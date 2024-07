SUZHOU, Chine, 22 juillet 2024 /CNW/ - Hypontech, une entreprise d'innovation technique de premier plan, s'est classée parmi les neuf principaux fournisseurs mondiaux d'onduleurs monophasés en 2023 selon les données publiées par Wood Mackenzie, une importante organisation internationale de recherche énergétique.

Depuis sa création, l'onduleur monophasé de la série hypon HPS est devenu l'un des modèles phares d'Hypontech. La série HPS a reçu de nombreux prix depuis son lancement et jouit d'une excellente réputation sur le marché pour son rendement exceptionnel. Afin d'améliorer les performances de dissipation de la chaleur, l'onduleur adopte une technologie de moulage sous pression en une seule pièce et un module PCBA intégré. Cette année, Hypontech a lancé le dernier onduleur monophasé HPS 3-6K PRO, avec des mises à niveau importantes comme l'augmentation du courant d'entrée maximal à 16 A, la fonction AFCI, la surveillance en ligne 24 h, et plus encore. Ces améliorations ont amélioré davantage la sécurité, la fiabilité et l'expérience utilisateur du produit.

« Nous sommes profondément honorés d'obtenir d'excellents résultats sur le marché mondial, a déclaré Leng Zhou, chef de la direction d'Hypontech. Depuis sa création, Hypontech maintient un taux de croissance élevé et élargit sa part de marché. Nous sommes déterminés à fournir des onduleurs et des solutions énergétiques intelligents, fiables et efficaces pour répondre aux divers besoins de ses clients partout dans le monde. En plus de notre engagement envers l'innovation technologique et l'optimisation des produits, nous mettons beaucoup l'accent sur l'investissement continu en recherche et développement et sur une collaboration étroite avec nos clients. Cela nous permet d'offrir des services complets de prévente, de vente et d'après-vente pour assurer la meilleure expérience client possible."

La marque Hypontech est depuis longtemps favorisée par les clients. Qu'il s'agisse du classement mondial publié par Wood Mackenzie, du prix de la meilleure marque photovoltaïque décerné par l'EUPD pour quatre années consécutives, ou de la reconnaissance des systèmes de stockage d'énergie d'Hypontech dans l'Energy Storage Inspection 2024 de HTW Berlin, Ces distinctions soulignent la croissance rapide et la confiance des clients à l'égard des produits d'Hypontech.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site :

https://www.hypon.com/index.html

À propos d'Hypontech

Hypontech est une entreprise d'innovation technique de premier plan, spécialisée dans les onduleurs photovoltaïques distribués et les solutions de gestion intelligente de l'énergie. En tant que fournisseur de solutions complètes, nous nous engageons à respecter le concept de recherche et développement de la qualité dans notre ADN, en surmontant continuellement les obstacles techniques de l'industrie et en obtenant plus de 100 brevets et droits d'auteur. Notre portefeuille de produits diversifié va de 350 W à 80 KW, certifiés grâce à des essais rigoureux, assurant une couverture complète des onduleurs de réseau résidentiels et commerciaux, des systèmes de stockage d'énergie, des microonduleurs et des solutions de gestion intelligente de l'énergie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2465801/image_5031656_18395009.jpg

SOURCE Hypontech

PERSONNE-RESSOURCE : Ina Wang, [email protected]