IBM élargit l'équipe Technology Expert Labs pour aider les organisations de tous les secteurs à s'attaquer au déficit de compétences en IA et à la complexité des données.

Cette équipe développera des capacités et des compétences en IA générative, en données et automatisation IA, en nuage hybride, en durabilité, en cybersécurité, et plus encore afin de mieux soutenir le succès de leurs clients.

L'équipe sera basée sur le site d'IBM Canada à Markham , où se trouve le plus grand laboratoire de développement de logiciels au Canada et le troisième plus grand laboratoire de logiciels d'IBM.

MARKHAM, ON, le 30 avril 2024 /CNW/ - IBM (NYSE : IBM) a annoncé aujourd'hui l'expansion d'IBM Technology Expert Labs à Markham, en Ontario, au Canada, afin de soutenir les organisations canadiennes et mondiales dans l'adoption et l'intégration de l'IA générative, comme watsonx, la plateforme d'IA et de données IBM, le nuage hybride et les solutions de cybersécurité.

Selon un rapport [1]du Conference Board du Canada, un groupe de réflexion qui se consacre à la recherche et à l'analyse des tendances économiques, l'IA générative pourrait ajouter près de 2 % au PIB du Canada, mais le pays est à la traîne pour ce qui est de l'adoption de la technologie au niveau organisationnel. Il y a plusieurs obstacles à l'adoption de l'IA qui comprennent les écarts de compétences en IA (41 %), la complexité des données (24 %) et les coûts élevés (24 %) selon le Global AI Adoption Index 2023 d'IBM. Technology Expert Labs peut aider à relever certains de ces défis alors que l'équipe d'experts techniques qui conseillent, conçoivent et mettent en œuvre des projets clients axés sur les résultats qui apportent de la valeur (ou un réel retour sur investissement) tout en minimisant les risques liés à la mise en œuvre.

« L'expansion de Technology Expert Labs IBMau Canada est une étape importante dans notre engagement continu à habiliter les entreprises à exploiter le potentiel de la technologie, y compris l'IA », a déclaré Sanjay Pal, vice-président, IBM Technology Expert Labs, IBM. « Nous sommes déterminés à fournir à nos clients les conseils d'experts dont ils ont besoin pour intégrer avec succès des solutions d'IA dans leurs opérations, accélérant ainsi leur parcours de transformation numérique. »

IBM Technology Expert Labs créera plus d'opportunités pour les professionnels expérimentés dans des domaines tels que l'IA générative, les données & l'IA, l'automatisation, la durabilité, la sécurité, le nuage et zSoftware. L'expertise approfondie et l'expérience mondiale de Technology Expert Labs permettront d'accroître et d'accélérer l'adoption des technologies pour les clients du Canada et de l'Amérique du Nord.

Deb Pimentel, présidente, IBM Canada et directrice générale, IBM Technologies Canada, « Situé dans les mêmes locaux que notre Laboratoire de logiciels à Markham, Technology Expert Labs offrira à nos clients et à nos partenaires un accès incomparable aux connaissances, aux caractéristiques et aux solutions des produits, en s'appuyant sur les bases solides des travaux d'IA générative déjà en cours au laboratoire. » Elle a ajouté, « L'exploitation de l'IA générative aidera les entreprises à accroître leur productivité et leur efficacité, ce qui leur permettra de garder une longueur d'avance dans le paysage technologique actuel qui évolue rapidement. Cette expansion créera de nouveaux emplois et renforcera la capacité d'IBM à fournir aux clients encore plus d'expertise et de ressources, de sorte qu'ils puissent compter sur le soutien dont ils ont besoin pour prospérer à l'ère du numérique. »

Le Laboratoire d'IBM Canada mène des projets pilote en R & D avec watsonx, la plateforme de données et d'IA d'IBM.

Le Laboratoire de logiciels d'IBM Canada, la plus grande organisation de développement de logiciels au Canada, joue un rôle essentiel dans la recherche et le développement de watsonx. L'expertise et les ressources du Laboratoire de logiciels ont permis à IBM de stimuler l'innovation et les progrès dans l'IA, consolidant ainsi l'engagement d'IBM à progresser dans ce domaine. En tirant parti des capacités du laboratoire, les entreprises peuvent exploiter le vaste potentiel de l'IA et obtenir des informations précieuses qui peuvent les aider à garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Avec plus de 50 ans d'expérience en matière de transformation numérique et de missions stratégiques clés dans le monde entier, le Laboratoire de logiciels est bien équipé pour aider les entreprises et les organisations à prendre des décisions axées sur les données et à optimiser leurs opérations.

Augmentation de l'adoption de l'IA dans les entreprises canadiennes

Selon le Global AI Adoption Index 2023 d'IBM, les entreprises canadiennes adoptent et déploient de plus en plus l'IA, environ 37 % des entreprises de plus de 1 000 employés déclarant que leur entreprise l'utilise dans le cadre des opérations commerciales.

Alors que de plus en plus d'entreprises canadiennes explorent l'IA, il sera essentiel pour celles-ci de posséder les compétences nécessaires pour intégrer les nouvelles technologies dans leur paysage informatique et leurs processus commerciaux.

Voici les principaux points saillants du Global AI Adoption Index 2023 d'IBM :

Les trois principaux moteurs de l'adoption de l'IA : Les progrès dans les outils d'IA qui les rendent plus accessibles (46 %), la nécessité de réduire les coûts et d'automatiser les processus clés (46 %), et la quantité croissante d'IA imbriquée dans les applications commerciales standards (34 %).

: Les progrès dans les outils d'IA qui les rendent plus accessibles (46 %), la nécessité de réduire les coûts et d'automatiser les processus clés (46 %), et la quantité croissante d'IA imbriquée dans les applications commerciales standards (34 %). Les trois principaux obstacles à l'adoption de l'IA : Les écarts de compétences en IA (41 %) restent un obstacle important à l'adoption, suivis par la trop grande complexité des données (24 %) et les coûts élevés (24 %).

: Les écarts de compétences en IA (41 %) restent un obstacle important à l'adoption, suivis par la trop grande complexité des données (24 %) et les coûts élevés (24 %). Les investissements en IA au Canada sont les moins susceptibles d'accélérer, malgré l'augmentation de l'adoption : Les investissements les plus importants en IA au Canada sont le recyclage et le développement de l'effectif (42 %), suivis par la recherche et le développement (41 %).

