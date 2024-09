Hydro-Québec reconnue comme leader dans la lutte contre la corruption au Québec

MONTRÉAL, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Hydro-Québec renforce son engagement dans la lutte contre la corruption en renouvelant sa certification à la norme ISO 37001 : 2016 à la suite de l'audit réalisé par la firme française EuroCompliance. Rappelons qu'en 2021, Hydro-Québec était devenue une des premières entreprises au Québec à obtenir la certification ISO 37001 pour son système de gestion anticorruption (SGAC).

« En tant que l'un des principaux acteurs économiques du Québec, nous avons la responsabilité d'adopter les meilleures pratiques en matière d'éthique et de transparence. L'obtention de la certification ISO 37001 : 2016 témoigne de notre dévouement à assurer une gouvernance rigoureuse et reconnaît les efforts quotidiens de nos équipes », souligne François Ramsay, vice-président par intérim - Affaires corporatives, juridiques et réglementaires et chef de la gouvernance d'Hydro-Québec.

En maintenant cette certification, Hydro-Québec démontre son souci de transparence et d'éthique, mais souhaite aussi rassurer le public sur les efforts continus déployés pour prévenir et détecter la corruption.

Hydro-Québec espère que son engagement incitera d'autres entreprises à entreprendre la démarche de certification ISO 37001.

À propos d'EuroCompliance

EuroCompliance est un organisme de certification et de formation qui se consacre à la prévention de la corruption. EuroCompliance réalise entre autres des audits de systèmes de management anticorruption dans la perspective d'une certification ISO 37001 : 2016.

SOURCE Hydro-Québec

Pour information : Relations avec les médias, Hydro-Québec, 514 289-5005 (option 2), [email protected]