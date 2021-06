ManpowerGroup donnera aux apprenants sur la plateforme IBM SkillsBuild la possibilité d'accéder à des postes recherchés en alignant leurs compétences sur les actuels besoins du marché.

Cela facilitera l'atteinte de l'objectif d'IBM qui est de former 500 000 personnes d'ici la fin de 2021 grâce à son programme IBM SkillsBuild.

MARKHAM, Ontario, le 17 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, IBM, ManpowerGroup et le Royal Alberta College (RAC), un établissement d'enseignement à but non lucratif situé à Edmonton, ont établi une collaboration au moyen d'IBM SkillsBuild. Ce programme de formation numérique sans frais aide les adultes à acquérir de nouvelles et précieuses compétences et à trouver des emplois, quel que soit leur parcours ou leur formation; il leur offre des connaissances nécessaires à la préparation au milieu du travail et des compétences techniques, et leur permet d'obtenir des badges numériques reconnus sur le marché. Ce partenariat contribuera également à rendre la technologie plus diversifiée et inclusive, attirant ainsi des personnes possédant des antécédents scolaires non traditionnels.

« Nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est offerte de travailler en collaboration avec IBM Canada. Cette alliance renforce notre mission consistant à créer des opportunités pour les communautés mal desservies (et en fait pour tous les Canadiens) en dispensant des cours accessibles de haut niveau et dirigés par l'industrie. IBM SkillsBuild permettra aux apprenants de faire preuve d'agilité, de se perfectionner et d'acquérir des connaissances, et de participer à notre économie en pleine croissance », a déclaré Perry Chahal, directeur exécutif en chef et chargé de cours au Royal Alberta College.

En plus de son association avec le Royal Alberta College, IBM a également annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec 30 organisations mondiales parmi lesquelles des gouvernements, des collèges communautaires, des organismes à but non lucratif et des agences de placement, qui se sont donné pour objectif d'aider les populations mal desservies à améliorer leurs compétences et leur employabilité.

« Avec les avancées technologiques, il est nécessaire de mettre l'accent sur le perfectionnement des qualifications des travailleurs canadiens pouvant aider à combler le déficit de compétences et à améliorer l'employabilité », a déclaré Jen Roynon, chef de la responsabilité sociale d'entreprise chez IBM Canada. « Avec IBM SkillsBuild, les apprenants ont non seulement accès à un outil de développement des compétences, mais aussi à des coachs ou à des mentors capables de les orienter et de les aider à connaître des carrières enrichissantes. »

Ces organisations utiliseront le programme d'apprentissage en ligne IBM SkillsBuild avec leurs membres, lesquels appartiennent pour la plupart à des groupes mal desservis comme les anciens combattants, les femmes, les minorités, les réfugiés et les jeunes adultes au chômage. Ce programme est conçu pour permettre aux demandeurs d'emploi d'acquérir en l'espace de seulement trois à six mois les connaissances à posséder pour se préparer au milieu du travail et des compétences techniques, d'obtenir des badges et des titres de compétences reconnus sur le marché, dans les langues locales, et de bénéficier d'un mentorat personnel.

Par ailleurs, ManpowerGroup, la troisième agence de placement dans le monde en importance, envisage de présenter à ces demandeurs d'emploi de réelles opportunités de carrière. Sa filiale Experis, un chef de file mondial de la dotation en ressources TI, apportera ses connaissances fondées sur les données en ce qui concerne les postes techniques que les employeurs cherchent à pourvoir. Elle s'appuiera pour cela sur son expérience en matière de développement de talents et d'établissement de liens entre les gens et les postes dans les domaines de l'infonuagique et des infrastructures, de la cybersécurité, de l'analyse des données, de l'espace de travail numérique et des applications pour l'entreprise. Les agents spécialisés dans l'acquisition de talents chez ManpowerGroup offriront une évaluation, un encadrement et une assistance personnalisée afin d'aider les apprenants au sein des organisations membres de cette alliance à accéder à des emplois recherchés et à développer leur employabilité à long terme.

Cette alliance aidera IBM à atteindre son objectif de former 500 000 personnes d'ici la fin de l'année grâce à IBM SkillsBuild. Cette collaboration visera également de manière collective à :

offrir à 15 000 personnes des expériences d'apprentissage spéciales reposant sur des programmes, notamment des formations personnalisées, et à leur donner la possibilité de postuler un emploi;

présenter à la main-d'œuvre de réelles opportunités de carrière, avec notamment un engagement à offrir 7 000 emplois dans différents secteurs d'activité.

