MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Afin de faire face à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes, Hydro-Québec se dote d'un Plan d'adaptation aux changements climatiques qui s'appuie sur une importante démarche de réflexion et d'analyse ayant mobilisé des expertes et experts de tous les secteurs d'activité. Il propose des mesures et des actions concrètes à mettre en œuvre pour anticiper, atténuer et gérer efficacement les effets des changements climatiques sur l'ensemble de nos activités partout au Québec.

La communauté scientifique internationale est formelle : les impacts de ces changements sont déjà perceptibles et le seront dans les prochaines années. Chaleurs extrêmes, vents violents, épisodes de pluie verglaçante, feux de forêt et précipitations importantes iront en augmentant. Même si Hydro-Québec produit une énergie propre et renouvelable à plus de 99 %, elle doit s'assurer que ses équipements de production, de transport et de distribution d'énergie demeureront fiables.

« Les risques climatiques doivent désormais constituer des éléments à part entière de l'ensemble des décisions de l'entreprise, affirme Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec. Il est important pour Hydro-Québec de se doter d'un tel plan, qui vise à renforcer notre résilience face à ces bouleversements. De cette manière, nous pourrons poursuivre la production, le transport et la distribution de notre énergie renouvelable et à faible empreinte carbone, à plus forte raison parce que celle-ci contribue, justement, à la lutte contre les changements climatiques, chez nous et chez nos voisins. »

« Nous avons fait un imposant travail d'inventaire et d'analyse, de manière à avoir un portrait global fiable des risques que représentent pour nous les changements climatiques, affirme Philippe Bourke, directeur - Activation et intégration du développement durable à Hydro-Québec. Nous avons déjà commencé à le mettre en application et nous serons à l'affut des avancées de la science et des pratiques pour le faire évoluer. »

Ce premier Plan d'adaptation aux changements climatiques sera mis à jour en continu, selon l'évolution des connaissances.

Une démarche réfléchie

Afin de bien canaliser nos efforts et de réaliser nos recherches aux bons moments et aux bons endroits dans un contexte de gestion des risques, nous avons utilisé une méthode d'analyse spécialement adaptée à nos besoins.

Après l'inventaire des défis auxquels nos installations sont exposées, nous en avons tiré plusieurs dizaines d'actions articulées autour de 26 axes d'intervention, qui comprennent notamment :

le renforcement de certaines lignes de transport

l'augmentation de nos efforts en matière de maîtrise de la végétation près de notre réseau de distribution ;

le remplacement de poteaux en bois par des poteaux en composite plus résistants dans certains secteurs ;

la surveillance plus étroite des feux de forêt nordiques ;

l'augmentation de la résilience de nos ouvrages de régulation.

L'adaptation au climat n'est pas une nouveauté pour Hydro-Québec, qui a cofondé il y a plus de 20 ans l'organisme Ouranos, reconnu mondialement pour ses recherches sur la climatologie régionale et l'adaptation aux changements climatiques. À compter de maintenant, nous misons sur un plan exhaustif qui nous permettra de demeurer à l'avant-garde dans ce domaine.

Vous trouverez le Plan d'adaptation aux changements climatiques d'Hydro-Québec à cette adresse : https://hydroquebec.com/plan-adaptation-changements-climatiques/

