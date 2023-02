TORONTO, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé des changements de gestionnaires de portefeuilles, effectifs aujourd'hui, pour les fonds suivants gérés par iA Gestion de placements inc. (« iAGP ») :

Catégorie IA Clarington d'entreprises dominantes canadiennes

Fonds IA Clarington de valeur mondial/FPG de valeur mondial IA Clarington

Catégorie IA Clarington innovation thématique

Aucun changement n'est apporté aux objectifs de placement des Fonds en raison des événements décrits ci-dessous.

Catégorie IA Clarington d'entreprises dominantes canadiennes

Maxime Houde, directeur adjoint et gestionnaire de portefeuilles adjoint, actions nord-américaines et placements thématiques, iAGP, assume la responsabilité du volet en actions américaines du Fonds. Marc Gagnon, vice-président et gestionnaire de portefeuilles, actions nord-américaines, iAGP, demeure gestionnaire de portefeuille principal, aux côtés de Jean-René Adam, vice-président sénior, chef des actions publiques, iAGP.

Fonds IA Clarington de valeur mondial/FPG de valeur mondial IA Clarington

Jusqu'à présent spécialiste du volet en actions internationales du Fonds, Sébastien Vaillancourt, directeur sénior, gestionnaire de portefeuilles, actions quantitatives, iAGP, collaborera maintenant avec le cogestionnaire de portefeuilles Jean-René Adam, vice-président sénior, chef des actions publiques, iAGP, pour l'ensemble du portefeuille, incluant le volet en actions américaines.

Catégorie IA Clarington innovation thématique

Maxime Houde, directeur adjoint et gestionnaire de portefeuilles adjoint, actions nord-américaines et placements thématiques, iAGP, a été nommé cogestionnaire de portefeuilles du Fonds avec Jean-René Adam, vice-président sénior, chef des actions publiques, iAGP.

Du fait de ces changements, Jean-Pierre Chevalier n'intervient plus comme gestionnaire de portefeuilles sur ces mandats.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables (PSR). Au 31 décembre 2022, iA Clarington détenait un actif sous gestion de plus de 17,3 milliards $. Veuillez visiter iaclarington.com pour de plus amples renseignements.

À propos d'iA Gestion de placements

Pôle d'attraction des meilleurs talents en investissement, iAGP est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au Canada, avec plus de 100 milliards de dollars sous gestion pour des mandats institutionnels et de détail. Nous aidons les investisseurs à atteindre leurs objectifs de création de richesse à long terme par des solutions de placement innovantes conçues pour les marchés complexes d'aujourd'hui. Nous nous appuyons sur notre succès historique, soutenons le développement de nos principaux atouts et explorons des moyens innovants pour répondre aux besoins des investisseurs. Nous bâtissons sur notre histoire et innovons pour l'avenir. Nos gestionnaires de portefeuilles expérimentés utilisent une méthodologie de placement propre, ancrée dans l'engagement fédérateur d'iAGP envers une solide gestion des risques, la rigueur analytique et une approche disciplinée axée sur les processus d'allocation d'actifs et de sélection de titres.

Les placements dans des fonds communs de placement, y compris dans des séries de fonds communs de placement négociés en bourse, peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion, à des frais de courtage et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d'iA Clarington ainsi qu'iA Gestion de patrimoine et le logo d'iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

SOURCE Placements IA Clarington inc.

Renseignements: Rob Martin, vice-président, marketing et communications, Placements iA Clarington, [email protected], T : 416 860-9880 poste 8070