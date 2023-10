Dans le cadre de ce partenariat unique entre le milieu universitaire et l'industrie seront offertes des formations immersives sur les interventions de cybersécurité au moyen de simulations de cyberattaques et de cybermenaces ultraréalistes.

OTTAWA, ON, le 19 oct. 2023 /CNW/ - L'Université d'Ottawa et IBM Canada (NYSE : IBM) annoncent aujourd'hui l'ouverture officielle du nouveau Laboratoire uOttawa-IBM Cyber Range. Seront offerts, dans le cadre de ce premier partenariat d'une université canadienne avec IBM pour un laboratoire de cyberformation, des exercices d'intervention de cybersécurité ultraréalistes qui aideront les organismes gouvernementaux et les entreprises du pays à mieux se préparer et se défendre contre les cybermenaces réelles en présentant notamment des tactiques de planification, d'intervention, de gestion, d'endiguement et de neutralisation.

La cyberformation sera aussi intégrée aux cours de premier cycle et de cycles supérieurs, tandis que les professionnelles et professionnels des secteurs privé et public se verront offrir de nouveaux microprogrammes, dont des programmes de certification de l'industrie (NSE, IBM, CompTIA, et plus encore). Réunissant certains des plus grands spécialistes de l'Université dans différents domaines - génie, droit, sciences sociales et administration des affaires -, le Laboratoire de uOttawa-IBM Cyber Range donnera lieu à des recherches et collaborations interdisciplinaires.

Selon le rapport 2023 d'IBM sur le coût d'une violation de données, le coût moyen d'un tel incident pour les entreprises canadiennes s'élève à près de 7 millions de dollars, ce qui place le pays au troisième rang mondial à ce chapitre. Les formations sur les interventions en cas de cyberincident comme celle du Laboratoire uOttawa-IBM Cyber Range sont l'une des façons les plus efficaces de réduire ces coûts. Comme le souligne le rapport, à l'échelle mondiale, les organisations qui disposent d'une équipe d'intervention ainsi que de plans régulièrement mis à l'essai ont économisé en moyenne 1,49 million de dollars en coûts liés aux violations.

« Les cyberattaques se multiplient partout dans le monde. Le nouveau Laboratoire uOttawa-IBM Cyber Range enrichira les programmes d'études de l'Université et permettra aux spécialistes de la cybersécurité d'acquérir les compétences et connaissances requises pour contrer de graves brèches de sécurité, explique Jacques Frémont, recteur et vice-chancelier de l'Université d'Ottawa. Notre partenariat avec IBM Canada contribuera aussi au financement de recherches novatrices sur la cybersécurité pour que les gouvernements, les organisations et la population canadienne puissent garder une longueur d'avance sur les cybermenaces. »

Le Laboratoire uOttawa-IBM Cyber Range est le fruit d'un partenariat pluriannuel annoncé en 2021 qui a pour objectif de rendre le cyberespace du Canada plus résilient. Pour soutenir l'élaboration et l'exploitation du Laboratoire, IBM a promis à l'Université d'Ottawa des contributions en nature d'une valeur de plus de 21 millions de dollars sur une période de cinq ans, et l'Université investira près de 7 millions de dollars sur la même période.

« Le Laboratoire uOttawa-IBM Cyber Range proposera une formation et une expérience extraordinaires aux leaders des entreprises et des gouvernements au Canada, qui font face à des cyberattaques de plus en plus sophistiquées, précise Dave McCann, président d'IBM Canada. Ce partenariat entre IBM et l'Université d'Ottawa est un grand pas en avant qui dotera les organisations des compétences essentielles nécessaires pour se défendre et intervenir de manière efficace en cas de cyberattaque. Dans un espace numérique aussi vaste que celui du Canada, le Laboratoire uOttawa-IBM Cyber Range pourrait changer la donne en permettant aux entreprises du pays d'acquérir l'expérience, les connaissances et l'expertise dont elles ont besoin pour protéger leurs activités. »

C'est le troisième laboratoire de cyberformation d'IBM dans le monde, et le premier d'IBM Canada établi dans une université. Les deux autres laboratoires du genre se trouvent à Cambridge (Massachusetts) et à Bangalore (Inde).

Des salles de classe aux salles de réunion : mieux se préparer aux cyberattaques

Située dans le Cyber carrefour du Complexe STEM de l'Université d'Ottawa, cette installation de pointe est conçue pour renforcer la culture de la sécurité en montrant autant aux services juridiques et de gestion du risque qu'aux membres de hautes directions et aux chefs de centres des opérations de sécurité comment faire face à un incident de cybersécurité réel. Le Laboratoire uOttawa-IBM Cyber Range est un environnement protégé où les membres d'organisations et de gouvernements peuvent participer à des exercices personnalisables et évolutifs de formation sur les interventions de cybersécurité adaptés en fonction d'exigences ou d'objectifs de sécurité spécifiques. En appliquant leurs plans d'intervention dans des simulations de crise, les participantes et participants peuvent cerner les lacunes et découvrir des pratiques exemplaires fondées sur des études de cas réels.

Voici quelques exemples de défis que propose le Laboratoire uOttawa-IBM Cyber Range :

Simulation de cyberguerre : Dans cette mise en situation pratique, les participantes et participants détectent une attaque d'organisation cybercriminelle visant une entreprise, et font enquête sur l'incident. La simulation de cyberguerre met à l'épreuve les processus d'intervention, les communications et la capacité de résolution de problème des équipes techniques et administratives en les plongeant en plein milieu d'un incident de cybersécurité réaliste afin de voir comment elles travailleront ensemble pour y remédier.

Dans cette mise en situation pratique, les participantes et participants détectent une attaque d'organisation cybercriminelle visant une entreprise, et font enquête sur l'incident. La simulation de cyberguerre met à l'épreuve les processus d'intervention, les communications et la capacité de résolution de problème des équipes techniques et administratives en les plongeant en plein milieu d'un incident de cybersécurité réaliste afin de voir comment elles travailleront ensemble pour y remédier. Défi d'intervention d'entreprise : Dans le cadre d'une simulation réaliste de violation de données, les participantes et participants peuvent collaborer afin d'intervenir autant sur les plans technique et juridique qu'au chapitre des relations publiques. Les instructrices et instructeurs X-Force Cyber Range d'IBM les mettent à l'épreuve et les guident dans une série de scénarios de cyberattaque tout en exposant les lacunes des plans d'intervention.

Dans le cadre d'une simulation réaliste de violation de données, les participantes et participants peuvent collaborer afin d'intervenir autant sur les plans technique et juridique qu'au chapitre des relations publiques. Les instructrices et instructeurs X-Force Cyber Range d'IBM les mettent à l'épreuve et les guident dans une série de scénarios de cyberattaque tout en exposant les lacunes des plans d'intervention. Dans la tête d'un pirate informatique : Cet exercice aide les participantes et participants à comprendre le point de vue des pirates informatiques en leur présentant les outils de cyberattaque actuels et en examinant la portée des incidents contemporains. La séance comprend des informations pertinentes des services de renseignements sur les menaces de Sécurité IBM, qui permettront aux participantes et participants de rester à l'affût des cybermenaces actuelles et de s'y adapter.

Ce partenariat unique entre le milieu universitaire et l'industrie conclu par IBM et l'Université d'Ottawa contribuera à préparer la prochaine génération de spécialistes en mobilisant les jeunes et la communauté de la cybersécurité et en créant un bassin de talents diversifiés.

