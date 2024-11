TORONTO, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui le lancement du Mandat IA Clarington alternatif multistratégie, un fonds alternatif conçu afin d'offrir aux investisseurs une meilleure protection en périodes baissières et un bon potentiel de rendement global à long terme.

Géré par iA Gestion mondiale d'actifs, le fonds regroupe les six stratégies d'investissement alternatives à gestion active suivantes :

Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney - Actions marché neutre

- Actions marché neutre Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney - Acheteur/vendeur sur obligations de sociétés

- Acheteur/vendeur sur obligations de sociétés Fonds alternatif d'obligations mondiales RP - Acheteur/vendeur sur obligations de sociétés

Fonds IA Clarington mondial macro Avantage - Mondial macro

mondial macro Avantage - Mondial macro PG Partners Fund Access Fund - Placements privés, crédit privé, infrastructure et immobilier

Blue Owl Credit Income Trust - Crédit privé

Avantages principaux

Axé sur les rendements absolus, le fonds vise à générer un rendement stable, peu importe l'étape du cycle de marché, et à minimiser la volatilité, le risque de perte et la corrélation avec les catégories d'actif traditionnelles, d'où sa grande pertinence au sein d'un portefeuille équilibré.

Diversifié parmi plusieurs stratégies alternatives, gestionnaires et types de placement, le fonds regroupe une exposition stratégique et une supervision professionnelle des risques dans une solution unique qui se compare avantageusement aux fonds communs de placement traditionnels, notamment au chapitre de la liquidité.

Il entend dégager un rendement au sein de plusieurs catégories d'actif complémentaires. Sa gestion est assurée par une équipe de spécialistes reconnus pour leur grande expertise.

« Les marchés boursiers et obligataires se sont avérés très volatils au cours des dernières années et le climat demeure empreint d'incertitude. Ce fonds a été conçu afin de générer un rendement global positif stable, peu importe les conditions du marché, et de réduire la volatilité d'un portefeuille traditionnel, » a déclaré Kos Lazaridis, vice-président principal, chef des produits et responsable de la stratégie, iA Clarington.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (quatrième compagnie d'assurance-vie et santé au Canada), iA Clarington offre une grande sélection de placements, notamment des fonds communs activement gérés, des solutions de portefeuille gérées, des séries de FNB actives et des placements socialement responsables. Au 30 septembre 2024, iA Clarington détenait un actif sous gestion de plus de 21 milliards $. Visitez iaclarington.com/fr pour en savoir davantage.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs de placement. Les renseignements présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, le logo d'iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo d'iA Gestion mondiale d'actifs sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Gestion mondiale d'actifs et iAGMA sont des marques de commerce et des dénominations commerciales utilisées par l'Industrielle Alliance Gestion de placements inc. et sa filiale iA Gestion mondiale d'actifs dans le cadre de leurs activités.

