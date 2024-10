Ce partenariat améliore les capacités de paiement en temps réel, réduisant le temps de compensation des paiements à 30 secondes

# i-payout et SHAZAM s'associent pour révolutionner les paiements en temps réel

FORT LAUDERDALE, Floride, le 16 oct. 2024 /CNW/ - i-payout, fournisseur de technologie financière de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique avec SHAZAM, Inc., un réseau de débit de premier plan appartenant à ses membres, entreprise de traitement de transactions et un fournisseur de base établi aux États-Unis, pour transformer les capacités de paiement instantané pour les entreprises dans le monde entier.

Cette collaboration s'appuie sur la portée mondiale et l'expertise d'i-payout en matière de versements internationaux et sur la technologie de paiements instantanés de SHAZAM. Ensemble, ils souhaitent établir une nouvelle norme en matière de rapidité, d'efficacité et de fiabilité des paiements.

« Chez i-payout, notre mission est de transcender les solutions de paiement traditionnelles en intégrant des technologies de pointe et en offrant une sécurité et une efficacité financières inégalées », a déclaré Eddie Gonzalez, chef de la direction d'i-payout. « Ce partenariat avec SHAZAM témoigne de nos efforts constants pour redéfinir le paysage mondial des paiements. »

Ce partenariat permet à i-payout et à SHAZAM d'offrir aux bénéficiaires un accès en temps réel à des fonds, facilitant ainsi les paiements en temps réel en seulement 30 secondes. Il répond également à la demande croissante de paiements instantanés, car plus de 70 % des consommateurs ont indiqué qu'ils choisiraient des options en temps réel plutôt que des transferts bancaires traditionnels. Cette capacité permet aux entreprises de prendre plus rapidement des décisions fondées sur des données, d'améliorer leur trésorerie et de développer efficacement leurs opérations.

« Les paiements en temps réel ne sont pas seulement un avantage, ils sont une nécessité dans l'économie en constante évolution d'aujourd'hui. « Notre partenariat avec i-payout permet aux entreprises de fonctionner avec la rapidité et la souplesse dont elles ont besoin, a déclaré Terry Dooley, chef d'exploitation de SHAZAM. « Notre technologie innovante combinée à la vaste expérience d'i-payout dans le domaine des paiements internationaux crée une synergie inégalée pour garantir l'envoi et la réception immédiats des fonds. »

Ce partenariat promet également des avantages majeurs en matière de conformité réglementaire et de sécurité. L'expertise multidisciplinaire de SHAZAM et d'i-payout allège en effet le fardeau de la conformité pour les clients du monde entier. Alors que le marché des paiements en temps réel poursuit son expansion rapide, cette alliance stratégique positionne les deux entreprises comme des chefs de file dans le domaine des technologies financières pour de nombreuses années à venir.

« Travailler aux côtés de partenaires innovants comme SHAZAM nous permet d'étendre nos capacités de paiement avancées et nos fonctions de sécurité robustes à un public plus large », a souligné Eddie Gonzalez. « Ensemble, nous sommes prêts à établir de nouvelles normes en matière de paiements en temps réel dans ce secteur. »

Pour en savoir plus sur la valeur de la solution de paiement en temps réel de ce partenariat stratégique, cliquez ICI

À propos des entreprises

À propos d'i-payout

International Payout Systems, Inc. (i-payout) est une force pionnière en matière de solutions de paiement mondiales et d'innovation technologique financière. Sa plateforme offre aux entreprises et aux banques un accès inégalé à l'envoi et à la réception de paiements dans le monde entier, dans presque tous les pays et dans les monnaies locales. Elle repose sur un réseau mondial qui prend en charge de nombreuses méthodes de paiement alternatives locales et des réseaux RTP afin d'offrir aux utilisateurs des options de paiement locales personnalisées. Bénéficiant de plus de 17 ans d'expérience dans le domaine des paiements transfrontaliers, i-payout utilise ses technologies financières SaaS primées pour répondre aux besoins de paiement complexes de sa clientèle diversifiée. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.i-payout.com

À propos de SHAZAM

SHAZAM, Inc. est le premier innovateur du traitement des transactions par carte de débit et a évolué pour devenir un leader dans l'espace des paiements, aidant les banques, les coopératives de crédit, les sociétés de technologie financière et d'autres entités commerciales à transférer de l'argent de manière efficace et sécurisée à travers les systèmes ferroviaires de paiement des États-Unis. En tant que fournisseur indépendant appartenant à ses membres, nous réinvestissons nos bénéfices dans les produits et les services que nos clients utilisent chaque jour depuis plus de 40 ans. D'énormes progrès ont été réalisés dans le domaine des paiements au cours de la dernière décennie et SHAZAM est à la pointe de la technologie de transfert d'argent en temps réel. Pour en savoir plus, visitez le sitehttps://www.shazam.net/payment-solutions/

Personne-ressource pour les médias

Tommy Incorvia

Directeur du marketing

i-payout

[email protected]

https://www.i-payout.com

Valerie Cibula

Gestionnaire des communications

SHAZAM

[email protected]

https://www.shazam.net/payment-solutions/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2530165/i_payout_Logo.jpg

SOURCE i-payout