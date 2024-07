MONTRÉAL, le 22 juill. 2024 /CNW/ - "J'ai vu trois cardiologues, deux pneumologues, plusieurs urgentologues, un omnipraticien et un autre cardiologue pendant de nombreuses années avant de recevoir un diagnostic d'hypertension pulmonaire (HTP). L'HTP n'a jamais été considérée comme un diagnostic potentiel, et elle aurait dû l'être", explique une patiente atteinte d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). Ce retard inquiétant dans le diagnostic n'est qu'un des nombreux problèmes critiques mis en lumière dans le nouveau rapport intitulé "Une initiative canadienne : Explorer l'hypertension pulmonaire chez l'adulte". Le rapport offre des informations importantes sur l'HTP et se veut une ressource vitale pour les professionnels de la santé, l'industrie, les patients et le grand public. Le rapport peut être téléchargé sur :

https://chroniclungdiseases.com/fr/ressources/hypertension-pulmonaire/

RESPIPLUS, en collaboration avec l'Association canadienne d'hypertension pulmonaire, la Société canadienne de thoracologie et le Family Physician Airways Group of Canada, a réuni un groupe de leaders d'opinion, d'experts scientifiques et de patients pour mettre au point cette enquête.

L'hypertension pulmonaire au Canada

L'HTP est une affection potentiellement mortelle caractérisée par une pression élevée dans les artères pulmonaires, entraînant une augmentation de la charge de travail du côté droit du cœur. Elle peut avoir diverses causes sous-jacentes, notamment l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, les maladies rhumatologiques, les maladies du foie, les maladies du cœur gauche, les maladies pulmonaires et la maladie thromboembolique chronique.

Des milliers de Canadiens sont touchés par la PH, et le chemin vers le diagnostic peut être long et semé d'embûches. Ce retard peut avoir un impact considérable sur la qualité de vie et l'état de santé des personnes touchées. Cette nouvelle enquête permet d'approfondir ces questions, en s'appuyant sur des entretiens avec des experts, des données d'enquête et des témoignages de patients, et souligne la nécessité urgente d'améliorer la sensibilisation et les processus de diagnostic.

L'enquête et les entretiens avec les experts réalisés dans le cadre de cette enquête ont révélé plusieurs lacunes importantes en matière de soins :

Retards de diagnostic et sous-reconnaissance

Longs délais d'attente pour l'orientation vers des spécialistes

Accès inadéquat aux centres de soins spécialisés (souvent en raison de la distance)

La Dre Lisa Mielniczuk, cardiologue, a fait part de ses réflexions sur l'accès aux cliniques de HTP : "Il est très difficile pour nos patients des régions éloignées du Canada de venir. Certains d'entre eux sont très malades. L'idée de devoir faire 8 à 10 heures de route pour venir nous voir, c'est tout simplement trop dur pour eux physiquement. De même, prendre l'avion n'est pas facile pour eux, surtout s'ils sont sous oxygène. C'est vraiment proportionnel au niveau de handicap ou de maladie du patient".

Ce rapport invite l'industrie, les professionnels de la santé, les décideurs et le public à s'attaquer aux problèmes critiques de l'hypertension pulmonaire au Canada. Il recommande des stratégies fondées sur des données probantes, telles que les thérapies médicales, les changements de mode de vie et les soins de soutien. Les principaux domaines à améliorer sont le diagnostic en temps opportun, l'accès à des soins spécialisés et l'éducation. Le rapport met l'accent sur l'autonomisation des patients par le biais d'informations accessibles sur leur état, les options de traitement et l'adaptation du mode de vie.

À propos de RESPIPLUS

Respiplus, une organisation canadienne à but non lucratif forte de 20 ans d'expérience, développe des programmes de formation de haute qualité sur les maladies respiratoires chroniques. Sa mission est d'améliorer le diagnostic, les stratégies de traitement et les résultats en matière de santé respiratoire.

