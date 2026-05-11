Hydro-Québec : première grève du temps supplémentaire en 25 ans

MONTRÉAL, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le Syndicat des employé.e.s de métiers d'Hydro-Québec (SCFP-1500), qui représente plus de 6 200 travailleuses et travailleurs partout au Québec, confirme qu'une grève du temps supplémentaire débutera à minuit dans la nuit du mercredi 13 mai au jeudi 14 mai, pour une durée illimitée.

Cette décision survient après plus de 28 mois de négociation, alors que la convention collective est échue depuis le 31 décembre 2023.

Les parties ont négocié toute la nuit jusqu'à vendredi matin afin d'en arriver à une entente sur les services essentiels, maintenant en attente d'être entérinée par le Tribunal administratif du travail.

Pour le SCFP-1500, les récents propos de la PDG d'Hydro-Québec, Claudine Bouchard, affirmant souhaiter parvenir à une entente d'ici les Fêtes, renforcent chez plusieurs travailleurs le sentiment de ne pas être entendus.

« Ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu de grève chez Hydro-Québec. Si les travailleurs en sont rendus là aujourd'hui, ce n'est pas par plaisir. Nos membres ont l'impression qu'on rit d'eux et que leur réalité sur le terrain n'est pas prise au sérieux », affirme le président du SCFP-1500, Frédéric Savard.

Le climat de travail se détériore sur le terrain

Le syndicat soutient également que le climat sur le terrain se détériore depuis plus de deux ans. Selon le SCFP-1500, la pression constante sur les équipes liée au manque de main-d'œuvre et l'absence d'avancement significatif à la table de négociation contribuent à alimenter des tensions de plus en plus présentes à l'interne, une réalité que la haute direction d'Hydro-Québec ne peut ignorer.

Le plus gros syndicat d'Hydro-Québec soutient que les problèmes actuels découlent principalement d'un manque de main-d'œuvre à l'interne, d'une mauvaise planification des travaux et d'un recours excessif à la sous-traitance.

« Nos membres sont fiers de leur travail. Ce sont eux qui répondent présents lors des tempêtes, des pannes majeures et des situations d'urgence partout au Québec et ce, beau temps, mauvais temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le réseau électrique québécois ne tient pas debout par hasard. Ça prend des travailleuses et des travailleurs spécialisés, expérimentés et mobilisés pour maintenir ce niveau de service à la population », conclut M. Savard.

Le syndicat tient à rassurer la population : les services essentiels liés à la santé et à la sécurité du public seront maintenus.

Le Syndicat des employé.e.s de métiers d'Hydro-Québec, section locale 1500, représente l'ensemble des employés de métiers de la société d'État, soit plus de 6 200 travailleuses et travailleurs répartis dans un large éventail d'emplois à travers le Québec.

SOURCE SCFP-1500, Syndicat des Employés-e-s de Métiers d'Hydro-Québec

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