability Accelerator, nous aiderons à éliminer les obstacles qui empêchent la diversité des voix de participer activement à la planification et au développement du système énergétique. Ce genre d'initiative est essentiel pour que la transition du système énergétique de notre région soit équitable et inclusive.»

Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'énergie est essentielle à l'économie du Canada; elle représente 10 % du produit intérieur brut du pays et constitue une source importante d'investissements en capital et de flux commerciaux, ainsi qu'un important générateur d'emplois de classe moyenne, y compris pour les peuples autochtones. L'amélioration du taux d'innovation dans le domaine de la technologie énergétique sera essentielle pour permettre la décarbonisation profonde des secteurs requis pour atteindre les émissions nettes nulles d'ici 2050. Le Canada s'est engagé à réduire ses émissions de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 et à atteindre un système d'électricité émettant 100 % net-zéro d'ici 2035 et des émissions nettes nulles dans tous les secteurs d'ici 2050.

Net Zero Atlantic collabore avec IBM pour créer un outil numérique interactif qui exposera de façon géospatiale les impacts environnementaux et socioéconomiques des futurs systèmes énergétiques de la Nouvelle-Écosse. Le but est que les communautés autochtones de la Nouvelle-Écosse tirent parti de cet outil numérique interactif pour faire connaître leur contribution à la planification de l'énergie et du développement. L'outil se veut facile à utiliser, pertinent localement et rapide. Il produira des résultats visuels faciles à comprendre à l'aide de technologies IBM telles que IBM Environmental Intelligence Suite et IBM Cloud.

Le programme Accélérateur de durabilité IBM applique les technologies IBM telles que le nuage hybride et l'intelligence artificielle, et fait appel à un écosystème d'experts pour améliorer et étendre les projets axés sur les populations vulnérables aux menaces environnementales, y compris le changement climatique.

Tous les nouveaux membres, dont le Programme des Nations unies pour le développement, Sustainable Energy for All, le gouvernement de la ville de Miyakojima et la Fondation Environnement sans frontières, se concentreront sur l'accélération des projets d'énergie propre. Le processus de sélection a pris en compte, entre autres, l'engagement du candidat à soutenir les communautés particulièrement vulnérables aux menaces environnementales, sa capacité à accroître l'accès à des services d'énergie propre abordables, son orientation stratégique et sa transparence en matière de mesures et de rapports, entre autres.

À propos de Net Zero Atlantic - Net Zero Atlantic cherche à faire progresser l'objectif d'une transition durable et inclusive vers un avenir neutre en carbone dans les provinces de l'Atlantique. Notre équipe produit des données crédibles et objectives afin d'éclairer des politiques et des décisions judicieuses liées à des sujets essentiels comme l'hydrogène, l'éolien en mer, l'énergie géothermique et la modélisation des systèmes énergétiques.

En savoir plus sur Net Zero Atlantic à l'adresse www.netzeroatlantic.ca.

À propos de l'Accélérateur de durabilité IBM - Lancé en février 2022, l'Accélérateur de durabilité IBM est un programme d'impact social qui traite de multiples menaces environnementales dans le monde chaque année. L'accélérateur sélectionne cinq projets pour mettre à l'échelle des solutions qui bénéficient aux communautés confrontées à des défis tels que le changement climatique, la pollution, les conditions météorologiques extrêmes et plus encore. Le programme compte actuellement deux cohortes actives, la première étant axée sur l'agriculture durable et la deuxième sur l'énergie propre.

Pour plus d'informations, visitez le site https://www.ibm.com/impact/initiatives/ibm-sustainability-accelerator

