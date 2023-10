HYDROLUX ANNONCE UN RÉSEAU DE 7 STATIONS DE RAVITAILLEMENT EN HYDROGÈNE VERT POUR LE TRANSPORT LOURD

VAL-D'OR, QC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Hydrolux dévoile le projet « Trans-Québec 1 ». Le projet Trans-Québec 1 est composé de sept stations de ravitaillement en hydrogène vert pour le transport lourd par camion à travers le Québec. Ces stations de ravitaillement en hydrogène vert seront situées dans chacune des municipalités de Val-d'Or, Saint-Jérôme, Lévis, Saguenay, Rivière-du-Loup, Mont-Laurier et Coteau-du-Lac. Le projet Trans-Québec 1 est un réseau structurant de 7 stations de ravitaillement en hydrogène vert permettant aux transporteurs québécois de faire du transport interrégional, passant d'une région à une autre, sur un vaste territoire représentant près de 97% de la population québécoise.

Chacune des stations de ravitaillement en hydrogène vert sera équipée d'un électrolyseur de 5MW dont la capacité pourra ensuite être doublée afin de suivre la croissance de la demande. À terme, le projet Trans-Québec 1 permettra d'éviter près de 155 000 tonnes de CO 2 annuellement. Le projet Trans-Québec 1 sera réalisé, par phases, à partir de 2025.

« Avec ses sept stations, le projet Trans-Québec 1 deviendra la colonne vertébrale du ravitaillement en hydrogène vert pour le transport lourd au Québec, contribuant, par le fait même, à l'essor de cette filière nécessaire à la décarbonation du transport lourd », déclare Friedrich Dehem-Lemelin, président-directeur général d'Hydrolux.

Trans-Québec 1 : une évolution du Projet 117

Hydrolux a annoncé, le 5 juillet 2022, le Projet 117 qui incluait deux stations de ravitaillement en hydrogène vert, dont l'une à Val-d'Or et l'autre à Saint-Jérôme. Inspiré par le Projet 117, le projet Trans-Québec 1 étend le réseau de stations annoncées par Hydrolux de deux à sept stations. Le projet Trans-Québec 1 contribue à la décarbonation ainsi qu'au développement économique des régions en offrant une alternative aux combustibles fossiles qui tient compte de leurs réalités géographiques et économiques.

À propos d'Hydrolux

Hydrolux est une entreprise québécoise qui développe des projets de stations-service autoproductrices en hydrogène vert pour le transport lourd. L'objectif premier d'Hydrolux est d'offrir une alternative économiquement et logistiquement viable aux utilisateurs intensifs désirant faire la transition de leur flotte de véhicules des combustibles fossiles vers une source d'énergie propre. Ainsi, Hydrolux désire contribuer à développer une économie plus forte, plus résiliente et sans carbone afin d'offrir un avenir meilleur aux prochaines générations.

