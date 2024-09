TORONTO, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington » ou « la société ») a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec le spécialiste reconnu des titres à revenu fixe Dan Janis et la consolidation de ses relations de longue date avec Loomis, Sayles & Company, L.P., (« Loomis Sayles »), un chef de file mondial en gestion de placements originaire de Boston dont l'actif dépasse 359 milliards $ US1.

Ces changements affecteront trois Fonds iA Clarington :

Le Fonds IA Clarington d'obligations de base plus , qui a maintenant comme sous-conseiller le nouveau cabinet de M. Janis : Agile Investment Management, LLC (« Agile »). Avant de créer son cabinet, où il assume les fonctions de chef des placements et de gestionnaire de portefeuille principal, M. Janis supervisait un actif de plus de 30 G$ US pour le compte d'investisseurs institutionnels et particuliers 2 . Peter Azzinaro , Jonathan Birtwell et Noelle Corum collaboreront étroitement avec M. Janis, à titre de gestionnaires de portefeuille désignés du Fonds;

, qui a maintenant comme sous-conseiller le nouveau cabinet de M. Janis : Agile Investment Management, LLC (« Agile »). Avant de créer son cabinet, où il assume les fonctions de chef des placements et de gestionnaire de portefeuille principal, M. Janis supervisait un actif de plus de 30 G$ US pour le compte d'investisseurs institutionnels et particuliers . , et collaboreront étroitement avec M. Janis, à titre de gestionnaires de portefeuille désignés du Fonds; Le Fonds IA Clarington de revenu à taux variable et le Fonds IA Clarington de revenu à taux variable en dollar US, qui ont maintenant comme sous-conseiller Loomis Sayles . Michael Klawitter et Heather Young codirigent les portefeuilles des deux Fonds.

« Cette excellente nouvelle témoigne de notre engagement à établir des relations durables avec des gestionnaires de portefeuille de premier plan. M. Janis est une référence dans notre profession qui a aidé les investisseurs à atteindre leurs objectifs pendant plus de trois décennies. Nous sommes ravis qu'il ait choisi, avec son équipe chevronnée, de servir iA Clarington. Nos partenaires de Loomis Sayles se sont bâti une réputation d'excellence depuis presque un siècle et la récente consolidation de nos relations reflète notre reconnaissance de la valeur qu'ils apportent aux investisseurs canadiens », a déclaré Catherine Milum, présidente et chef de la direction, iA Clarington.

« Ces changements importants soulignent notre priorité stratégique d'offrir aux investisseurs une expertise approfondie et un vaste univers d'opportunités mondiales pour notre gamme de solutions à revenu fixe. En conséquence, nous lancerons dans les prochaines semaines un nouveau fonds mondial à revenu fixe ayant comme sous-conseiller le cabinet Agile », a précisé Kos Lazaridis, responsable en chef des produits et de la stratégie, iA Clarington.

De base plus

Le Fonds IA Clarington d'obligations de base plus conservera comme priorité la génération d'un revenu et la préservation du capital, en investissant principalement dans des obligations de sociétés de catégorie d'investissement faiblement sensibles à la variation des taux et dans une moindre mesure (25 % au maximum) en obligations à rendement élevé. L'approche différenciée retenue par l'équipe d'Agile enrichit l'univers de placement du Fonds pour inclure l'ensemble des opportunités mondiales en titres à revenu fixe.

Le processus d'investissement d'Agile comporte trois piliers :

Une sélection sectorielle descendante conditionnée par des analyses macro-économiques exclusives;

Une sélection de titres ascendante complétée par des stratégies actives de taux et de change pour améliorer la diversification et le potentiel de rendement;

Un suivi rigoureux et constant des positions du portefeuille pour garantir une gestion du risque essentiel.

« Je suis ravi de revenir dans la profession en créant mon cabinet, accompagné d'une équipe triée sur le volet qui a fait ses preuves, et pour un partenaire aussi stable et reconnu qu'iA Clarington. Le niveau élevé des taux d'intérêt et la forte volatilité actuellement sur les marchés révèlent aux investisseurs à revenu fixe actifs et agiles des opportunités comme il n'y en a pas eu depuis près de 20 ans. Nous visons à exploiter tous les avantages de cette situation afin d'aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs de revenu et de création de richesse », a déclaré M. Janis.

Veuillez visiter iaclarington.com/Agile pour en apprendre davantage sur Agile Investment Management et le Fonds IA Clarington d'obligations de base plus.

Revenu à taux variable

Le Fonds IA Clarington de revenu à taux variable et le Fonds IA Clarington de revenu à taux variable en dollar US conserveront comme priorité la génération d'un revenu mensuel attrayant, en investissant principalement dans des prêts à taux variable. Les deux fonds bénéficieront désormais de l'expertise d'avant-garde de Loomis Sayles sur ce segment et des solides compétences en recherche de crédit de son équipe.

