Hydro-Québec prévoit que le volume d'électricité disponible restera important

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec publie le Portrait des ressources énergétiques d'Hydro-Québec, qui présente les prévisions quant à ses besoins en électricité et aux moyens envisagés pour y répondre au cours des prochaines années. Bien que la demande d'électricité augmente sur le territoire du Québec, l'entreprise continuera d'avoir un volume important d'électricité disponible.

De façon globale, Hydro-Québec pourra compter sur plus de 40 térawattheures (TWh) d'énergie disponible annuellement au cours des prochaines années. Avec cette énergie, elle pourra alimenter le développement économique du Québec et contribuer davantage à la décarbonation des marchés voisins en signant de nouveaux contrats d'exportation à long terme. À noter que cette énergie est stockée dans les 28 grands réservoirs d'Hydro-Québec, qui permettent d'accumuler 176 TWh.

Besoins en énergie du Québec

Hydro-Québec Distribution dépose aujourd'hui le Plan d'approvisionnement 2020-2029 auprès de la Régie de l'énergie. Selon les prévisions, la croissance de la demande d'électricité au Québec se poursuivra, en raison notamment de la vigueur de l'économie et de la croissance de nouveaux marchés comme celui des centres de données. Au cours des dix prochaines années, Distribution prévoit une progression de 13 TWh des besoins en énergie. L'électricité patrimoniale non utilisée, souvent appelée « surplus », diminuera ainsi graduellement pour atteindre 0,6 TWh en 2029.

Besoins en puissance du Québec

Hydro-Québec Distribution doit également tenir compte des besoins en puissance, soit la quantité d'électricité nécessaire pour répondre aux besoins ponctuels, notamment au moment des pointes de consommation. Celles-ci surviennent en matinée et en soirée par temps très froid l'hiver, principalement parce qu'au Québec, plus de 80 % des ménages se chauffent à l'électricité. Les besoins en puissance continueront d'augmenter au cours des prochaines années, soit d'environ 3 200 MW d'ici 2029.

Aucun nouvel approvisionnement nécessaire dans l'immédiat

Grâce à différentes stratégies, les approvisionnements disponibles et à venir d'Hydro-Québec Distribution sont suffisants pour répondre aux besoins en énergie jusqu'en 2026, et en puissance jusqu'en 2025. L'entreprise n'a donc pas besoin de nouveaux approvisionnements à brève échéance. Sur un horizon de trois à cinq ans, toutefois, des appels d'offres pourraient être lancés si les besoins sont au rendez-vous.

Les critères du prochain appel d'offres seront soumis à la Régie de l'énergie pour assurer la transparence et l'équité du processus de sélection des approvisionnements. Hydro-Québec Production pourrait répondre à un tel appel d'offres en proposant l'énergie dont elle dispose. Les propriétaires de parcs éoliens dont les contrats arriveront à échéance durant cette période pourraient également soumettre de nouvelles propositions.

Importance accordée à l'efficacité énergétique

Hydro-Québec entend aussi prioriser le développement de mesures d'efficacité énergétique pour toutes les catégories de clients. Hydro-Québec Distribution misera en particulier sur la gestion de la demande de puissance, qui permet de réduire la consommation en période de pointe. À cet effet, Hilo, une filiale d'Hydro-Québec lancée cet automne, offrira une nouvelle gamme de produits et services à compter de 2020.

La tarification dynamique, qui sera déployée progressivement à compter de l'hiver 2019-2020, contribuera également à réduire les besoins en pointe, en récompensant les clients qui répartiront mieux leur consommation d'électricité.

De l'énergie disponible valorisée

Hydro-Québec continuera également de commercialiser son énergie disponible afin de créer de la richesse au Québec. Déjà, une partie de cette électricité est vendue sur les marchés d'exportation de court terme. L'énergie disponible permettra aussi de soutenir les efforts du grand chantier du Plan d'électrification et de changements climatiques 2030 (PECC 2030), lancé par le gouvernement pour électrifier le Québec. Hydro-Québec poursuivra aussi ses efforts d'attraction de nouveaux clients de secteurs d'activité porteurs pour l'économie du Québec, comme ceux des centres de données et de la culture en serre, et pourrait tirer parti de la mise sur pied d'une filière québécoise d'hydrogène vert.

