Filgo et Hydrolux unissent leurs forces pour décarboner le transport lourd au Québec!

MONTRÉAL, le 17 avril 2025 /CNW/ - Filgo, leader québécois en transport et distribution d'énergies depuis 1956 et acteur clé dans la transition énergétique, ainsi que Hydrolux, entreprise pionnière dans le développement de stations-service à hydrogène vert destinées au transport lourd, annoncent la signature d'un protocole d'entente officialisant une collaboration stratégique axée sur la décarbonation des transports et le développement économique régional.

Cette entente ouvre la voie à une collaboration pouvant soutenir des projets existants et futurs entre les deux organisations. En unissant leurs forces et en misant sur la complémentarité de leurs expertises, elles combineront les solutions d'Hydrolux en hydrogène vert avec celles de Filgo en électrification des transports et en énergies propres et durables. Les partenaires envisagent la mise en place d'un réseau intégré et évolutif, capable de répondre concrètement aux besoins opérationnels du transport lourd au Québec.

« Ce partenariat représente une étape déterminante dans notre mission de bâtir une infrastructure robuste et bien répartie sur le territoire pour le ravitaillement en hydrogène vert. Filgo est un partenaire stratégique, ancré dans les régions du Québec, avec qui nous partageons une vision claire : celle d'un avenir énergétique décarboné et prospère. » - Friedrich Dehem-Lemelin, président-directeur général d'Hydrolux

« Cette entente avec Hydrolux témoigne du rôle actif de Filgo dans la transition énergétique, tout en mettant en valeur l'expertise et les forces vives du Québec. En misant sur la complémentarité de nos services, nous souhaitons bâtir un écosystème cohérent et durable pour accompagner les transporteurs dans leur virage vers des solutions de décarbonation. Cette approche s'inscrit directement dans les objectifs du Plan pour une économie verte 2030 visant à réduire les émissions de GES dans le secteur du transport lourd. » - Wassim Kanso, directeur principal, Transition énergétique chez Filgo

Les stations du futur pour le transport lourd, qui pourraient émerger des avenues de collaboration entre Filgo et Hydrolux, intégreraient, lorsque pertinent, une gamme diversifiée d'offres énergétiques. Celles-ci comprendraient, sans s'y limiter, des technologies de recharge électrique de pointe, de l'hydrogène vert et des bioénergies. Des services connexes essentiels, tels que les dépanneurs Filgo, les commodités pour chauffeurs et divers équipements de soutien, pourraient également y être intégrés.

Cette approche vise à offrir aux transporteurs un environnement complet, efficace et centré sur leurs opérations, leur permettant ainsi de poursuivre leur mission : livrer les énergies et les marchandises essentielles à l'économie québécoise de manière responsable et durable.

« La décarbonation du transport lourd est essentielle pour que le Québec atteigne la carboneutralité. Hydrogène Québec salue les initiatives visant à libérer des combustibles fossiles ce secteur en utilisant les meilleures technologies de mobilité en s'appuyant notamment sur l'hydrogène décarboné et les bioénergies pour le transport longue distance. Comme c'est un grand défi que de mettre sur pied un réseau de ravitaillement pour desservir des flottes décarbonées, il est réjouissant que nos membres s'y attèlent en travaillant ensemble! » - Steven Blaney, président-directeur général d'Hydrogène Québec

« Ce partenariat québécois entre Filgo et Hydrolux incarne l'innovation au service de la transition énergétique. Il répond concrètement au besoin d'infrastructures de recharge et trace la voie vers un écosystème plus robuste pour le transport lourd zéro émission. » Michelle LLambías Meunier, présidente-directrice générale de Propulsion Québec

À propos de Filgo

Filgo est une société québécoise, leader en transport et distribution d'énergies. Le groupe gère un vaste réseau de stations-service et de dépanneurs, une importante flotte de camions et une compagnie de chemin de fer permettant l'approvisionnent de plusieurs produits. Depuis 69 ans, Filgo réchauffe les gens et les familles, contribue à la mobilité des Québécois et accompagne nombreuses entreprises dans leurs activités. Elle est animée par la volonté de rester près des besoins de ses clients et de leur répondre adéquatement. Avec son fort ancrage local au Québec et sa volonté de desservir l'Est du Canada, l'entreprise se distingue dans le secteur des énergies propres et durables et s'implique activement dans la transition énergétique.

À propos d'Hydrolux

Hydrolux est une entreprise québécoise développant des projets de stations-service en hydrogène vert pour le transport lourd. L'objectif premier d'Hydrolux est d'offrir une alternative viable aux transporteurs qui désirent faire la transition de leur flotte de véhicules des combustibles fossiles vers une source d'énergie à faible intensité carbone. Ainsi, Hydrolux participe au développement d'une économie plus forte, plus résiliente et sans carbone afin de léguer un avenir meilleur aux prochaines générations.

