Rexel atteint une précision d'ingestion de factures presque parfaite dans les jours qui suivent le déploiement, ce qui marque un tournant pour les opérations autonomes des entreprises

CLEVELAND, 13 mai 2026 /CNW/ -- Hyland, chef de file mondial de la gestion de contenu d'entreprise (GCE) et pionnier de l'intelligence de contenu alimentée par l'IA avec le Content Innovation Cloud™, a annoncé aujourd'hui l'adoption réussie de son traitement documentaire agentique par Rexel Canada. Dans les 48 heures suivant ce déploiement, réalisé en partenariat avec Onit, Rexel a atteint une exactitude d'indexation des factures approchant les 100 %, éliminant ainsi le besoin de validation manuelle des factures et réduisant considérablement le temps de traitement. Cela démontre comment les services de contenu intelligents peuvent avoir un impact mesurable sur l'entreprise dans le cadre d'une stratégie globale d'IA et de transformation numérique.

Client de Hyland depuis plus d'une décennie, Rexel a déployé le traitement documentaire agentique de Hyland pour l'ingestion de factures de comptes fournisseurs non commerciaux dans le cadre du plan stratégique Axelerate 2028. Fondée sur la base éprouvée du traitement intelligent des documents de Hyland dans le cadre du Content Innovation Cloud, la solution tire parti de l'intelligence artificielle générative et de l'automatisation agentique pour transformer radicalement la façon dont les documents financiers non structurés sont consultés, interprétés et appliqués.

« En tant que client de longue date de Hyland, nous avons vu comment sa plateforme continue d'évoluer aux côtés de notre entreprise », a déclaré Frederic Petit, chef de la direction informatique et vice-président de la chaîne d'approvisionnement chez Rexel Canada. « Le traitement documentaire agentique de Hyland s'harmonise directement avec notre stratégie numérique axée sur l'intelligence artificielle, ce qui nous aide à rationaliser les processus d'affaires et à atteindre de nouveaux niveaux d'intelligence et d'efficacité dans l'ensemble de nos activités. »

« Ce déploiement avec Rexel Canada établit une base claire sur la façon dont les entreprises peuvent opérationnaliser l'IA aujourd'hui tout en établissant une base solide pour l'automatisation agentique à l'échelle de l'entreprise », a déclaré Steve Baird, directeur des recettes chez Hyland. « Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec Onit et l'équipe de Rexel et de démontrer comment le contenu intelligent, combiné à l'intelligence artificielle générative et à l'automatisation agentique, peut offrir une valeur immédiate tout en soutenant la préparation et l'extensibilité à long terme de l'IA à l'échelle de l'entreprise. »

De la compréhension des documents à l'action au niveau opérationnel

Le traitement documentaire agentique de Hyland va au-delà de la saisie et de l'extraction traditionnelles en appliquant l'IA générative pour permettre des résultats de bout en bout au niveau opérationnel. À l'aide d'une configuration en langage clair et d'un raisonnement automatisé, la solution s'adapte à la variabilité des documents réels, y compris les factures manuscrites, les structures fiscales complexes et les scans de mauvaise qualité, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des scripts ou de personnaliser fortement les documents.

Pour Rexel Canada, cela a permis :

La quasi-élimination de la validation manuelle pour la plupart des documents

La gestion automatisée de formats auparavant difficiles

Une réduction importante des délais de validation et de la saisie manuelle de données

Une amélioration de l'efficacité du flux de travail en aval et du contrôle financier

En intégrant l'intelligence directement dans le flux de travail, la solution de Hyland permet aux équipes de se concentrer sur les exceptions et l'analyse de plus grande valeur plutôt que sur la gestion courante des documents.

Soutenir une stratégie plus large orientée vers l'IA

Le déploiement chez Rexel Canada reflète un virage croissant des entreprises vers des architectures agentiques, où les systèmes d'IA fonctionnent comme des participants régis aux processus d'affaires plutôt que comme des solutions ponctuelles déconnectées. Grâce au Content Innovation Cloud, Hyland permet aux entreprises de connecter du contenu non structuré où qu'il soit, de l'enrichir avec le contexte commercial et d'orchestrer l'automatisation intelligente des finances, des opérations et des services partagés, sans perturber les plateformes d'entreprise existantes.

Pour en savoir plus sur la plateforme et les solutions de Hyland, visitez www.hyland.com.

À propos de Rexel Canada

Rexel Canada est un chef de file en matière de distribution et de services d'électricité, exerçant ses activités sous des bannières bien connues comme Westburne, Nedco, Rexel Atlantic, Jacmar Automation, Lineman Testing Laboratories, Apex Automation et Rexel Utility. Avec près de 200 implantations d'un océan à l'autre et une équipe dévouée de plus de 2 000 personnes, Rexel Canada s'engage à offrir des solutions novatrices et un service exceptionnel à ses clients partout dans le pays.

À propos de Hyland

Hyland est le pionnier du Content Innovation Cloud, offrant une intelligence d'entreprise omniprésente aux organisations avec des solutions qui donnent accès à des informations exploitables et favorisent l'automatisation. Bénéficiant de la confiance de milliers d'entreprises dans le monde entier, y compris de nombreuses sociétés du classement Fortune 100, les solutions de Hyland créent les bases d'une entreprise connectée et agentique, où les équipes exploitent la puissance de l'IA pour redéfinir la façon dont elles fonctionnent et interagissent avec leurs clients. Pour de plus amples informations sur la plateforme et les services de Hyland, rendez-vous sur Hyland.com.

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Jason Gerdon

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SOURCE Hyland