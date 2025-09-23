TROIS-RIVIÈRES, QC, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Après Paris et Santiago, Trois-Rivières accueillera au Centre d'événements et de congrès interactifs (CECI) les 1er et 2 octobre Hyvolution Canada, le plus grand sommet mondial consacré à l'hydrogène. La ville sera ainsi l'hôte de la toute première édition nord-américaine de ce grand rendez-vous international. Organisé par Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières et GL Events, cet événement positionne Trois-Rivières comme un pôle stratégique incontournable dans le développement de la chaîne de valeur de l'hydrogène.

Des conférenciers de calibre mondial

Plus de 400 participants assisteront à des conférences données par des intervenants internationaux de renom et sommités mondiales, venus partager leur expertise dans un programme conçu spécifiquement pour le marché nord-américain. Leader mondial de la transition énergétique et figure respectée de l'hydrogène vert, c'est le Canadien Andrew Stuart qui donnera, à titre de président d'honneur, le coup d'envoi de l'événement. Les congressistes entendront également la conférence "Hydrogen and Fuel Cells: Past, Present, and Future !" de la Dre Sunita Satyapal, ancienne directrice du programme hydrogène du Département de l'Énergie des États-Unis.

Une programmation riche en innovations et en découvertes

Plusieurs sujets de pointe seront abordés, tels que l'hydrogène naturel, les nouveaux corridors verts, le financement des infrastructures énergétiques, les dernières avancées technologiques, l'utilisation de l'hydrogène dans les différents modes de transport ainsi que dans le secteur de la Défense. L'édition 2025 de l'Observatoire canadien de l'hydrogène par SIA Partners, la plus complète étude sur l'hydrogène bas-carbone au Canada, sera dévoilée en grande première. Cet outil stratégique permettra aux décideurs de mieux accompagner la structuration d'une filière énergétique d'avenir.

Voir le dossier de presse avec la programmation complète

Une vitrine internationale pour le Québec et le Canada

En accueillant Hyvolution Canada, le Québec et le Canada disposent d'une tribune exceptionnelle pour démontrer leur rôle clé dans l'économie de l'hydrogène, consolider leur leadership en transition énergétique et favoriser le rayonnement international de leurs acteurs et savoir-faire. L'événement permettra de favoriser l'accélération de la filière hydrogène canadienne dans les différentes chaînes de valeur, et ce, au service de la transition énergétique, en plus d'accroître la souveraineté industrielle à bas carbone.

