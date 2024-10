TORONTO, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds IA Clarington Agile mondial de revenu à rendement global, dont les fonctions de sous-conseiller sont assumées par Dan Janis, chef des placements d'Agile Investment Management, LLC (« Agile ») et son équipe.

Cette stratégie mondiale à revenu fixe flexible, guidée par l'approche éprouvée de M. Janis, une référence dans la profession, vise à dégager un revenu attrayant et une appréciation à long terme du capital.

« Si vous souhaitez vous démarquer sur les marchés obligataires mondiaux, vous devez avoir des compétences reconnues, une grande expérience et une expertise de pointe. Voici exactement ce que M. Janis et son équipe de gestionnaires de portefeuille chevronnés nous offre dans le cadre de ce nouveau mandat prometteur, » a déclaré Kos Lazaridis, vice-président principal, chef des produits et responsable de la stratégie, iA Clarington.

Grâce à son approche active combinant les analyses descendantes, ascendantes et quantitatives, le fonds offre plusieurs avantages aux investisseurs, dont les suivants :

Diversification accrue à partir d'un univers d'investissement élargi

Flexibilité tactique pour tirer parti des opportunités

Gestion active des devises et de la sensibilité à la variation des taux (durée) pour contribuer à l'atténuation du risque et à l'augmentation du potentiel d'alpha

« Cette stratégie regroupe les meilleures idées d'une équipe talentueuse dont les membres possèdent une expertise complémentaire. À la lumière des belles opportunités qui se présentent sur le marché à l'heure actuelle, nous sommes impatients d'en faire profiter nos investisseurs canadiens, a affirmé M. Janis.

Veuillez visiter iaclarington.com/fr/Agile pour en apprendre davantage sur l'équipe de gestion de portefeuille d'Agile et ses mandats de sous-conseiller auprès de iA Clarington.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (quatrième compagnie d'assurance-vie et santé au Canada), iA Clarington offre une grande sélection de placements, notamment des fonds communs activement gérés, des solutions de portefeuille gérées, des séries de FNB actives et des placements socialement responsables. Au 30 août 2024, iA Clarington détenait un actif sous gestion de plus de 20 milliards $. Veuillez visiter iaclarington.com pour de plus amples renseignements.

À propos d'Agile Investment Management , LLC

Agile Investment Management, LLC est un cabinet indépendant de gestion d'actifs établi aux États-Unis et inscrit auprès de la SEC qui a été créé par Dan Janis ainsi que Kai Sotorp sous forme d'une société détenue par son effectif pour offrir à une clientèle au détail et institutionnelle des services spécialisés dans les placements mondiaux à revenu fixe.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs de placement. Les renseignements présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs, iAGMA et leur logo sont des marques de commerce de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. utilisées sous licence. iA Gestion mondiale d'actifs et iAGMA sont des marques de commerce et des dénominations commerciales utilisées par l'Industrielle Alliance Gestion de placements inc. et sa filiale iA Gestion mondiale d'actifs dans le cadre de leurs activités.

