Hydro-Québec proactive pour favoriser l'achat de biens et services du Québec, du Canada et de l'Europe

MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - À la suite de l'imposition de tarifs douaniers visant le Canada par l'administration américaine, le gouvernement du Québec a annoncé des mesures concernant les soumissions des entreprises établies aux États-Unis qui participent à des appels d'offres publics. Bien qu'Hydro-Québec ne soit pas assujettie à ces mesures, Hydro-Québec est très sensible à la question des achats américains et favorise les achats au Québec et au Canada. Des 6 G$ d'achats en biens et services d'Hydro-Québec l'an dernier, moins de 150 M$ ont été achetés chez des fournisseurs domiciliés aux États-Unis. Cela dit, Hydro-Québec cherche toujours des occasions de maximiser les retombées économiques ici. Dans le contexte actuel, Hydro-Québec travaille proactivement à augmenter ses achats en biens et services en provenance du Québec, du Canada et de l'Europe.