La rigoureuse approche de Loomis Sayles comporte :

Une sélection des titres basés sur l'analyse approfondie du crédit, des données fondamentales, de la situation financière et des flux de trésorerie des émetteurs, ainsi que sur une évaluation du secteur d'activité, de la liquidité, des clauses et des dispositions en matière de protection des créanciers propres aux transactions;

Une analyse descendante du cycle de crédit et de taux d'intérêt ainsi que des conditions sur les marchés;

Une priorité aux rendements contractuels, plutôt qu'au potentiel de gains en capital.

Veuillez cliquer ici pour en savoir davantage sur l'approche de Loomis Sayles pour la gestion des mandats à revenu fixe à taux variable d'iA Clarington.

Aucun changement n'est apporté aux objectifs de placement du Fonds IA Clarington d'obligations de base plus, du Fonds IA Clarington de revenu à taux variable ou du Fonds IA Clarington de revenu à taux variable en dollar US. L'annonce d'aujourd'hui met fin au mandat de sous-conseiller de Wellington Square3.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (quatrième compagnie d'assurance-vie et santé au Canada), iA Clarington offre une grande sélection de placements, notamment des fonds communs activement gérés, des solutions de portefeuille gérées, des séries de FNB actives et des placements socialement responsables. Au 31 juillet 2024, iA Clarington détenait un actif sous gestion de plus de 20 milliards $. Veuillez visiter iaclarington.com pour de plus amples renseignements.

À propos d'Agile Investment Management, LLC

Agile Investment Management, LLC est un cabinet indépendant de gestion d'actifs établi aux États-Unis et inscrit auprès de la SEC qui a été créé par Dan Janis ainsi que Kai Sotorp sous forme d'une société détenue par son effectif pour offrir à une clientèle au détail et institutionnelle des services spécialisés dans les placements mondiaux à revenu fixe.

À propos de Loomis, Sayles & Company, L.P.

Depuis 1926, Loomis, Sayles & Company répond aux besoins d'investissement d'une clientèle institutionnelle et de fonds communs du monde entier. Son approche guidée par l'alpha intègre des techniques approfondies de recherche et d'analyse des risques en vue de prendre des décisions judicieuses et avisées. Ses équipes de gestionnaires de portefeuille, stratèges, analystes de recherche et opérateurs de marché collaborent dans l'évaluation des secteurs d'activité et l'identification des opportunités d'investissement, où qu'elles soient, parmi les catégories d'actif traditionnelles ou alternatives. Loomis Sayles peut compter sur ses ressources, sa vision et sa flexibilité pour trouver largement de la valeur sur de vastes marchés comme sur d'étroits segments, dans un engagement visant à procurer durablement des rendements attrayants à sa clientèle. Cette longue tradition explique la confiance et le respect obtenus par Loomis Sayles à l'échelle mondiale, comme en atteste un actif sous gestion qui s'établissait au 30 juin 2024 à 359 milliards $ US (en incluant Loomis, Sayles & Co., L.P. et sa filiale à part entière Loomis Sayles Trust Company, LLC).

Pour une définition des termes techniques contenus dans ce document, veuillez visiter la page iaclarington.com/fr/glossaire et communiquer avec votre conseiller en placements.

Les informations fournies ne doivent pas être utilisées sans avoir obtenu au préalable des conseils juridiques fiscaux et en placement de la part d'un professionnel agréé. Les points de vue du gestionnaire de portefeuille ou du sous-conseiller reflètent leur opinion et pas nécessairement celle d'iA Clarington. Les titres spécifiques présentés ne le sont qu'à titre d'illustration et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'achat ou de vente. Les fonds communs de placement peuvent vendre ou acheter des titres à tout moment, et la valeur des titres détenus en portefeuille peut augmenter ou diminuer. Le rendement passé peut ne pas se reproduire. À moins d'avis contraire, la source des renseignements fournis est le gestionnaire de portefeuille. Les déclarations concernant l'avenir représentent le point de vue actuel du gestionnaire de portefeuille sur les événements futurs. Les faits réels peuvent différer.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs de placement. Les renseignements présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs, iAGMA et leur logo sont des marques de commerce de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. utilisées sous licence. iA Gestion mondiale d'actifs et iAGMA sont des marques de commerce et des dénominations commerciales utilisées par l'Industrielle Alliance Gestion de placements inc. et sa filiale iA Gestion mondiale d'actifs dans le cadre de leurs activités.

1 Source : Loomis Sayles, au 30 juin 2024. Comprend les actifs de Loomis, Sayles & Co., L.P., et de Loomis Sayles Trust Company, LLC. Loomis Sayles Trust Company est une filiale à part entière de Loomis, Sayles & Company, L.P. 2 Source : eVestment, au 31 mars 2023. Dan Janis a occupé les fonctions de responsable des stratégies mondiales à revenu fixe multisectorielles et de gestionnaire de portefeuille principal d'une société de gestion de placements de premier plan entre 1999 et 2023, supervisant un actif de plus de 30 G$ US pour le compte d'investisseurs au détail et institutionnels parmi plusieurs mandats mondiaux à revenu fixe. 3 Wellington Square désigne Wellington Square Capital Partners Inc. et Wellington Square Advisors Inc.

