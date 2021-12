Des postes hautement qualifiés dans les domaines de l'intelligence artificielle et du nuage hybride dans le cadre de l'expansion de son Centre d'innovation client

HALIFAX, NÉ, le 14 déc. 2021 /CNW/ - IBM (NYSE: IBM) et Nova Scotia Business Inc. (NSBI) ont annoncé aujourd'hui un nouvel accord qui permettra de créer 350 nouveaux emplois hautement qualifiés dans les domaines de l'IA et du nuage hybride dans la province. Faisant partie du réseau mondial de Centres d'innovation client (CIC) d'IBM, le centre de la Nouvelle-Écosse prévoit créer 350 nouveaux emplois au cours des cinq prochaines années afin de répondre aux besoins croissants et évolutifs des clients en matière de technologie et d'innovation commerciale.

Centre d'innovation client IBM Nouvelle-Écosse

Ouvert en mars 2013, le CIC de la Nouvelle-Écosse sert plusieurs clients du monde entier et doit pourvoir plus de 300 postes ouverts dans les prochains mois. Cette expansion créera davantage d'opportunités pour les nouveaux diplômés et les professionnels expérimentés dans le secteur numérique, en mettant l'accent sur l'équité et l'inclusion. En tant qu'entreprise en démarrage au sein de Services-conseils IBM, le CIC est spécialisé dans les solutions de gestion des applications et les services-conseils pour accompagner les commerces, les entreprises et les gouvernements dans leur transformation numérique.

« La Nouvelle-Écosse occupe une place particulière pour nous, chez IBM. La province possède une culture de l'innovation reconnue à l'échelle mondiale, et nous sommes fiers de contribuer à la croissance économique locale en créant des emplois à forte valeur ajoutée », a déclaré Dave McCann, associé délégué, IBM Consulting Canada. « En élargissant considérablement notre équipe, nous créerons davantage d'opportunités pour les Néo-Écossais et renforcerons la capacité d'IBM à aider ses clients à saisir un large éventail d'opportunités créées par l'évolution des technologies numériques. »

Cette expansion arrive à un moment où la COVID a amené des organisations à réaliser le potentiel des services numériques et de l'automatisation des processus et s'aligne sur les investissements que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fait pour étendre et améliorer les programmes d'informatique dans la province.

« En tant que gouvernement, nous nous concentrons sur la croissance économique stratégique, ce qui signifie créer des emplois, augmenter les salaires et attirer davantage d'entreprises dans notre province. Au fur et à mesure que notre secteur des TIC se développe, nous devons collaborer avec des entreprises comme IBM pour nous assurer que nous investissons dans les talents hautement qualifiés ici en Nouvelle-Écosse, en mettant l'équité et l'inclusion au premier plan », a déclaré Susan Corkum-Greek, ministre du ministère du Développement économique de la Nouvelle-Écosse.

Le travail de NSBI avec l'industrie, le milieu universitaire et d'autres partenaires a conduit à une croissance réussie du secteur de l'information, des communications et des technologies de la province.

« En tant que principale agence de développement commercial de la province, cette annonce reflète notre travail pour aider les entreprises telles qu'IBM à choisir la Nouvelle-Écosse lorsqu'elles prennent des décisions relatives à la croissance des investissements. Les TIC sont un secteur clé, fondamental pour la croissance de notre économie et de notre population, ici en Nouvelle-Écosse. NSBI continue d'agir en tant que partenaire pour aider à attirer et à développer l'investissement d'entreprises de grande valeur telles qu'IBM. Le travail que nous accomplissons permet au secteur privé de faire croître l'économie de la Nouvelle-Écosse, a déclaré Laurel Broten, présidente et directrice générale de Nova Scotia Business Inc.

IBM Canada a créé un impact économique et social dans la province en augmentant considérablement sa présence en Nouvelle-Écosse au cours des huit dernières années, en grande partie grâce à des partenariats académiques avec des universités et des collèges comme Dalhousie et le Nova Scotia Community College.

Poursuivant son engagement à façonner l'avenir des compétences et de l'éducation, IBM a établi le premier modèle P-TECH (Pathways in Technology, Early College High School) avec trois écoles du Technology Advantage Program à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et le tout premier modèle P-TECH Mi kmaw récemment annoncé, Mi'kmaw P-TECH au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Le programme propose un programme intégré entre l'école secondaire et le collège, axé sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM). Il permettra aux étudiants d'obtenir un diplôme d'études secondaires, un diplôme collégial de deux ans aligné sur l'industrie et sans frais de scolarité, ainsi qu'une expérience en milieu de travail, et ce, en six ans ou moins. Parmi les faits saillants de ce programme, citons le mentorat individuel, des visites en milieu de travail, des stages rémunérés en période estivale et une considération en premier lieu pour passer des entrevues dans le cadre de postes ouverts chez IBM.

En 2018, IBM a également collaboré avec l'Université Dalhousie, l'Ocean Frontier Institute, le Centre for Ocean Ventures and Entrepreneurship (COVE), le gouvernement du Canada, l'industrie locale et la province de la Nouvelle-Écosse à DeepSense - un environnement d'innovation de classe mondiale en matière de données océaniques, alimenté par la technologie d'IBM pour stimuler l'innovation, la création d'emplois et la croissance économique.