L'an dernier, IBM Canada s'est associée à deux organismes canadiens de services d'aide à l'emploi majeurs, à savoir ACCES Employment et Youth Employment Services (YES), dans le but d'offrir IBM SkillsBuild aux demandeurs d'emploi. Au Canada, cette plateforme ouverte compte déjà près de 2 000 apprenants qui ont suivi plus de 5 000 heures d'apprentissage et obtenu près de 200 badges.

Disponible dans cinq langues, dont le français et l'anglais, la plateforme IBM SkillsBuild est ouverte et accessible pour les demandeurs d'emploi individuels d'un bout à l'autre du pays. Ces derniers n'ont besoin que d'une adresse électronique pour s'inscrire et commencer à Skillsbuild.org.

« Soixante-dix pour cent des employeurs ne parviennent pas à trouver les compétences dont ils ont besoin pour pourvoir des postes dans des domaines tels que l'analytique des données, le développement de logiciels et le service à la clientèle à distance », a déclaré Jonas Prising, président et chef de la direction de ManpowerGroup. « Le seul moyen pour nous de pallier cette pénurie aiguë de talents est l'établissement de partenariats entre les entreprises, les gouvernements et le secteur de l'éducation. C'est pourquoi nous sommes heureux de nous associer à des entreprises comme IBM, qui partagent notre mission consistant à former une main-d'œuvre plus qualifiée et diversifiée, afin que chacun puisse avoir une part plus équitable de prospérité. »

« Nous constatons actuellement une augmentation de la demande pour les nouvelles compétences requises pour occuper les emplois technologiques de demain dans des secteurs comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'analytique des données et l'infonuagique. IDC estime que les partenariats annoncés par IBM sont essentiels si on veut aider à répondre à la demande concernant les emplois de demain. Cependant, le partenariat avec ManpowerGroup est le parfait complément du rôle d'IBM SkillsBuild, à savoir offrir des formations aux groupes sous-représentés, car il offre de réelles opportunités de carrière aux participants d'IBM SkillsBuild ayant obtenu un badge », a déclaré Curtis Price, vice-président, Responsabilité sociale et environnementale et Éthique chez IDC.

À propos du Royal Alberta College

Le Royal Alberta College est une école de formation professionnelle postsecondaire soutenue par les Autochtones, reposant sur le bénévolat, non partisane et sans but lucratif, dirigée par l'industrie. Cette école a été créée grâce aux conseils, au soutien et au leadership de professionnels exerçant diverses professions, dont des survivants des pensionnats et les représentants des groupes marginalisés. Le Royal Alberta College offre des programmes permettant d'obtenir des diplômes reconnus, des certificats de courte durée et des formations devant permettre d'acquérir à la fois des compétences professionnelles et les aptitudes à la vie quotidienne. Apprenez-en plus à http://alberta.college.

À propos d'IBM SkillsBuild

IBM SkillsBuild est un programme de formation numérique sans frais qui aide les adultes à acquérir de nouvelles compétences utiles et à trouver un emploi, quel que soit leur parcours ou leur formation. Il est offert dans 141 pays et propose plus de 10 000 cours portant sur la cybersécurité, l'analyse des données, l'infonuagique et de nombreuses autres disciplines techniques, ainsi que sur les compétences en milieu de travail comme la pensée conceptuelle. Les participants peuvent obtenir des titres de compétences numériques arborant la marque IBM, et un réseau mondial de 90 partenaires à but non lucratif aide à établir des liens entre les apprenants et les offres d'emploi locales. La plupart des apprenants commencent sans aucune expérience et sont prêts à postuler des emplois dans le domaine de l'informatique en seulement six mois grâce à leur participation à un apprentissage pratique reposant sur des projets et au mentorat. En mai 2021, 215 275 personnes s'étaient inscrites sur la plateforme IBM SkillsBuild depuis son lancement, et elles ont suivi 341 000 heures d'apprentissage.

Apprenez-en plus à https://skillsbuild.org/.

À propos d'IBM Canada

Si vous désirez mieux connaître IBM Canada, nous vous invitons à aller à IBM Canada | IBM.

