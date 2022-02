IBM et le gouvernement du Québec établissent un partenariat novateur pour accélérer les découvertes en implantant un tout premier système quantique IBM au Canada

- Le gouvernement du Québec annonce la création de l'Accélérateur de découvertes Québec-IBM afin de faire progresser les découvertes dans les domaines de l'énergie, des sciences de la vie et de la durabilité

- IBM implantera son tout premier système quantique au Canada, afin d'établir les bases de la zone d'innovation quantique du Québec

IBM annonce un premier système quantique pour le Canada - IBM et le gouvernement du Québec lancent l'Accélérateur de découvertes Québec-IBM

QUÉBEC, le 3 février 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et IBM (NYSE : IBM) ont annoncé aujourd'hui la création d'un nouveau partenariat. Cette entente vise à conforter la position du Québec en tant que chef de file des pôles technologiques en matière de développement des domaines de l'informatique quantique, de l'intelligence artificielle (IA), des semi-conducteurs et du calcul de haute performance, grâce au lancement de l'Accélérateur de découvertes Québec-IBM. Les activités de ce nouveau pôle technologique visent divers objectifs : développer de nouveaux projets, conclure de nouvelles ententes de collaboration et acquérir de nouvelles compétences dans des domaines de recherche d'une importance cruciale, comme l'énergie, les sciences de la vie et la durabilité.

- L'Accélérateur de découvertes tire parti de l'écosystème d'innovation lié aux semi-conducteurs existant, afin de franchir une étape supplémentaire dans une optique de stimulation de l'économie québécoise dans le domaine de la haute technologie, qui est florissante

L'Accélérateur de découvertes Québec-IBM travaillera en harmonie avec les objectifs de la Zone d'innovation quantique et de la Zone d'innovation en microélectronique du gouvernement du Québec, respectivement établies à Sherbrooke et à Bromont. Il servira à promouvoir l'utilisation des technologies de pointe dans l'ensemble de la province. En collaboration avec des partenaires du milieu de la recherche scientifique et du secteur privé, l'Accélérateur de découvertes Québec-IBM projette de faire progresser les technologies suivantes du secteur de l'informatique :

Informatique quantique : misant sur l'implantation d'un ordinateur IBM Quantum System One à l'usine de IBM à Bromont , afin de faciliter la réalisation de la mission du gouvernement du Québec quant à ses zones d'innovation, l'Accélérateur de découvertes va se pencher sur des problèmes complexes, y compris la modélisation de nouveaux matériaux ainsi que l'utilisation de l'informatique quantique dans le cadre d'efforts plus vastes en matière de développement durable;

misant sur l'implantation d'un ordinateur IBM Quantum System One à l'usine de IBM à , afin de faciliter la réalisation de la mission du gouvernement du Québec quant à ses zones d'innovation, l'Accélérateur de découvertes va se pencher sur des problèmes complexes, y compris la modélisation de nouveaux matériaux ainsi que l'utilisation de l'informatique quantique dans le cadre d'efforts plus vastes en matière de développement durable; Intelligence artificielle (IA) : les équipes de l'Accélérateur de découvertes Québec-IBM vont utiliser toute une gamme de modèles d'IA afin d'étudier des cas pratiques, comme la découverte de nouveaux médicaments;

les équipes de l'Accélérateur de découvertes Québec-IBM vont utiliser toute une gamme de modèles d'IA afin d'étudier des cas pratiques, comme la découverte de nouveaux médicaments; Calcul de haute performance : l'Accélérateur de découvertes va tirer parti de l'existence d'un socle dans le domaine du calcul de haute performance afin d'intégrer les technologies classiques et quantiques pour étudier divers problèmes de nature scientifique.

La confluence, à l'Accélérateur de découvertes Québec-IBM au Québec, des technologies susmentionnées constitue une étape supplémentaire de la promotion du développement technologique dans la région, afin d'élargir les horizons du secteur du calcul. Cette confluence tire également parti de la connaissance pointue que IBM a de la conception et de l'assemblage de semi-conducteurs, y compris le travail effectué à son usine de Bromont, au Québec.

« Le Québec a un potentiel immense pour innover dans des domaines d'avenir, pour être un leader de l'économie du futur. On a des universités de calibre mondial, des entrepreneurs remplis de créativité et des travailleurs remplis de talent. L'acquisition d'un ordinateur quantique de IBM nous permettra de faire des pas de géant dans des domaines comme l'intelligence artificielle ou la modélisation. Les sciences quantiques, c'est l'avenir de l'informatique et avec notre zone d'innovation, on se positionne à l'avant-garde de l'avenir », a déclaré François Legault, premier ministre du Québec.

« L'Accélérateur de découvertes Québec-IBM constitue un autre exemple probant de notre engagement à bâtir des communautés ouvertes, axées sur l'innovation, afin de s'attaquer aux grands problèmes de notre temps, grâce à une combinaison d'informatique quantique, d'IA et de calcul de haute performance, autant de technologies intégrées par l'intermédiaire du nuage hybride, a poursuivi Darío Gil, Ph. D. (génie électrique et informatique), vice-président exécutif et directeur de IBM Research. Ce nouvel Accélérateur de découvertes, ainsi que nos travaux en matière d'innovation dans le domaine des semi-conducteurs, rendra accessible aux communautés scientifique et industrielle du Québec l'ensemble de la technologie de pointe de IBM. Nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement du Québec, de même qu'avec nos partenaires du secteur privé et du milieu universitaire, afin de faire passer l'innovation à un autre niveau au Québec. »

Outre l'implantation de son système quantique au Québec, IBM vise à faire progresser l'éducation et à améliorer les compétences dans le secteur technologique, tout en rendant accessibles des technologies logicielles de pointe, comme la trousse de modélisation générative pour la science et le laboratoire RoboRXN. Ces technologies font partie du portefeuille grandissant de IBM pour son Accélérateur de découvertes, afin de faire avancer la recherche plus rapidement et d'accélérer le développement dans le domaine des sciences de la vie, comme la génomique et la conception de médicaments.

L'Accélérateur de découvertes Québec-IBM est le quatrième partenariat du genre à être annoncé au cours des 12 derniers mois; il s'inscrit dans la foulée d'annonces similaires conclues avec la Cleveland Clinic, l'Université de l'Illinois Urbana-Champaign et le Science and Technology Facilities Council Hartree Centre au Royaume-Uni.

