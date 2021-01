Selon la liste dévoilée par le Globe and Mail le 4 décembre, HCCA s'est classé parmi les meilleurs employeurs du Grand Toronto en 2021 en reconnaissance de ses pratiques exemplaires en milieu de travail. L'entreprise située à Toronto offre des services de crédit-bail et d'achat pour les marques Hyundai, Kia et Genesis partout au Canada.

HCCA, dont la qualité du service représente un avantage concurrentiel par rapport aux banques et aux autres institutions financières, a été reconnue pour ses nombreux programmes d'avantages sociaux et de soutien aux employés. Le généreux programme LifeCare, le remboursement des études et le congé de maternité et parental ont été cités comme exemples. Chacun de ces avantages vise à faire en sorte que les employés se sentent à l'aise pendant les périodes difficiles.

« Nous sommes très fiers d'avoir été nommés parmi les meilleurs employeurs du Grand Toronto pour une deuxième année consécutive, a déclaré David Daywalt, directeur de l'administration à HCCA. En ces temps difficiles, HCCA s'est engagée à offrir à ses employés des avantages sociaux de premier ordre qui protègent leur santé, assurent leur sécurité financière et appuient leur cheminement de carrière. »

Ce n'est pas la première fois que HCCA figure dans la liste des meilleurs employeurs du Grand Toronto. L'entreprise a été nommée l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto un an plus tôt grâce à sa culture d'entreprise inclusive, où les employés peuvent « travailler et prospérer ensemble ».

L'honneur obtenu par HCCA est le résultat des efforts constants de l'entreprise pour créer un environnement idéal où les employés peuvent s'épanouir sous la supervision d'un directeur, Culture d'entreprise à temps plein appuyé par un comité de la culture d'entreprise. Ses membres, qui agissent comme un groupe de rétroaction auprès de la direction, participent à l'organisation d'activités comme des fêtes annuelles, des cinq à sept (« happy hours »), des pique-niques et des activités de bienfaisance. Les clubs d'employés, également soutenus par l'entreprise, sont très populaires.

Différents canaux de communication, y compris des assemblées publiques régulières, permettent aux employés de HCCA de demeurer au courant du rendement de l'entreprise et de celui de la société mère Hyundai Motor Group. Grâce au programme annuel Global Site Visit, certains employés de HCCA ont la chance de passer une semaine au siège social de l'entreprise à Séoul, en Corée.

« Nous voulons que les gens soient conscients qu'ils travaillent pour cette énorme multinationale, mais que parallèlement, ils font partie de la petite et intime famille de HCCA et profitent des avantages des deux mondes », a dit Daywalt.

L'accent est également mis sur un sain équilibre entre le travail et la vie personnelle. Les employés reçoivent une allocation LifeCare de 2 000 $ par année qu'ils peuvent répartir entre un compte de soins de santé et un compte bien-être. Cet argent peut être utilisé de presque toutes les façons pour favoriser leur santé et leur bien-être : en aménageant un gymnase à la maison, en se procurant une carte de membre d'un gymnase ou même en s'offrant un voyage de ski pour recharger leurs batteries. Les demandes de remboursement de dépenses peuvent être présentées au moyen d'une application mobile. Le remboursement est effectué dans un délai d'une semaine.

En ce qui concerne les avantages financiers liés aux études et à la retraite pour les employés, l'entreprise offre un remboursement des frais de scolarité, des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) de contrepartie et des primes de rendement.

Durant la pandémie de COVID-19, HCCA a accordé la priorité à la mobilisation des employés. Dès les débuts de la pandémie, HCCA a rapidement pris des dispositions de travail flexibles et a demandé à tous les membres de son personnel de retourner à la maison pour leur sécurité.

Pendant le confinement, l'entreprise a encouragé ses employés à partager leurs photos et leurs messages d'encouragement qui ont ensuite été intégrés dans un vidéoclip intitulé « Let's Stay Connected ». En regardant la vidéo, les employés pouvaient se sentir liés les uns aux autres. Une « trousse de soins » de HCCA, composée d'un masque facial réutilisable, d'un ouvre-porte sans contact et d'un sac fourre-tout fait de coton recyclé, a également été livrée aux portes de tous les employés.

HCCA s'est tournée vers des solutions de rechange virtuelles pour les réunions et les événements. Des assemblées d'information virtuelles ont été tenues, et les activités habituelles des clubs d'employés, la semaine du mieux-être physique et mental, les activités de bienfaisance et la semaine de reconnaissance envers les employés ont eu lieu.

À propos de Hyundai Capital Canada (HCCA)

Hyundai Capital Canada (HCCA) est une filiale de services financiers du Hyundai Motor Group. Établie à Toronto, HCCA offre des services financiers pour la location et l'achat des marques Hyundai, Kia et Genesis, desservant plus de 400 concessionnaires et clients partout au Canada. HCCA est déterminée à stimuler la croissance de ces trois marques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1418878/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1343103/Logo.jpg

SOURCE Hyundai Capital

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Junseok Yeo,+82-2-2167-6633, [email protected]